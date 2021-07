Le rival olympique d’Anthony Joshua, Robert Cammarelle, a refusé de se venger dans les rangs professionnels | Nouvelles de boxe

Roberto Cammarelle était « quelqu’un à craindre », un tacticien glacial qui a disséqué ses rivaux poids lourds, mais il a refusé de se venger d’Anthony Joshua.

Quatre ans avant son combat final contre Joshua, l’Italien avait rôdé sur le campus olympique de Pékin, à la recherche de son adversaire en demi-finale des Jeux de 2008, le Britannique David Price.

Cammarelle voulait lancer un avertissement à Price, une déclaration selon laquelle le Liverpudlian ne répéterait pas l’héroïsme d’Audley Harrison, qui avait battu l’Italien Paolo Vidoz sur son chemin vers la médaille d’or à Sydney.

« Je me souviens parfaitement », a déclaré Cammarelle Sports du ciel.

« Avant le combat, alors que nous nous échauffions, je suis allé lui parler avec son entraîneur dans une pièce, et je lui ai dit : ‘Je ne pense pas que cela se reproduira, comme c’est arrivé quand un boxeur italien s’est battu contre un Anglais en 2000.' »

Cammarelle a tenu parole, arrêtant Price au deuxième tour, peu de temps après avoir déclenché ce moment fugace d’intimidation.

Image:

Cammarelle a arrêté David Price au deuxième tour



Image:

L’Italien remporterait la médaille d’or à Pékin



Cammarrelle avait-il submergé Price de puissance pure ?

Non, tout cela faisait partie d’un plan.

« J’ai étudié la façon dont il s’est battu et il a eu quelques difficultés avec sa garde droite, et bien qu’il soit un athlète plutôt grand, j’ai pensé que la meilleure façon de compenser cela était de raccourcir la distance. »

Une main gauche parfaitement placée a envoyé Price s’affaisser dans les cordes. Le combat était terminé.

La menace de Cammarelle avait été reconnue par Paul Walmsley, qui était auparavant l’entraîneur du programme de classe mondiale de l’équipe GB.

« Il obtenait ce nom et cette réputation, quelqu’un à craindre. Tout le monde cherchait où il était dans le tirage », a déclaré Walmsley.

Il n’était pas un marchand KO d’un seul coup, ou quelque chose comme ça. Il était plus un tacticien. Un vrai homme dur.

« Il semblait si difficile à battre. Il a juste très bien fait les bases.

« Ce n’était pas un marchand d’un coup de poing, ou quelque chose comme ça. C’était plus un tacticien. Un vrai homme dur. »

Alexander Povetkin était l’un des rares rivaux amateurs à pouvoir déjouer et déjouer Cammarelle.

Chaque combat s’est soldé par une défaite pour Cammarrelle, y compris les demi-finales des Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

« C’était ma bête noire en fait. C’était cinq fois et cinq défaites, même si je pensais l’avoir battu à deux reprises. »

Mais l’absence du Russe à Pékin a permis à Cammarelle d’arrêter confortablement Zhilei Zhang en finale olympique.

Cammarelle a ajouté l’or mondial amateur à Milan, un an plus tard, mais un rival britannique destructeur attendait en quart de finale lorsque le tournoi s’est dirigé vers l’Azerbaïdjan en 2011.

Anthony Joshua était arrivé dans les rangs amateurs, écrasant les adversaires avec une agressivité brute, bien que Cammarelle était différente.

Image:

Anthony Joshua a bloqué le chemin de Cammarelle vers les demi-finales



« Josh est grand, puissant, tout, mais Cammarelle était le vieux renard sage et je pensais qu’il pourrait jouer avec Josh ici », a déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe GB Walmsley.

« Il est à un niveau différent en termes d’expérience. C’était effrayant d’entrer, mais en même temps, s’il y avait le moindre signe de danger pour Josh, je l’aurais juste fait sortir de là. »

Mais ce n’est pas seulement Cammarelle qui est venu armé de tactiques cruelles.

« Je me souviens d’une chose à propos de Cammarelle, il se rapprochait toujours et tenait », a déclaré Walmsley. « Il s’est totalement détendu. Je me souviens avoir dit à Josh, quand il te tient et pénètre à l’intérieur de toi, trouve juste un peu d’espace et écrase-le dans l’estomac.

« Je regardais directement vers le haut et je pouvais juste voir le dos de Cammarelle et il tenait Josh dans ses bras. Je me disais: » Ne le laisse pas s’éteindre « , et Josh a juste explosé et vous pouviez voir les pieds de Cammarelle se détacher un peu du sol. J’ai pensé : ‘Cela lui a coupé le souffle.' »

La brutalité contrôlée de Joshua a remporté une victoire de 15-13 et un message d’adieu de Cammarrelle.

« Je me souviens avoir dit : ‘Maintenant tu as gagné, tu dois progresser davantage dans la compétition, parce que j’étais censé me qualifier’, et j’ai dû le remercier pour ça. »

Joshua a quitté Bakou avec une médaille d’argent et un nouveau statut de véritable prétendant aux médailles olympiques.

Neuf ans plus tard, Cammarrelle a toujours sa propre opinion sur son dernier combat contre Joshua, la finale olympique des Jeux de Londres 2012.

Image:

Cammarelle détenait une avance de 13-10 après le deuxième tour de la finale olympique



Image:

Mais Joshua a comblé le déficit avec une riposte au troisième tour pour remporter l’or



« Je pense que le public a beaucoup influencé les juges », a déclaré Cammarelle.

« J’avais l’impression à un moment donné que quel que soit le mouvement de Joshua, la foule applaudissait même si c’était raté, et je pense que cela a certainement influencé le résultat final. »

Walmsley n’est pas d’accord et a souligné que les analystes ont même confirmé que Joshua méritait sa victoire sur le compte à rebours après la fin du combat avec un score égal à 18-18.

« Les spécialistes de l’analyse des performances à Sheffield l’ont parcouru et ont compté les coups de poing atterris et les coups de poing manqués, et Josh était de loin le gagnant le plus clair sur les coups de poing atterris.

« À la fin, j’ai cru que j’allais faire une crise cardiaque.

« Je suis un plus grand critique de n’importe qui, de notre performance de nos boxeurs, et je pensais qu’il l’avait devancé. »

Image:

Les statistiques ont montré que Joshua méritait sa mince victoire



Cammarelle s’est retiré du sport après un dernier combat en mars 2016. Quelques semaines plus tard, Joshua a été couronné champion du monde IBF.

Pourquoi Cammarelle ne l’avait-il pas suivi dans les rangs professionnels à la recherche d’une plus grande récompense ?

« Quand j’ai commencé la boxe, Mike Tyson était l’athlète le mieux payé au monde à l’époque », a déclaré Cammarelle.

« C’était mon modèle pour devenir professionnel, mais au bout d’un moment, je suis devenu de plus en plus attiré par le monde des Jeux Olympiques.

« Quand j’ai remporté la médaille aux Jeux olympiques de 2008, j’avais 28 ans, et à ce moment-là, devenir professionnel en Italie ne valait pas vraiment la peine, d’un point de vue économique.

« J’aurais dû déménager dans un autre pays, que ce soit l’Allemagne ou les États-Unis, et je n’en avais tout simplement pas envie. »

Le dernier geste tactique de Cammarelle fut de savoir quand dire adieu.