Le RM de BTS vient de visiter la Suisse et a emmené les ARMYs avec lui

Le leader du BTS, RM, s’est rendu en Suisse et a donné un aperçu de son voyage à travers son nouveau vlog. Cela vient après une série de vlogs individuels des membres populaires du groupe K-pop BTS, V, J-Hope et Jimin. Le vlog est sorti samedi et les hashtags ont commencé à être tendance sur Twitter. De plus, la vidéo a reçu plus de 3 millions de vues à ce jour. Dans le vlog, RM a révélé que son séjour durerait quatre jours. Il a en outre ajouté qu’il sortirait pour le dîner, où il se nourrissait de bière, de hamburgers et de frites. On peut l’entendre dire : « Je meurs de faim en ce moment. Je sors chercher de la nourriture. C’est beaucoup plus calme que ce à quoi je m’attendais et on se croirait dans une ville rurale. J’aime l’atmosphère familiale.

Il a assisté à Art Basel et a expliqué les détails de la foire d’art. Il a également donné un aperçu car il avait des nouilles et de la bière, suivis d’une soupe de nouilles et d’un wrap. Voici la vidéo :

“À toutes ces armées qui ont repéré RM et ont réussi à ne pas le déranger, à maintenir une distance et à le laisser profiter de sa propre compagnie, merci à tous du fond du cœur !” a commenté un utilisateur de YouTube. Une autre personne a écrit: “Je peux voir ces hommes aimer l’art, manger et boire, profiter de la nature et siffler pour toujours, je ne me fatiguerai jamais.”

Pendant ce temps, RM, Jin, Jimin, V et Jungkook se sont réunis pour montrer leur soutien à J-Hope lors de sa soirée d’écoute Jack in the Box. Suga n’a pas pu se rendre à la fête car il avait de la fièvre. La fête a vu certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement sud-coréen se réunir pour célébrer la sortie du premier album solo de J-Hope. Alors que les vidéos et les photos de la fête étaient devenues virales après la fin de la fête, une nouvelle Bangtan Bomb offre un aperçu plus approfondi de la fête.

La vidéo a révélé que les membres étaient nerveux avant de se rendre à la fête. Alors que J-Hope était nerveux à propos des réactions qu’il aurait à sa nouvelle musique, Jin et Jimin étaient nerveux à l’idée de socialiser avec les gens. Le duo a avoué ses pensées dans le vestiaire et le leader du BTS, Kim Namjoon, est arrivé à leur secours.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici