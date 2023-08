Le road trip se transforme en aventure autour du monde

Lorsque Nicolas Chazee et Mathilde Vougny ont été réunis par un ami commun lors d’une fête à la maison en 2015, la conversation s’est rapidement tournée vers leur amour commun du voyage.

Le couple, qui étudiait tous les deux pour leur maîtrise à Bruxelles, en Belgique, s’entendait si bien qu’ils ont commencé à planifier leur premier rendez-vous là-bas – un road trip à travers le pays.

« Tout a commencé par un road trip en Belgique », raconte Chazee, 29 ans, née en Thaïlande. « Depuis, nous avons toujours fait des road trips et des week-ends (à l’extérieur) ensemble. »

Après quelques années de courts voyages à travers l’Europe, le couple a décidé qu’il voulait que son prochain voyage dure beaucoup plus longtemps et a commencé à envisager la possibilité de faire un road trip d’un an autour du monde.

RÊVE PARTAGÉ

« L’idée était : ‘Comment pouvons-nous continuer ce voyage pour toujours ?’ », explique Vougny, également âgé de 29 ans et originaire de France. « Et je suppose que nous avions tous les deux ce rêve en nous, mais nous pensions que c’était irréalisable. »

Une fois qu’ils ont fait des recherches approfondies sur l’idée, ils ont réalisé que leur rêve commun était en effet réalisable, à condition qu’ils se serrent la ceinture et modifient leur mode de vie.

« Il s’est avéré que c’était en fait possible », explique Vougny, expliquant qu’ils ont réalisé qu’ils auraient besoin de s’absenter pendant au moins trois ans pour couvrir toutes les destinations souhaitées. « Et nous ne voulions pas (arriver à la fin de nos vies) sans avoir fait quelque chose comme ça. »

Le couple déterminé s’est donné trois ans pour économiser assez d’argent pour parcourir sept continents et 88 pays, couvrant environ 300 000 kilomètres, en voiture.

Ils ont considérablement réduit leurs dépenses et se sont arrangés pour qu’un pourcentage important de leur salaire mensuel soit transféré sur un compte séparé chaque mois.

« Nous étions en fait très stricts », explique Chazee, expliquant qu’ils utilisaient diverses applications pour suivre leurs dépenses, réduire leurs sorties au restaurant et au bar et vendre la plupart de leurs biens. « Nous avons cessé d’acheter quoi que ce soit. Nous avons un peu changé notre façon de vivre.

En août 2020, ils ont acheté un Land Rover Defender 2012, qu’ils ont baptisé Albatross, et l’ont converti en une «petite maison sur roues», avec un lit gigogne, un canapé et un toit ouvrant.

Au moment où ils ont atteint leur délai de trois ans, le couple était légèrement en deçà de leur objectif (ils avaient calculé qu’ils auraient besoin d’environ 30 000 euros par an) mais ont décidé de continuer le voyage quand même.

« Il y avait tellement de choses à planifier », dit Chazee. « Nous étions occupés jusqu’à la dernière minute. »

En 2021, ils ont lancé une chaîne YouTube, NextMeridian.Expedition, consacrée à leurs aventures sur la route, et ont publié une vidéo d’un de leurs voyages d’essai.

AVENTURE ÉPIQUE

Partis de France le 18 avril 2022, ils ont « fait une boucle » à travers le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, l’Islande, la Suède, la Norvège et la Finlande.

Tout en partageant leurs progrès sur leurs comptes YouTube et sur les réseaux sociaux, Chazee et Vougny ont découvert qu’ils étaient inondés d’invitations d’abonnés leur offrant un logement et ont décidé d’en prendre une pendant qu’ils étaient au Danemark.

« Nous discutions autour du dîner et nous en avons appris plus sur le pays en une nuit qu’en deux semaines de voyage », a déclaré Vougny à propos de ce premier séjour.

“Cet homme vient de nous donner tellement d’informations sur l’endroit.”

À partir de ce moment, ils ont décidé de dire « oui » à autant d’invitations que possible, un choix qui leur a ouvert de nombreuses portes en cours de route.

« Chaque pays où nous allons, nous avons beaucoup de gens qui nous invitent chez eux ou nous donnent des endroits à visiter », explique Chazee.

« Nous avons donc une longue liste de noms avec les personnes qui nous ont invités. »

À la fin de leur voyage en Europe, ils ont expédié Albatross à Halifax, au Canada et sont brièvement retournés en France.

En juillet 2022, ils se sont envolés pour le Canada pour récupérer leur véhicule et ont conduit jusqu’en Alaska, avant de traverser le Wyoming, le Colorado, l’Utah et l’Arizona.

De là, ils se sont rendus en Californie, avant de se rendre au Mexique, puis en Amérique centrale.

Le couple a ensuite traversé le Belize, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama, où ils ont expédié Albatross en Colombie.

