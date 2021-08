Le rival d’Uber Bolt évalué à 4,75 milliards de dollars dans un nouveau cycle de financement

Une gamme de produits de la start-up estonienne de covoiturage Bolt.

LONDRES – La société européenne de covoiturage Bolt a déclaré mardi avoir levé 600 millions d’euros (713 millions de dollars) de nouveaux financements, alors qu’elle cherche à se lancer dans le secteur en pleine croissance de la livraison d’épicerie en ligne. Le nouveau cycle d’investissement valorise Bolt à environ 4,75 milliards de dollars, soit plus du double de sa dernière valorisation privée de 2 milliards de dollars. La société de capital-risque Sequoia et les gestionnaires de fonds Tekne et Ghisallo ont soutenu le financement, tandis que les investisseurs existants G Squared, D1 Capital et Naya ont augmenté leurs avoirs. « La mission de Bolt est de rendre les déplacements urbains abordables et durables », a déclaré Markus Villig, PDG et fondateur de Bolt. « Nous construisons un avenir où les gens ne sont pas obligés d’acheter des voitures qui causent la circulation et la pollution, mais utilisent les transports à la demande lorsqu’ils en ont réellement besoin. » Bolt, anciennement Taxify, a commencé comme une application de taxi en Estonie. Depuis, la société s’est diversifiée dans plusieurs nouveaux services, notamment la livraison de nourriture, l’autopartage et la location de scooters et de vélos électriques, dans l’espoir de devenir ce que l’on appelle une « super application ».

Maintenant, Bolt fait un grand pas dans la livraison d’épicerie. L’entreprise, qui promet de livrer les courses en 15 minutes, prévoit de déployer le service dans 10 pays européens au cours des prochains mois, dont la Suède, le Portugal, la Croatie et la Roumanie. La livraison d’épicerie est un secteur très concurrentiel, en particulier en Europe, où plusieurs nouvelles applications d’achat à la demande voient le jour avec des milliards de dollars de capital-risque derrière elles. L’un des principaux acteurs du marché, le turc Getir, a été évalué par les investisseurs à 7,5 milliards de dollars en juin. La hausse de la valeur marchande de Bolt est une aubaine pour les premiers bailleurs de fonds comme le constructeur automobile allemand Daimler et la société de capital-risque suédoise Creandum. La société compte également la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement comme investisseurs. Comme d’autres entreprises de covoiturage, Bolt a subi une forte baisse de ses revenus au début de la pandémie de Covid-19. Il s’est rapidement développé ces derniers mois alors que plusieurs pays sont sortis du confinement, et compte désormais plus de 75 millions d’utilisateurs dans 45 pays d’Europe et d’Afrique.