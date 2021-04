Le roadshow d’Erling Haaland bat son plein, tout comme il y a près de 18 mois, avant la pandémie. À l’époque, il était l’homme-enfant d’un avant-centre qui marquait des buts pour le RB Salzburg de Jesse Marsch en Bundesliga autrichienne (16 en 14 matchs) et en Ligue des champions (huit sur six) et « Team Haaland » – son père, Alfie, et son conseiller, le super agent Mino Raiola – vendaient ses services aux clubs à travers l’Europe. Maintenant, à 20 ans, il marque toujours des buts en Bundesliga (bien que l’allemand, pour le Borussia Dortmund, plusieurs marches dans la chaîne alimentaire) à un rythme plus que sain (21 buts en 22 matchs) et en Ligue des champions (10 dans sept) et Team Haaland fait le tour, à la fois en personne (comme lors de ce voyage à Barcelone la semaine dernière) et via Zoom.

Certains, comme l’ancien milieu de terrain allemand et de Liverpool, Didi Hamann, sont scandalisés – « Le comportement du père de Haaland et de Raiola est indescriptible et irrespectueux … », a-t-il déclaré à Sky Germany – mais en fait, c’est la prochaine étape naturelle pour un gars dont la carrière et le développement a été méticuleusement planifié dès le plus jeune âge. Pas tout à fait au niveau de Todd Marinovich, mais pas loin.

Et parce que, tout comme il l’a fait lorsqu’il a quitté RB Salzburg en janvier 2020, il dispose d’une clause de libération relativement abordable qui entre en vigueur à partir de juin 2022 et représente bien moins que sa valeur sur le marché libre, Team Haaland détient toutes les cartes. Cette clause – estimée à environ 90 millions de dollars, alors que sa valorisation boursière est facilement le double – a créé un mécanisme d’incitation économique tordu par lequel le Borussia Dortmund ferait mieux de le vendre cet été même si cela lui conviendrait probablement de rester pour un autre. saison.

Mes collègues Stephan Uersfeld et Rodri Faez ont rapporté que le Borussia Dortmund avait fixé les frais de transfert de Haaland à 180 millions d’euros (213,8 ​​millions de dollars). Étant donné que c’est le prix demandé, vous imaginez que Dortmund pourrait se contenter d’un peu moins, en particulier s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine et doivent donc se contenter des revenus de la Ligue Europa, qui seraient probablement inférieurs d’environ 60 millions d’euros. (Dortmund est à sept points d’une place parmi les quatre premiers avec sept matchs à disputer.)

Alors appelez cela 150 millions d’euros (180 millions de dollars). Le problème est qu’il y a très peu de clubs qui peuvent prendre ce genre d’engagement en ce moment, sans a) prendre leurs dettes et leurs pertes à des niveaux insoutenables b) perdre des joueurs talentueux pour lever des liquidités et réduire leur masse salariale ou c) une combinaison de ce qui précède. Ne dites jamais jamais, car les clubs de football ont fait des choix extrêmement risqués dans le passé et continueront de le faire à l’avenir, mais il est difficile de voir comment quiconque à l’exception de Manchester United, Manchester City ou peut-être le Real Madrid peut même envisager un tel bouge toi. (Peut-être Barcelone aussi, mais seulement si le contrat de près de 100 millions d’euros de Lionel Messi, qui expire en juin, n’est pas renouvelé.)

Même dans ce cas, cela ne couvre que les frais de transfert. Vous devez ensuite payer le salaire et les commissions de Haaland aux agents et intermédiaires pour que cela se produise. Raiola a utilisé Twitter pour qualifier de « fake news » des reportages qu’il réclamait 20 millions d’euros (24 millions de dollars) chacun pour lui-même et pour le père de Haaland, plus 30 millions d’euros nets supplémentaires (soit environ 55 millions d’euros / 65 millions de dollars bruts) par an pour le joueur. Peut-être. Mais même si c’est la moitié, en supposant un accord de cinq ans, vous envisagez encore 180 millions de dollars supplémentaires, à peu près, jusqu’en 2027.

Haaland est actuellement le joueur le plus convoité du football étant donné son âge et sa forme incandescente. Vincent Mignott / DeFodi Images via Getty Images

Et c’est là que les incitations économiques et la théorie des jeux entrent en jeu. Parce que si cela prendrait au moins 360 millions de dollars – et probablement beaucoup plus … rappelez-vous, c’est l’agent, Raiola, qui dit que les demandes de salaire et de commission étaient « fausses » – – pour débarquer Haaland cet été, une fois que la clause de libération entrera en vigueur, le paysage change radicalement.

Les frais de Dortmund passeraient du taux du marché de 150 millions d’euros (180 millions de dollars) à 75 millions d’euros (90 millions de dollars). C’est une économie énorme pour tout club d’achat et une partie de ces économies adoucirait le pot pour Haaland lui-même, ainsi que pour son père et Raiola. Nous oublions souvent à quel point les frais de transfert et les salaires / commissions sont réellement liés; c’est pourquoi le libre arbitre est aussi une aubaine pour les agents et les intermédiaires. Si vous n’avez pas à payer de frais de transfert (ou, dans ce cas, ne payez que des frais fortement réduits, vous pouvez payer davantage l’agent et le joueur).

