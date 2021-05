Le riz Ben’s Original maintenant disponible en magasin

Une marque de riz emblématique arrive sur les étagères avec un nouveau nom et un emballage repensé.

Les premiers produits Ben’s Original sont désormais disponibles chez les détaillants de tout le pays à la place du riz Uncle Ben’s, a annoncé mercredi la société mère Mars Food.

Les débuts officiels de Ben’s Original intervient près d’un an après que Mars a annoncé en juin 2020 qu’il prévoyait de revoir l’imagerie à la suite des appels à l’équité raciale après la mort de George Floyd. Le nouveau nom a été dévoilé en septembre.

Ben’s était le deuxième d’une série d’annonces de changement de marque et est intervenu quelques heures après que Quaker Oats ait annoncé qu’il retirerait le nom et l’image de Tante Jemima de l’emballage des mélanges de sirop et de crêpes parce qu’il est « basé sur un stéréotype racial ». Le même jour, Mme Butterworth’s et Cream of Wheat ont également déclaré que des changements étaient à venir.

Après des décennies de critiques sur la façon dont les produits ont perpétué les stéréotypes raciaux, les experts, les historiens et certains consommateurs considèrent que ces mesures se font attendre depuis longtemps. Les entreprises sont confrontées à des pressions croissantes pour renforcer les efforts de diversité et lutter contre le racisme depuis la mort de Floyd. L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable du meurtre de Floyd le mois dernier.

Depuis les années 1940, les boîtes de riz présentent un homme noir aux cheveux blancs, parfois avec un nœud papillon, une image qui, selon les critiques, évoque la servitude. Mars a déclaré que le visage avait été à l’origine inspiré d’un maître d’hôtel de Chicago nommé Frank Brown.

Le nouvel emballage n’a plus de visage mais présente toujours un fond orange avec une police bleue similaire. Certains produits Uncle Ben’s resteront sur les tablettes des magasins jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, a confirmé la marque à USA TODAY.

« Arriver à ce stade de l’évolution de notre marque est le résultat de notre engagement continu à écouter les consommateurs … Mais ce n’est qu’un autre marqueur de notre voyage », a déclaré Denis Yarotskiy, président régional de Mars Food Amérique du Nord, dans un communiqué . «Nous reconnaissons que nous avons beaucoup plus de travail à faire alors que nous donnons vie à notre nouveau but de marque pour offrir à chacun une place à la table; nous restons déterminés à réaliser cette ambition. «

Mars a déployé d’autres initiatives, notamment un investissement de 2 millions de dollars dans des bourses d’études culinaires pour les aspirants chefs noirs en partenariat avec la National Urban League et United Negro College Fund. Apprenez-en davantage sur la bourse originale Ben’s «Seat at the Table Fund» et postulez jusqu’au 30 juin 2021 sur UNCF.org/SeatAtTheTable.

Mars investit également 2,5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à Greenville, Mississippi – où la marque est produite pour les États-Unis depuis plus de 40 ans – «pour améliorer les opportunités éducatives pour les étudiants de la région, ainsi qu’un meilleur accès aux aliments frais». dit la société.

Changement de tante Jemima à venir

En février, Quaker Oats, qui fait partie de PepsiCo, a annoncé que tante Jemima serait renommée Pearl Milling Co. avec les mélanges pour crêpes, sirops, semoule de maïs, farine et gruau renommés qui devraient commencer à arriver dans les magasins en juin.

Les produits continuent d’être disponibles sous le nom de tante Jemima et plusieurs n’ont plus l’image du personnage.

Les nouveaux produits Pearl Milling Co. feront référence à l’ancienne marque, selon l’imagerie publiée par PepsiCo. Ils disent: « Nouveau nom, même bon goût, tante Jemima. »