DES INVITATIONS GÉNÉREUSES

Après s’être rendus en Colombie pour récupérer Albatros, ils ont poursuivi leur route vers l’Équateur et étaient en route pour le Pérou au moment de la rédaction.

Depuis le début de leur voyage, Chazee et Vougny ont passé au moins une nuit dans presque tous les pays traversés, à l’exception du Salvador.

« Notre objectif pour chaque pays est d’aller chez quelqu’un, de passer une nuit ou deux, d’apprendre le plus possible du pays », explique Chazee. « Rencontrez les habitants, goûtez la nourriture et découvrez la tradition culturelle.

« Parce que nous avons remarqué que cela lie la mémoire encore plus fort que de voir une cascade ou une montagne. »

Le couple dit s’être vu offrir un lit pour la nuit par au moins 30 personnes en Australie et une cinquantaine au Chili.

« Beaucoup de gens nous invitent, et c’est difficile de choisir », ajoute Chazee. «Mais nous essayons toujours d’en faire au moins un. Pour chaque pays où nous allons, nous essayons toujours de trouver une personne locale qui colle le drapeau du pays sur Albatros.

Alors qu’ils s’amusent comme des fous, le couple a essuyé quelques revers pendant le voyage.

Ils ont été contraints de rester au Mexique plusieurs semaines de plus que prévu après que Chazee se soit blessé au genou et ait dû subir une intervention chirurgicale.

Ils ont également eu des problèmes mécaniques avec Albatross et des pièces ont été acheminées par avion d’Europe vers les États-Unis à un moment donné.

« Les gens plaisantent en disant que si vous avez un Land Rover, vous finirez aussi par devenir mécanicien », explique Chazee.

« Et c’est tout à fait vrai. J’ai appris tellement de choses que je ne savais pas. Je n’étais pas mécanicien avant, je pouvais juste faire les bases, comme changer les pneus et vérifier les filtres.

« Mais maintenant, je sais vraiment comment changer les pièces de rechange et je n’ai pas peur de mettre la main dedans et de tout déboulonner et d’essayer de le reconstruire. »

LES CONTRAINTES MÉTÉOROLOGIQUES

Outre les problèmes de voiture, le couple affirme que les conditions météorologiques extrêmes qu’ils ont connues ont été jusqu’à présent l’un de leurs plus grands défis.

« Vous êtes tellement plus vulnérable au climat et aux intempéries (dans le véhicule) », explique Vougny.

« En Amérique centrale, les taux d’humidité montaient en flèche pendant la journée, pendant cinq mois. Vous êtes un peu épuisé par cela. Et aux États-Unis, c’était l’inverse.

Chazee, qui se souvient avoir « transpiré presque chaque nuit et chaque jour » pendant leur séjour en Amérique centrale, dit qu’il est très heureux d’être actuellement dans les montagnes de l’Équateur.

Une fois arrivés au Pérou, ils commenceront à se diriger vers l’Argentine, avant de se diriger vers l’Antarctique.

La prochaine étape de leur voyage les mènera à travers l’Australie, puis en Asie.

Si les choses se passent comme prévu, la dernière étape de leur voyage les verra conduire à travers l’Afrique, avant de finir en Europe.

Chazee dit qu’il a particulièrement hâte d’explorer l’Afrique en profondeur, la décrivant comme son « continent préféré ». Bien qu’ils aient bien plus d’un an dans leur voyage, les deux hommes disent qu’ils devront probablement prolonger leur voyage jusqu’à un an en raison des retards qu’ils ont subis.

Bien que leurs économies n’aient probablement pas été suffisantes pour couvrir cela, le couple explique qu’ils ont pu payer certaines parties du voyage grâce à des dons sur leur compte Patreon.

VOYAGE INSPIRANT

Ils ont également travaillé avec un certain nombre de partenaires, dont une société d’expédition de navires.

Vougny et Chazee disent qu’ils se retrouvent souvent à réfléchir à ce qui les attend une fois qu’ils ont terminé leur gigantesque voyage autour du monde et qu’ils sont incroyablement excités par l’avenir.

« Vous n’avez pas beaucoup de temps lorsque vous êtes au travail », explique Chazee. «Mais nous avons tellement de temps pour réfléchir.

« Nous avons des tonnes d’idées entrepreneuriales, d’objectifs de vie, d’objectifs de vie ou d’idées qui pourraient vraiment être intéressantes. »

Pour l’instant, ils se concentrent sur le fait de profiter de chaque instant de leur incroyable aventure et de prendre chaque jour comme il vient.

« Nous gardons toutes ces idées à l’esprit », ajoute Chazee. « Et puis dans trois ou quatre ans, nous verrons ce qui se passera.

« Nous ne pouvons encore rien prédire, car il y a tellement de choses devant nous. »