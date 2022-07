Le rival ténébreux de Poutine “complotant pour renverser le tyran” est “EMPOISONNÉ” dans une tentative d’assassinat, selon un initié du Kremlin

L’un des principaux assistants de Vladimir Poutine et un favori pour lui succéder aurait survécu à une tentative d’assassinat, a affirmé un initié du Kremlin.

Nikolai Patrushev, chef du Conseil de sécurité russe, a été décrit dans certains cercles comme la seule personne en qui Poutine a vraiment confiance.

Le principal rival de Poutine, Nikolai Patrushev, aurait été empoisonné Crédit : Getty

Patrushev a été décrit comme le seul homme auquel Poutine “fait vraiment confiance” Crédit : AP

Patrushev est parti, a également été considéré comme l’homme pour succéder à Poutine Crédit : AFP

L’homme de 71 ans aurait été empoisonné, selon des sources au Kremlin.

“On sait que Nikolai Patrushev s’est senti mal le soir après le travail, presque immédiatement après être rentré chez lui”, a affirmé la source.

“La sécurité a rapidement travaillé, appelant immédiatement une équipe de médecins vers lui.

“Après l’examen, les travailleurs médicaux qui sont arrivés ont déclaré qu’une hospitalisation urgente était nécessaire et Patrushev a été emmené par les officiers de l’OFS dans leur transport, accompagnés de travailleurs médicaux, jusqu’à l’unité médicale qui sert le président.”

La source a ajouté : “Après avoir prêté assistance, Patrushev a été ramené chez lui dans un état stable. Les résultats de son analyse ont confirmé que la substance toxique était un poison synthétique.”

Ces allégations sensationnelles sont apparues de manière anonyme sur la chaîne General SVR de l’application de messagerie Telegram, qui prétend avoir des sources privilégiées au Kremlin.

“Les informations sur la tentative d’assassinat elle-même et sur l’enquête sur cette tentative d’assassinat sont gardées dans le plus grand secret”, a ajouté le message.

Patrushev, qui dirigeait auparavant les services secrets russes du FSB, est considéré comme le bras droit de Poutine, ayant connu l’homme de 69 ans depuis qu’ils étaient tous deux au KGB dans les années 1970.

On pense qu’il est intervenu en tant que président de facto pendant les longues absences de Poutine pour des soins médicaux présumés et a également été un architecte clé de la guerre en Ukraine.

Son fils Dmitry, 44 ans, ministre russe de l’Agriculture, a été désigné par certains experts comme le successeur probable de Poutine.

Le rapport affirmait que Patrushev “avait été sauvé par des soins médicaux opportuns et, probablement, par une concentration insuffisamment élevée de la substance toxique qui pénétrait dans le corps par la peau”.

Poutine n’a été informé de l’attaque présumée que “lorsque la vie de Patrushev n’était plus en danger”, a-t-on affirmé.

Le message ne répertorie aucun suspect qui aurait pu commettre une tentative d’assassinat, mais pointe du doigt les combats internes au sein du cercle restreint du dirigeant russe.

Patrushev est considéré comme l’un des plus grands partisans de la guerre en Ukraine, et l’homme qui a convaincu Poutine que le pays avait besoin d’une “dénazification”.

