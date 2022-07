Le RNC semble terrifié par une annonce imminente de Trump

Facebook



Le RNC ne veut pas que Trump annonce qu’il se présente à la présidence car ils s’inquiètent pour le moyen terme.

C’est comme si le RNC se sentait presque emprisonné par sa relation avec Trump. Qui aurait pu prédire…

Certains d’entre nous, gauchistes libéraux, influents ou non, doutaient que Trump veuille réellement redevenir président, ait la volonté de se mettre à nouveau en danger lors d’une élection et ait la santé et l’endurance nécessaires pour tout recommencer. Il allait toujours faire semblant de courir tout le temps parce que les gens lui envoyaient de l’argent gratuitement, donc ce qu’il disait ou faisait n’avait aucune importance. Quand est venu le temps «d’entrer ou de sortir» de l’Iowa, beaucoup d’entre nous ont pensé que Trump se retirerait pour être le chef du crime de celui qui gagnerait.

Mais étant donné que le ministère de la Justice pourrait accuser Trump d’un crime à tout moment (il a un grand jury dans le sud de la Floride qui examine les dossiers Top-Secret qui ont erré dans Mar-a-Lago) et avec la chaleur qui monte du Comité, Trump veut sûrement être candidat pour qu’il puisse dire que tout est politique, tout pour l’arrêter. Et il veut définitivement redevenir président pour pouvoir mettre d’autres personnes en prison plutôt que d’y faire face dans son avenir. Donc, à ce stade, nous attendons tous la date annoncée par Trump, qui pourrait être l’année prochaine ou cet après-midi.

“Nous” inclut le RNC et ils n’attendent pas non plus cette annonce avec impatience. Le RNC a un problème. Il s’est fermement engagé à rester neutre et à organiser des débats et des primaires comme il l’a fait en 2016 et pourtant c’est la même organisation qui paie les factures juridiques de Trump, ils fonctionnent comme un entrepreneur indépendant à des fins fiscales. Sans Trump, ils ne peuvent pas collecter efficacement des fonds. Si cela ne suffisait pas, Politico dit que Trump fera sonner “anti-Trump” restant “neutre” et, eh bien, ils sont assis là, l’ennemi. Vous ne pouvez pas être neutre et avoir une relation avec le grand diviseur.

«Je pense que Trump considère le RNC comme une filiale en propriété exclusive et il devrait, ils ne sont rien sans lui. Il a toute la base et tout l’argent », a déclaré un agent républicain proche de Trump. “Neutre – comment peuvent-ils être neutres alors qu’il n’est pas simplement le conducteur principal mais le seul conducteur?”

Eh bien, bon point. Peut-être. Si le RNC pouvait créer un terrain de jeu vraiment neutre par lequel chaque candidat commence au même endroit, Ron DeSantis et même l’alternative anti-MAGA Chris Christie pourraient être prêts à tester cette théorie du «pilote». Mais, bien sûr, vous êtes ce que votre compte bancaire dit que vous êtes et cela renvoie le RNC à qui conduit :

Des courriels de collecte de fonds ont été envoyés par d’autres candidats potentiels et des substituts éminents du parti, comme l’ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, mais à peine avec la même ampleur que ceux de Trump. Le compte de messagerie de campagne du comité n’a envoyé qu’un seul e-mail sous le nom de DeSantis depuis 2021. Jusqu’à présent, en juillet, il en a envoyé deux sous le nom “Trump Social Media Alert”.

Oui, le revenu n’est pas neutre.

Et donc cela a terrifié le RNC parce qu’au moment où Trump l’annonce, Trump exercera une pression maximale sur le RNC pour le soutenir, lui, sa base et son argent, et laissera le RNC face à un choix : jeter la neutralité et effectivement jeter même l’apparence d’être une fête.” Ou, peut-être, restez neutre, devenez pauvre, exaspérez les MAGA et craignez que Trump ne crée son propre parti. Et puis il y a le Plan C, celui qu’ils n’ont pas encore.

À l’heure actuelle, le RNC et ses membres veulent se concentrer sur une année 2022 réussie. Et ils aimeraient que l’attention de Trump y reste également.

« Le parti doit être neutre et il sera neutre. Je pense que nous aurons beaucoup de gens qui envisageront de se présenter parce qu’il y aura une énorme opportunité, mais je pense que la clé sera que nous restions concentrés sur 2022 et gagnions la Chambre et le Sénat et cela nous préparera à obtenir le pays sur la bonne voie », a déclaré Henry Barbour, membre du comité national du Mississippi.

Assez juste. Cela vous inquiète après 2022 ? Oui ça sonne bien. Jusqu’à ce que Trump annonce avant la première semaine de novembre 2022, ce qui semble de plus en plus probable. Le moment où Trump annonce que la neutralité et le confort « nous en occupons plus tard » semblent ridicules et irresponsables.

Qui aurait pu prédire un scénario où le RNC perdrait le contrôle du parti républicain ?