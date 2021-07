Le robot de tir de basket-ball de Toyota vole la vedette aux Jeux olympiques de Tokyo

Au cours du week-end, les fans de basket-ball qui regardaient l’équipe des États-Unis affronter la France sur le sol ont vu une étrange silhouette de sept pieds de haut se mettre en position, ramasser un ballon et ajuster ses bras pour marquer un tir à trois points sans faille depuis un demi-terrain. La machine a été conçue pour exécuter la même chose encore et encore avec une précision parfaite.

Toyota Engineering Society a construit un robot doté d’une intelligence artificielle et capable de tirer sur des paniers qui ont permis aux basketteurs professionnels de scolariser en 2018. CUE est le nom donné au robot à taille humaine qui a inspiré des similitudes avec les machines homicides dans les films. À courte distance, le robot peut tirer avec une précision presque parfaite. Il a même un record du monde Guinness pour le faire, et bien sûr avec moins de coups que les humains.

Toyota a construit ce robot de basket-ball AI à des fins de divertissement pur. Une version précédente a atteint un record du monde pour les robots de ce type en réussissant 2 020 lancers francs consécutifs il y a deux ans. Il a marqué 11 buts lors d’une compétition de tirs au but l’an dernier au Japon.

On ne sait pas quelle version de CUE a fait tomber la maison lors du match de dimanche, au cours duquel la France a battu l’équipe des États-Unis 83-76 – la première défaite de l’équipe olympique américaine de basket-ball depuis les Jeux d’Athènes en 2004. Le CUE a montré des paniers en train de couler dimanche portait le n ° 95, tandis que le CUE3 et le CUE4 portaient respectivement le 93 et ​​le 94. (Selon le site Web de Toyota, c’est parce que le chiffre 9 est un homonyme de « repère » en japonais.) Et le mot « repère » fait référence à la façon dont la technologie peut servir de préfiguration de grandes choses à venir.)

Les gens sur Twitter ont comparé avec humour la performance du bot à celle du joueur de Philadelphie Ben Simmons, qui est connu pour ses problèmes de lancers francs.

Ce robot est un meilleur tireur que 3x All-Star Ben Simmons – Bam Adebayo Burner Account (@AdebayoBurner) 25 juillet 2021

Alors que CUE attire l’attention, le robot n’est pas le meilleur tireur à trois points que le monde ait jamais vu. À l’âge de 71 ans, le podologue américain Tom Amberry a établi le record du monde pour les humains avec 2 750 injections consécutives en 1993. Ted St. Martin de Jacksonville, en Floride, a établi le record du plus grand nombre de jours consécutifs avec 5 221 en 1996 et le maintient encore aujourd’hui. . D’autres ont accompli divers exploits de tir au basket-ball, dont certains les yeux bandés.

Cependant, un autre appareil a donné au CUE une course pour son argent dans la course pour devenir le robot olympique préféré du public. Dimanche, le ballon de match a été transporté jusqu’à la ligne des 50 mètres par un « Tiny Bus » télécommandé lors de l’ouverture des Rugby à 7 entre les Fidji et le Japon.

L’humanoïde de Toyota est incapable de dribbler ou de dunk. Alors, non, les basketteurs ne risquent pas d’être remplacés par des machines. Pas encore, en tout cas.

Mots clés-

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici