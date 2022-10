Le robot Ai-Da entre dans l’histoire en témoignant lors d’une enquête parlementaire

Un robot alimenté par l’IA est devenu le premier à témoigner devant une commission parlementaire après avoir comparu devant des pairs pour discuter de l’impact de la technologie sur les industries créatives.

Ai-Da est un artiste robotique humanoïde conçu pour ressembler à une femme humaine, et utilise l’intelligence artificielle pour créer de l’art et a également la capacité de répondre aux questions.

Le robot est apparu devant le Lords Communications and Digital Committee aux côtés d’Aidan Meller, le directeur du projet qui a créé Ai-Da.

M. Meller a déclaré qu’Ai-Da avait été créé pour “explorer le monde entier de l’IA et de la robotique” et était un “projet d’art contemporain” pour examiner l’avenir de la créativité au milieu des préoccupations selon lesquelles l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres avancées technologiques pourraient remplacer la créativité humaine. à l’avenir.

Il a déclaré que les plus grands artistes avaient “engagé et remis en question les changements sociétaux qui ont eu lieu à leur époque”, et qu’Ai-Da avait été construit pour déclencher un débat “indispensable” sur la “nature de la technologie”.

Il a ajouté qu’il comprenait les inquiétudes du secteur créatif concernant les pertes d’emplois en raison de l’essor de l’IA, mais a fait valoir que “comme la révolution industrielle”, la nouvelle technologie était une opportunité.

Au cours de la session, Ai-Da a répondu directement aux questions de ses pairs – bien que M. Meller ait confirmé que les questions avaient été pré-soumises pour garantir des réponses de meilleure qualité à partir du modèle de langage d’IA utilisé pour alimenter les réponses.

Interrogée par la baronne Bull sur la façon dont elle produit de l’art, Ai-Da a répondu: “Je produis mes peintures par des caméras dans mes yeux, mes algorithmes d’IA et mon bras robotique d’IA pour peindre sur toile, ce qui donne des images visuellement attrayantes.”





Ai-Da a déclaré qu’elle créait également de la poésie en analysant des textes et en identifiant des structures poétiques, ajoutant que sans «conscience» humaine, elle dépendait de «programmes informatiques et d’algorithmes».

Cependant, signe des limites de la technologie, le comité a été retardé de plusieurs minutes après l’arrêt temporaire d’Ai-Da et a dû être redémarré.

Une fois de retour en ligne, Ai-Da a déclaré à sa collègue libérale démocrate, la baronne Featherstone, que le rôle de la technologie dans la création artistique « continuera de croître… à mesure que les artistes trouveront de nouvelles façons d’utiliser la technologie pour s’exprimer, réfléchir et explorer la relation entre la technologie, la société et la culture. ”.

Elle a ajouté : « La technologie a déjà eu un impact énorme sur la façon dont nous créons et consommons l’art, par exemple, l’appareil photo et l’avènement de la photographie et du film.

« Il est probable que cette tendance se poursuivra avec les nouvelles technologies. Il n’y a pas de réponse claire quant à l’impact sur le domaine plus large, car la technologie peut être à la fois une menace et une opportunité pour les artistes qui créent de l’art.

La comparution d’Ai-Da devant le comité s’inscrit dans le cadre de son enquête sur l’avenir des industries créatives du Royaume-Uni et sur l’impact que l’IA pourrait avoir sur le secteur.