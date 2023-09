Le Rivian R1T à double moteur est un pick-up électrique plus efficace et moins cher

Constructeur de camions électriques Rivien a pris le relais avec le pick-up R1T et, plus récemment, le SUV R1S avec ses groupes motopropulseurs Quad-Motor puissants et performants. Cependant, aussi impressionnants soient-ils, quatre moteurs électriques sont probablement excessifs pour la plupart des conducteurs de véhicules légers, ce qui nous amène aux versions à double moteur des R1T et R1S, qui sortent aujourd’hui de la chaîne de montage du siège social et de l’usine de Rivian à Normal, dans l’Illinois. .

Avec la moitié des moteurs de son prédécesseur, le groupe motopropulseur à double moteur promet une autonomie améliorée à un coût inférieur à celui des offres actuelles à quatre moteurs de Rivian avec étonnamment peu de compromis en termes de performances et de puissance, principalement grâce aux unités d’entraînement électriques Enduro de nouvelle génération du constructeur automobile. Je me suis rendu au siège social de Rivian pour voir le nouveau groupe motopropulseur Dual-Motor Enduro en cours de construction et le comparer face à face sur les pistes d’essai routières et hors route du constructeur automobile avec la version familière Quad-Motor.

L’unité d’entraînement Enduro

Si vous êtes chauffeur-livreur, vous avez peut-être déjà expérimenté le nouveau moteur électrique de Rivian sans le savoir. Fabriqué pour Amazon – et également utilisé comme véhicule de service mobile de Rivian – le véhicule à moteur unique et à traction avant Fourgon de livraison électrique Rivian (EDV) a été le premier véhicule à être équipé de la nouvelle unité de transmission Enduro, qui fait désormais son chemin dans les nouveaux modèles R1T et R1S Dual-Motor AWD.

Chaque unité d’entraînement Enduro intègre le moteur, la transmission, les différentiels et l’électronique de puissance dans un seul boîtier compact Antuan Goodwin/CNET

Les véhicules électriques à double moteur développent 533 chevaux et 610 livres-pied de couple, les poussant à 60 mph depuis un arrêt en seulement 4,5 secondes. Le passage à la configuration Performance à double moteur augmente la puissance à 665 ch et 829 lb-pi. et réduit le sprint de 0 à 60 mph à 3,5 secondes, à seulement 0,5 tick de moins que les 835 chevaux et 908 lb-pi. L’heure de Quad-Motor.

L’Enduro est doté d’un nouveau stator et d’un nouveau rotor – les parties magnétiques fixes et rotatives d’un moteur électrique – assemblés en interne dans l’usine Rivian de Normal. (Les unités Origin du R1 Quad-Motor s’approvisionnent en rotors et stators disponibles dans le commerce.) Le nouveau stator utilise 240 fils en épingle à cheveux avec un profil plat, serrant plus de bobines plus près pour un emballage et un fonctionnement plus efficaces que les fils ronds. La construction en interne permet aux ingénieurs de Rivian d’intégrer étroitement l’ensemble de l’unité d’entraînement, combinant le moteur électrique, l’onduleur et l’électronique de puissance triphasée, le réducteur à deux étages, un différentiel ouvert et, pour l’unité arrière, un débranchement d’essieu. embrayage dans un boîtier qui pèse environ 60 livres de moins qu’un seul moteur Origin.

Le nouveau module de puissance MOSFET en carbure de silicium a une efficacité énergétique de 99 %, contre environ 98 % pour la technologie IGBT en silicium utilisée auparavant. Il s’agit d’une petite différence qui représente une amélioration d’environ 3,5 % de l’autonomie pour cette génération. Antuan Goodwin/CNET

Transmission intégrale à deux moteurs

Bien entendu, il n’y a que deux unités Enduro par châssis Dual-Motor, contre quatre Origins dans le Quad, ce qui permet d’économiser encore plus de poids. Le moteur arrière utilise un rapport de transmission finale plus élevé (13,7 : 1) que celui de l’avant (11 : 1), créant une répartition du couple orientée vers l’arrière qui, selon Rivian, améliore la sensation de conduite et le plaisir. La répartition du couple peut varier de 50:50 à 30:70 en fonctionnement intégral, selon le mode de conduite. Enduro introduit également un embrayage dynamique du moteur arrière qui peut automatiquement découpler l’essieu arrière lors de la croisière dans le mode de conduite tout usage par défaut pour augmenter l’autonomie, puis réengager instantanément le moteur arrière lorsqu’une puissance de dépassement ou de montée est nécessaire ou qu’un glissement est détecté. . (Les véhicules électriques Quad-Motor ne pouvaient se déconnecter à l’arrière qu’en sélectionnant manuellement le mode Conserve sur l’écran du tableau de bord.)

