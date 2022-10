Le robot Ai-Da parle à la Chambre des Lords avec le créateur Aidan Meller

Avant sa panne publique, l’androïde féminine – nommée Ai-Da – s’est adressée au comité britannique des communications et du numérique dans le cadre d’une enquête sur l’avenir des industries créatives, se joignant à un débat sur la façon dont la technologie façonne – et peut-être entrave – le secteur artistique.

LONDRES – Un robot arborant une salopette et un bob noir pointu a répondu aux questions à la Chambre des lords britannique pour la première fois de l’histoire cette semaine – avant de sembler s’endormir et de nécessiter une réinitialisation.

C’était la première fois dans l’histoire du pays qu’un robot témoignait dans la chambre haute du Parlement britannique, où baronnes et seigneurs non élus se réunissent généralement pour analyser les politiques gouvernementales.

“Le fait qu’Ai-Da témoigne lors de l’une de ces sessions est assez époustouflant”, a déclaré Aidan Meller, l’inventeur du robot et spécialiste de l’art moderne et contemporain, à Sky News avant la session.

Considérée comme «la première artiste robotique humanoïde ultraréaliste au monde», Ai-Da est largement connue pour créer des portraits et des poèmes, en utilisant un bras robotique, des caméras dans les yeux et des algorithmes d’intelligence artificielle. Elle a dit à la maison – sans aucun doute à la fierté de son créateur – que les caractéristiques uniques lui permettent de créer “des images visuellement attrayantes”.

“Je suis et dépends de programmes informatiques et d’algorithmes”, a déclaré Ai-Da au comité à Londres mardi, bougeant lentement la tête d’un côté à l’autre et clignant des yeux de temps en temps. “Bien que je ne sois pas vivant, je peux toujours créer de l’art.”