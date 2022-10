Le rival du titre de l’UFC voulait désespérément m’esquiver, déclare le Russe Makhatchev

Le phénomène de grappling du Daghestan affronte le Brésilien Charles Oliveira à l’UFC 280 plus tard ce mois-ci

Islam Makhachev a déclaré que Charles Oliveira voulait éviter leur confrontation au titre des poids légers de l’UFC, promettant qu’il serait le test le plus difficile auquel l’ancien champion brésilien ait été confronté lorsqu’ils se sont heurtés lors de l’événement principal de l’UFC 280 à Abu Dhabi plus tard ce mois-ci.

Le Russe Makhachev visera à suivre les traces de son ami et mentor Khabib Nurmagomedov en capturant la couronne vacante de 155 livres lorsqu’il affrontera Oliveira le 22 octobre.

Oliveira était l’homme qui a succédé à Khabib à la retraite en tant que dirigeant des poids légers de l’UFC, remportant le titre en battant Michael Chandler en mai de l’année dernière avant de le défendre contre Dustin Poirier sept mois plus tard.

Mais le Brésilien a été dépouillé de sa couronne sur la balance avant sa dernière confrontation avec Justin Gaethje à l’UFC 274 en mai – même s’il a remporté le combat avec une soumission au premier tour.

Oliveira mène une séquence de 11 victoires consécutives avant son match avec Makhachev – bien que le Russe ait compilé sa propre série de 10 combats invaincus pour mériter sa chance à l’or UFC.

Alors que le temps presse pour leur blockbuster d’Abu Dhabi, Makhachev a présenté son plan pour être le premier homme à vaincre Oliveira en près de cinq ans – tout en affirmant que le Brésilien a fait les choses à sa guise tout au long de sa séquence de victoires.

« Il faut le mettre mal à l’aise. Toutes ses défaites à l’UFC sont lorsqu’il est allé en eaux profondes, alors que le pouls est déjà supérieur à 200 », Makhatchev a déclaré à Match TV en Russie.

“Dans sa séquence de victoires actuelle, il n’y a pas eu de combats difficiles, il pouvait prendre [his opponents] vers le bas et contrôlez calmement [them].

“Il n’y avait personne qui pouvait lutter calmement avec lui ou résister à sa lutte. En comparaison, Tony Ferguson avait un bon jiu-jitsu et était capable de combattre Charles tout [three] Les manches.”

Makhachev a reconnu qu’Oliveira avait amélioré son jeu debout pour compléter ses compétences au sol, mais a noté que sa propre formation avait impliqué des combats avec de puissants attaquants.

“[Oliveira] amélioré, oui. Auparavant, il n’utilisait que le jiu-jitsu, mais maintenant il est devenu bon sur les pieds.

“Mais je m’entraîne avec Usman [Nurmagomedov], avec Sharip Zaynukov. Ce sont des gars de la boxe thaïlandaise », dit Makhatchev.

Le seul défaut de Makhachev dans sa carrière de 23 combats est une défaite TKO contre Adriano Martins en 2015 – quelque chose qui, selon le Daguestan, lui a appris une leçon précieuse.

“Je pense que j’ai grandi à partir de ce moment en tant que combattant… J’ai réalisé qu’en MMA, il y a de petits gants et ça vaut la peine d’être un peu plus prudent,” a déclaré le joueur de 31 ans.

L’ami, coéquipier et mentor de Makhachev, Khabib, a suggéré dans un message incendiaire sur les réseaux sociaux le mois dernier qu’Oliveira pourrait même ne pas se présenter à Abu Dhabi pour la confrontation au titre.

Makhatchev lui-même a déclaré qu’il s’attendait à ce que le Brésilien l’affronte dans l’Octogone le soir du combat – même s’il a accusé le joueur de 32 ans de faire de son mieux pour l’éviter en cours de route.

“Je crois qu’il va se montrer, je crois que le combat aura lieu”, dit Makhatchev.

«Mais Oliveira a tellement évité ce combat, il voulait tellement le déplacer au Brésil. Il voulait une sorte de “combat d’argent” pour lui-même. Et il était prêt à se battre plus tôt, à appeler Conor McGregor, Nate Diaz.

“Quand on lui a dit qu’il devait combattre l’Islam, il a commencé à changer d’époque, à essayer de transférer ce combat au Brésil, ou à penser à d’autres excuses.

“Je pense qu’ils viennent de lui dire qu’ils trouveraient un remplaçant, d’autant plus qu’il n’est plus champion maintenant.

“J’ai même entendu dire qu’ils voulaient offrir ce combat à Chandler pour le titre vacant. Et puis Oliveira a immédiatement signé le contrat », ajoute Makhatchev.

Makhachev se vantera de la formidable présence de Khabib dans son coin à Abu Dhabi – une source de connaissances qui a été perceptible lors des victoires de Makhachev sur Dan Hooker.

Makhachev a déclaré que la contribution de son ami devenu entraîneur serait également un grand coup de pouce contre Oliveira.

“Oui, il y aura Khabib et Javier Mendez [in my team]. On verra qui d’autre. Si Khabib est dans le coin, c’est +10 pour la lutte, pour la frappe, pour la tactique. dit Makhatchev.

Khabib, Makhachev, Mendez et toute leur équipe espèrent que le Daghestan aura son dernier champion UFC lorsque les affaires seront réglées le 22 octobre à Abu Dhabi.