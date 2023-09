Le robot de livraison Uber Eats partage des séquences vidéo avec le LAPD

Cela ne fait qu’un an environ qu’Uber Eats a commencé à déployer des robots de livraison de nourriture dans certaines parties de Los Angeles et, déjà, des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que les petits automates squattés pourraient devenir un outil de surveillance policière.

404 Médias rapports qu’une société appelée Serve Robotics, qui sous-traite ses robots de livraison à Uber Eats, a récemment livré des séquences vidéo au service de police de la ville pour l’aider dans une enquête criminelle. L’enquête criminelle impliquait l’un des propres robots de Serve parce que quelqu’un a essayé de voler le robot de livraison dans la rue. Le LAPD a assigné Serve à comparaître pour obtenir des séquences vidéo liées à l’incident, que l’entreprise a consciencieusement livrées. Les images ont ensuite été utilisées par la police pour identifier deux suspects qui auraient été impliqués dans la tentative de vol.

Bien que cet incident semble plutôt inoffensif, il soulève certainement des questions quant à la manière dont ces appareils pourraient être utilisés dans de futures enquêtes criminelles. Les entreprises qui s’appuient fortement sur une technologie autonome basée sur la surveillance – comme Tesla – ou des sociétés de sécurité publique privatisées – comme Amazon Ring – sont déjà devenues des entreprises. partie intégrante des enquêtes policières à travers le pays. Joseph Cox, qui a écrit l’histoire de 404 sur Serve Robotics, affirme que les véhicules autonomes du type caractérisé par Serve Robotics pourraient très « facilement devenir des dispositifs de surveillance en mouvement ». Cox note que les robots de Serve enregistrent leur environnement de manière quasi « constante » et qu’il n’est pas tout à fait clair combien de temps l’entreprise conserve ces vidéos une fois qu’elles ont été capturées.

Pour approfondir la question, Cox a interviewé un expert en surveillance et protection de la vie privée, Chris Gilliard, de la Fondation MacArthur, qui avait quelques réflexions sur la question. Gilliard a dit à Cox :

… « en l’absence de politiques très spécifiques, je pense que nous pouvons pleinement nous attendre à ce qu’elles [companies like Serve Robotics] continuera à partager des images avec la police. Je me demande ce qui se passerait si la police venait vers eux et leur faisait des demandes spécifiques concernant la surveillance dans une zone particulière ? Voudraient-ils refuser cela ? Je pense que ces entreprises doivent anticiper ces problèmes et les devancer. Je doute fortement qu’ils aient une politique à ce sujet. Je peux facilement imaginer cela et je n’ai pas sorti le produit. Ce n’est ni hyperbolique ni tiré par les cheveux, c’est une chose qui est très susceptible de se produire lorsque la police veut obtenir des renseignements alors que ces choses prolifèrent.»

Meredith Whittaker, présidente du messager de confidentialité crypté Signal, a récemment a fait valoir l’argument que la technologie de l’IA « est une technologie de surveillance« -c’est à dire les nouveaux produits autonomes s’appuient sur la collecte constante de données sur leur environnement et leurs interactions avec les humains pour améliorer leurs propres opérations.

Il va de soi que les organismes chargés de l’application de la loi, qui sont constamment à la recherche de nouveaux outils pour rendre leur travail plus efficace et plus rentable, trouveraient la technologie autonome attrayante car, comme d’autres outils du secteur privé, elle décharge leur propre travail de surveillance. forces sur les épaules des produits quotidiens qui existent déjà omniprésents dans nos communautés. En bref : que les robots de livraison de nourriture finissent par faire partie de ces outils ou non, la révolution de l’IA ne signifie qu’une surveillance plus grande et « meilleure » à venir.