Il y a plus. Vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que dans un an, le nombre de clubs qui peuvent prendre une course sérieuse à Haaland augmentera, en partie parce que les effets de la pandémie se seront (espérons-le) dissipés, en partie parce que les frais auront baissé. Plus vous avez de parties intéressées, plus vous pouvez générer une guerre d’enchères. Le bonus ici pour Haaland est que plutôt que de faire des enchères les uns contre les autres et d’augmenter le prix à cause de Dortmund, ils vont enchérir les uns contre les autres et augmenter le salaire dû à lui (et à son père, et à Raiola).

C’est le pouvoir d’une clause de libération, et l’équipe Haaland le comprend bien.

Ce n’est pas seulement une question d’argent non plus; ils semblent authentiques lorsqu’ils disent qu’il s’agit de son développement. Quand il a quitté son petit club natal, Bryne, à 16 ans, il aurait pu aller à peu près n’importe où et, en effet, grâce aux relations de son père, il a été regardé par la plupart des gros frappeurs du continent. Mais il a choisi de rester en Norvège, s’installant à Molde. À 18 ans, il a de nouveau refusé aux prétendants de l’élite européenne de rejoindre Salzbourg pour 8 millions d’euros (9,5 millions de dollars).

Pourquoi Salzbourg? Ils avaient un excellent bilan de développement, il savait qu’il pouvait gagner du temps et ils faisaient partie de l’organisation Red Bull, qui comprend Leipzig en Allemagne. Et surtout, ils ont accepté une clause de libération de 20 millions d’euros (24 millions de dollars). C’était un accord qui convenait à toutes les parties: Haaland a pu se développer tout en conservant son pouvoir de départ à un prix raisonnable, Salzbourg (pour utiliser un terme VC) a obtenu 2,5 fois son investissement.

C’est ainsi que les choses vont probablement se jouer à nouveau au Borussia Dortmund. Ils peuvent tut-tut tout ce qu’ils veulent au cours du roadshow Team Haaland, mais le fait est que s’il bouge en 2022, ils bénéficieront non seulement de l’un des cinq meilleurs avant-centres du monde pendant deux saisons et demie, ils le feront. être en mesure de le vendre avec un gros profit. Sera-ce les 3,75x les frais de transfert – achetés à 20 millions d’euros, vendus à 75 millions d’euros – suggérer? Probablement pas. Selon les rapports, ils ont dépensé 25 millions d’euros supplémentaires en commission totale pour le père de Raiola et Haaland, ce qui ressemblerait donc davantage à un 1,7x. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise affaire. Ayant bénéficié de la clause de libération / méthode Raiola, vous ne pouvez pas vous plaindre lorsqu’elle est utilisée contre vous.

Alors pourquoi Raiola est-il si public à lancer Haaland dans le monde entier alors qu’il lui convient de rester sur place une autre saison? Il y a deux raisons possibles.

Premièrement, il pourrait encore y avoir un accord avantageux à conclure ici et maintenant. Peut-être que si Dortmund continue de plonger en Bundesliga, le prix demandé baissera davantage. Peut-être que quelqu’un proposera un package de plus de 360 ​​millions de dollars qui conviendra à tout le monde, peut-être que ce sera beaucoup plus: nous pouvons le résumer en chiffres, mais c’est toujours une entreprise où les gens prennent des décisions en fonction des émotions, de la popularité et de l’intestin. sentir et parfois ils sont irrationnels.

Peut-être que – et ce serait une aubaine pour Team Haaland – quelqu’un le voudra tellement qu’il leur accordera une autre clause de libération, une clause qui ressemblera à une bonne affaire dans quelques années. Qui sait? Vous ne savez pas à moins que vous ne le demandiez. Raiola couvre ses bases et cela convient très bien à Dortmund.

L’autre – et le seul que les cyniques répugnent à croire (à tort, à mon avis) – est que le père de Raiola et Haaland font juste leurs devoirs comme ils l’ont toujours fait. Ils essaient de déterminer quel pourrait être le meilleur environnement, que ce soit la saison prochaine ou, plus probablement, 2022-2023.

Commencez par le manager. L’accord de Pep Guardiola avec City expire en 2023. Celui de Ronald Koeman à Barcelone en 2022. Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid avant et, au Bernabeu, les managers ne cessent de se tenir à un fil. Quelle est la probabilité qu’Ole Gunnar Solskjaer reste à Man United? Que pourrait planifier la Juventus après Cristiano Ronaldo, ou le Bayern après Robert Lewandowski, ou le Paris Saint-Germain si Kylian Mbappe ou Neymar passent à autre chose? Ces clubs pourraient-ils entrer en jeu?

Le prochain mouvement de Haaland sera essentiel à sa carrière. Il a le luxe – étant donné qu’il a grandi dans un environnement privilégié et qu’il a déjà beaucoup gagné (entre lui et son père, au nord de 50 millions de dollars d’ici juin 2022) – de ne pas être uniquement motivé par l’argent à ce stade. de sa vie. Et il a l’avantage d’une clause libératoire qui bouleverse l’économie habituelle du football. Pour l’instant, au moins, il est dans l’intérêt du club de vendre et dans l’intérêt du joueur de rester.