Le robot de l’université américaine établit un record du monde avec un sprint de 100 mètres en 24,73 secondes

Cassie, un robot développé par le laboratoire de robotique dynamique de l’Université d’État de l’Oregon aux États-Unis, a établi un record du monde du sprint de 100 mètres le plus rapide par un robot bipède. Il a terminé le tiret en 24,73 secondes le 11 mai 2022. En faisant l’annonce, le Guinness World Record a informé que s’il existe d’autres titres de record du monde pour les robots rapides, cela est basé sur les tâches humaines compétitives standard. Cela signifiait que Cassie, comme les humains, commençait le sprint dans une pose debout et finissait de la même manière.

Le clip du sprint de Cassie a été partagé sur Twitter avec une légende qui disait : “Robot World Record : Vous ne savez pas s’il faut être inspiré ou terrifié ?” Et les internautes n’ont pas tardé à partager leurs opinions.

“C’est la même démarche que j’ai lorsque je suis poursuivi dans un rêve”, a écrit un utilisateur en réagissant à la vidéo.

Un autre utilisateur a commenté: “Un jour, nous regarderons en arrière et penserons que les signes étaient tous là.”

“Pouvons-nous rendre obligatoire que tous les ingénieurs robotiques soient tenus de regarder les films Terminator ?” suggéra le troisième utilisateur.

Devin Crowley, un étudiant diplômé de l’Oregon State University, qui a dirigé la tentative de record du monde, a déclaré qu’ils avaient travaillé pour réaliser l’exploit au cours des dernières années. Cela impliquait de courir 5 kilomètres et de monter et descendre des escaliers. “Les approches d’apprentissage automatique sont utilisées depuis longtemps pour la reconnaissance de formes, comme la reconnaissance d’images, mais la génération de comportements de contrôle pour les robots est nouvelle et différente”, a-t-il ajouté.

La formation était d’une durée d’un équivalent d’un an, dans un environnement de simulation comprimé en une semaine. Cependant, l’obstacle le plus difficile était de placer Cassie dans une position debout, de courir, puis de revenir dans cette position sans tomber.

Parlant de Cassie, le professeur d’intelligence artificielle Alan Fern, qui a participé au projet, a déclaré qu’il était plus difficile de démarrer et de s’arrêter en position debout que de courir. Tout comme le décollage et l’atterrissage sont plus difficiles que le pilotage d’un avion. Il a reconnu la réalisation de ce record du monde comme une collaboration entre la conception de matériel mécanique et l’intelligence artificielle avancée pour le contrôle de ce matériel.

