Le road trip d’un fan portugais à Doha frappe le barrage routier des visas iraniens

Carlos Brum, l’adepto (supporter) n°1 du Portugal, prévoit d’atteindre le Qatar dans son Sprinter Mercedes Benz a rencontré un barrage routier pour les visas iraniens, forçant le quintuple vétéran de la Coupe du Monde de la FIFA à faire demi-tour et à retourner à Athènes, en Grèce, et à explorer des plans alternatifs.

Le supporter de football coloré et célèbre a commencé son voyage de 10 500 km depuis le Portugal le 20 septembre avec deux autres collègues et il devait arriver au Qatar à la fin du mois dernier, mais après avoir attendu anxieusement pendant plus de deux semaines en Arménie pour son visa iranien. , Brum a dû abandonner son périple routier vers le Qatar.

Le joueur de 64 ans, surnommé “l’Açorien”, a par le passé voyagé à travers le monde pour soutenir la Selecao das Quinas et espérait être au Qatar pour soutenir l’équipe nationale portugaise.

Il a participé à cinq Coupes du monde, trois de celles auxquelles il a assisté en voyageant avec sa caravane, avec un road trip du Portugal à l’Allemagne (2006) et le suivant en Afrique du Sud (2010) également par la route et la dernière Coupe du monde en Russie. voyageant aussi par la route.

Il a également assisté à la Coupe du monde 2002, la première organisée en Asie, et à la pièce maîtresse de 2014 au Brésil, volant ces temps pour changer.

L’extraordinaire record de globe-trotter du Portugais parle pour lui. A été dans 187 pays jusqu’à présent, tout un record. Son voyage a commencé à l’âge de 19 ans en 1977, en commençant par le continent africain suivi des Amériques.

Le refus de visa avait laissé Carlos dévasté et découragé, ce qui a effectivement mis fin à son road trip au Qatar, le document de voyage qui l’aurait aidé à traverser l’Iran, puis Oman et l’Arabie saoudite, avant d’entrer au Qatar.

Il restait quelque 4500km pour son périple épique au Qatar qui a commencé du Portugal et qui l’a mené à travers 16 pays.

« Je suis un peu triste parce qu’ils ont refusé le visa. C’est à cause de la situation actuelle en Iran, impliquant des manifestations et puis l’autre option était de voyager via la Syrie ou l’Irak. C’est une route trop dangereuse (la Syrie). Nos vies étaient en danger. J’aime le Portugal mais je ne risquerais pas ma vie ; J’ai une famille, c’est trop dangereux comme ça », a déclaré l’homme de 63 ans.

Si une porte se ferme sous la forme d’un road trip, une seconde s’est ouverte pour Carlos sous la forme d’un voyage en avion avec des fans de football au Qatar ayant un aperçu et partageant quelques moments avec le fan portugais, qui volera d’Athènes à Doha à temps pour le match d’ouverture de l’événement phare du football.

Il se rendra maintenant à la Coupe du monde à l’invitation spéciale du Comité suprême, les organisateurs de l’événement phare du football.

“Je vais voyager en van en Grèce et d’Athènes je prendrai l’avion pour le Qatar parce que j’ai reçu une offre spéciale pour être présent à la Coupe du Monde grâce au Comité Suprême et aux efforts particuliers d’Elisabete Reis, leader des fans du Portugal au Qatar. .”

Carlos devrait voler vers Qatar soit le 17 ou le 18 novembre alors que sa caravane sera garée à Athènes chez son ami.

Incidemment, le voyageur espagnol et fan de football Santiago Sanchez Cogedor, parti à pied de Madrid au Qatar pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, aurait été arrêté en Iran.

Sanchez a disparu il y a quatre semaines après être entré en Iran et a été arrêté dans la ville de Saqez avec son traducteur, alors qu’il se rendait sur la tombe d’un jeune de 22 ans Mahsa Amini, décédée en garde à vue le 16 septembre, après avoir été arrêtée pour avoir prétendument porté le hijab de manière inappropriée.