Rivian utilise également la polarisation des freins pour répartir la puissance latéralement sur l’essieu, ce qui présente ses propres avantages et inconvénients par rapport à la configuration Quad à un moteur par roue. Piloté dos à dos avec le Quad-Motor R1T, le Performance Dual-Motor R1T se sent presque identique dans la rue. Cependant, lors du court parcours hors route de Rivian, la configuration Quad-Motor semblait plus sûre, en particulier dans les situations où une ou plusieurs roues perdraient le contact avec le sol, comme ramper sur des rochers ou passer entre des cambers opposés sévères. Le système à double moteur était un peu plus lent à régler – nécessitant de la patience et un pied de pédale stable tandis que les freins créaient une pression sur la roue levée pour renvoyer le couple à travers le différentiel ouvert – mais il a surmonté tous les obstacles que le Quad a franchis en toute sécurité et de manière impressionnante.

Pour la conduite quotidienne et les aventures du week-end, le groupe motopropulseur R1 Dual-Motor devrait être suffisamment performant pour tous, sauf les tout-terrains électriques les plus hardcore. Rivien

Modes de conduite et remorquage

Le logiciel simplifié du R1 Dual-Motor réduit les programmes de mode de conduite du véhicule électrique aux seuls modes de conduite polyvalents, tout-terrain, neige et remorquage, ignorant les modes de conduite spécialisés Rallye, Drift, Rock Crawl et Soft Sand présents sur le Quad-Motor. Et bien sûr, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à un programme Conserve, grâce à cet essieu arrière dynamique. Les modèles Performance Dual-Motor AWD sont dotés d’un programme Sport supplémentaire qui verrouille le groupe motopropulseur en transmission intégrale permanente et ajoute une hauteur de caisse sélectionnable « la plus basse ».

Enfin, tous les véhicules électriques R1 disposent d’un mode de remorquage qui prépare le véhicule à transporter de lourdes charges et met en ligne les systèmes de freinage de la remorque. Le pick-up R1T est capable de traîner jusqu’à 11 000 livres, tandis que le SUV R1S est évalué à 7 700 livres. J’ai pu faire l’expérience du premier lors d’un trajet sur le siège passager d’un R1T Dual-Motor tirant la camionnette de service EDV de Rivian sur une remorque à plateau. La fourgonnette, la remorque et l’ensemble des outils embarqués pesaient environ 9 800 livres et le R1T accélérait, freinait et roulait toujours de manière acceptable.

L’EDV et la remorque de 9 800 livres se situent bien dans la capacité de remorquage maximale du R1T Dual-Motor. Antuan Goodwin/CNET

Batteries et autonomie

Au lancement, les Rivian R1T et R1S Dual-Motor seront proposés avec la grande batterie du constructeur automobile et jusqu’à 352 miles d’autonomie EPA estimée, une amélioration par rapport aux 314 à 316 miles que le Quad-Motor renvoie avec la même batterie. Après le lancement, le constructeur automobile prévoit de déployer une batterie Max encore plus grande avec jusqu’à 410 miles pour le R1T ou 390 miles pour le R1S et, éventuellement, un pack standard plus petit de 260 à 270 miles pour les modèles de base non performants.

Modèles Rivian à double moteur Modèle Gamme Puissance Couple Prix Norme R1T à double moteur 270 milles 533 ch 610 lb-pi. 73 000 $ R1T double moteur grand 352 milles 533 ch 610 lb-pi. 79 000 $ R1T double moteur Max 410 milles 533 ch 610 lb-pi. 89 000 $ Performances à double moteur R1T de grande taille 352 milles 665 ch 829 lb-pi. 84 000 $ Performance maximale à double moteur R1T 410 milles 665 ch 829 lb-pi. 94 000 $ Norme R1S à double moteur 260 milles 533 ch 610 lb-pi. 78 000 $ R1S double moteur grand 352 milles 533 ch 610 lb-pi. 84 000 $ R1S double moteur Max 390 milles 533 ch 610 lb-pi. À déterminer Performances à double moteur R1S grandes 352 milles 665 ch 829 lb-pi. 89 000 $ Performance Max à double moteur R1S 390 milles 665 ch 829 lb-pi. À déterminer

La portée supplémentaire et le prix inférieur valent bien le léger compromis entre les performances extrêmes d’exploration des rochers. Antuan Goodwin/CNET

Les Rivian R1T et R1S Dual-Motor débuteront respectivement à 73 000 $ et 78 000 $ lorsque la batterie standard sera disponible. Actuellement, avec la grande batterie, 79 000 $ et 84 000 $ vous permettent d’accéder à la porte, soit environ 8 000 $ de moins qu’un véhicule électrique à quatre moteurs équipé de manière comparable. Les modèles à grande batterie Performance grimpent à 84 000 $ pour le R1T et à 89 000 $ pour le R1S – seulement environ 3 000 $ économisés par rapport aux Quads, mais toujours de l’argent dans la poche à la fin de la journée.

Compte tenu de la proximité avec laquelle le R1T à moteur Enduro s’est comporté avec son prédécesseur plus complexe, à la fois sur route et hors route, l’autonomie accrue et le prix réduit de la configuration à double moteur en font un bien meilleur rapport qualité-prix en tant que conducteur quotidien pour la plupart des conducteurs. du temps. Comme le dit le proverbe, parfois moins c’est plus.

Note de l’éditeur: Les frais de déplacement liés à cette histoire ont été pris en charge par le constructeur, ce qui est courant dans l’industrie automobile. Les jugements et opinions du personnel de CNET sont les nôtres et nous n’acceptons pas de contenu éditorial payant.