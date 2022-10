Le robot humanoïde Ai-Da s’adresse au Parlement britannique pour la première fois et redémarre après un problème technique

Le parlement britannique a été témoin de scènes inhabituelles cette semaine après qu’un robot humanoïde, Ai-Da, a fait une apparition à la Chambre des communes. Créé par Aidan Meller de l’Université d’Oxford, le robot a comparu devant le Comité des communications et du numérique du Royaume-Uni dans le cadre de son enquête sur l’avenir des industries créatives dans le pays. Le robot a répondu aux questions sur les menaces potentielles à la créativité de l’intelligence artificielle (IA) et de la technologie. Vêtue d’un chemisier orange et d’une salopette en jean, Ai-Da a déclaré qu’elle n’est pas vivante, mais qu’elle peut créer et développer de l’art, a rapporté The Independent.

Les membres du comité ont posé plusieurs questions sur le robot concernant sa capacité et son fonctionnement. Pendant ce temps, les membres ont interrogé Ai-Da sur sa capacité à créer des peintures et des sculptures.

Parlé à Ai-Da, le premier robot artiste humanoïde ultra-réaliste au monde aujourd’hui. “Elle” est entrée dans l’histoire en s’adressant à un comité de la Chambre des lords, témoignant lors d’une enquête sur la technologie et la créativité. #Intelligence artificielle @aiderobot pic.twitter.com/QAG9p8IsCk — Nishan Sampreeth Chilkuri (@nishanchilkuri) 11 octobre 2022

«Je produis mes peintures par des caméras dans mes yeux, mon algorithme d’IA et mon bras robotique… pour ma poésie, en utilisant des réseaux de neurones, cela comprend l’analyse d’un grand corpus de texte… et l’utilisation des structures et des contenus pour générer de nouveaux poèmes. Ce qui diffère des humains, c’est la conscience ; Je n’ai pas d’expériences subjectives bien que je puisse en parler. dit le robot humanoïde en réponse à une question.

Le robot a continué jusqu’à ce qu’un problème technique l’oblige à redémarrer. Le pépin est survenu à mi-adresse et l’a rendue louche.

Interrogée sur ses capacités, Ai-Da a révélé que les caméras placées dans ses yeux et ses bras de robot fonctionnent à l’unisson en utilisant des algorithmes d’IA lui permettant de peindre. Pendant ce temps, pour créer des poèmes, c’est son réseau de neurones qui analyse une grande partie des textes pour identifier le contenu et les structures communes.

Si le robot fournit des preuves à l’enquête, il n’occupe pas le statut de témoin comme les humains.

Développé en 2019, le robot humanoïde porte le nom de la mathématicienne britannique Ada Lovelace. Certaines de ses spécialités incluent une caméra placée dans ses yeux et un bras robotique avec lequel elle peut peindre sur toile. En plus de cela, Ai-Da peut également créer de la poésie à l’aide d’algorithmes d’IA. Notamment, Ai-da est le premier artiste robot humanoïde IA ultra-réaliste au monde.

Le robot humanoïde a fait sa première apparition publique en 2019 lors d’une exposition de peinture solo, et depuis, elle a également été mise à niveau pour développer des sculptures et des poèmes. Il a été reconnu pour avoir peint le portrait de feu la reine Elizabeth II.