QUI SONT LES SILOVIKI ? Du russe pour “peuple de la force”, rencontrez les siloviki – le véritable pouvoir derrière le trône de Poutine. Alexandre Bortnikov – Chef du FSB russe – qui a remplacé le KGB, il connaît également Poutine depuis les années 1970, alors qu’ils servaient tous les deux au KGB de Leningrad. Il contrôle des milliers de personnes, couvrant tout, de la lutte contre le terrorisme à l’intimidation des partis d’opposition. Sergueï Tchemezov – Chef de la société de défense publique Rostec, Chemezov était en poste avec Poutine en Allemagne de l’Est dans les années 80, alors qu’ils étaient tous deux au KGB. Il est devenu très riche grâce à ses liens avec Poutine, amassant des yachts de luxe ainsi qu’un certain nombre de villas espagnoles. Sergueï Narichkine – Chef du service russe de renseignement extérieur. Apparemment ex-KGB, il travaille avec Poutine depuis les années 90, lorsque le président était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Plus tôt cette année, il a accusé l’Occident d’être derrière l’empoisonnement d’Alexei Navalny. Nikolaï Patrouchev – Chef du Conseil de sécurité russe, Patrouchev connaît Poutine depuis l’époque du KGB dans les années 1970. Est accusé d’avoir orchestré l’assassinat en 2006 à Londres de l’ex-espion russe Alexander Litvinenko. Igor Sechin – Considéré comme “l’adjoint de facto” de Poutine, Sechin est à la tête de la compagnie pétrolière publique Rosneft. Il a été doué de la puissante entreprise par Poutine, juste avant qu’elle ne reprenne Ioukos, une entreprise contrôlée par le milliardaire russe désormais exilé Mikhail Khodorkovsky. Sergueï Choïgou – Ministre russe de la Défense, il va régulièrement à la chasse et à la pêche avec Poutine. Est vu par certains comme un successeur potentiel. Suite à la désastreuse invasion de l’Ukraine, il n’a pas été vu en public pendant plus d’un mois, suscitant des rumeurs selon lesquelles il avait été mis à l’écart.

La date de l’attaque présumée n’a pas été donnée, mais Patrushev n’a pas été vu en public pendant une grande partie du mois dernier.

Il a été repéré lors d’une visite dans l’Extrême-Orient de la Russie le 6 juillet, mais est ensuite resté hors de la vue du public jusqu’à vendredi, près de 10 jours plus tard, lorsqu’il aurait assisté à une réunion du Conseil de sécurité.

Le mois dernier, un ancien initié de la CIA a affirmé que le coup d’État pour renverser Poutine avait “déjà commencé”.

L’ancien chef de la station de la CIA à Moscou, Daniel Hoffman, a affirmé que les copains de Poutine chercheraient à renverser secrètement le président si son invasion de l’Ukraine commençait à se dégrader.

“Ces gars qui vont le faire vont être si secrets à ce sujet que Poutine ne les trouvera pas et ne les tuera pas en premier”, a déclaré Hoffman.

“Cela arrivera tout d’un coup. Et il sera mort.”

“Personne ne demandera : ‘Hey Vladimir, tu veux partir ?’ Non. C’est un putain de marteau sur la tête et il est mort. Ou il est temps d’aller au sanatorium”, a déclaré Hoffman au Daily Beast.

Les résultats de son analyse ont confirmé que la substance toxique était un poison synthétique “Initié du Kremlin”

Cela fait suite aux affirmations d’experts en sécurité en avril selon lesquelles Poutine pourrait être évincé lors d’un “coup d’État de palais” dans les deux prochaines années.

L’évaluation est venue des analystes du renseignement Dragonfly, qui ont correctement prédit l’invasion russe en février.

Il a affirmé qu’il est “très probable que le président Poutine ne soit pas dans la position qu’il occupe dans les deux prochaines années”, alors que les sanctions occidentales mordent.

Dragonfly a affirmé que Poutine serait renversé par son cercle restreint de six copains – dont Patrushev – décrits comme des “hommes trapus en costumes mal ajustés”.

Un groupe ténébreux de soi-disant «silovarchs» a soutenu Poutine pendant de nombreuses années, selon des experts du renseignement, mais leur patience semble s’épuiser.

Le mot silovarch, combinant le mot oligarque et “siloviki” – qui se traduit par “peuple de force”, fait référence à la génération de l’élite politique et commerciale russe qui s’est élevée à travers les services de sécurité.

Et comme l’a expliqué le professeur Daniel Treisman, qui a inventé le terme : « Si l’État ne parvient pas à gérer de multiples crises qui s’aggravent, impliquant des manifestations publiques et un effondrement économique, le Kremlin pourrait bien perdre le contrôle de la Russie, et les services de sécurité interviendraient dans.

“Les chefs de l’armée et d’autres pourraient également commencer à résister aux ordres de Poutine.

“Plutôt qu’une conspiration organisée de l’intérieur, il peut simplement y avoir un effondrement du régime d’un seul coup.”

Patrushev a à peine été vu en public ces dernières semaines Crédit : Reuters

Poutine n’a nommé aucun successeur Crédit : EPA