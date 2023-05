Le rival d’OpenAI, Anthropic, a levé 450 millions de dollars auprès de Google et d’autres

Anthropic, une startup d’intelligence artificielle fondée en 2021 par d’anciens chercheurs d’OpenAI, profite pleinement du battage médiatique du marché.

La société a déclaré mardi avoir levé 450 millions de dollars, ce qui marque le plus grand cycle de financement de l’IA cette année depuis Microsoft investissement dans OpenAI en janvier, selon les données de PitchBook.

Malgré un ralentissement spectaculaire du marché du financement des startups depuis le début de 2022, les investisseurs en capital-risque continuent d’injecter de l’argent dans les entreprises ayant une histoire convaincante dans l’IA générative, comme Microsoft, Google et d’autres se précipitent pour intégrer de nouveaux modèles d’IA dans leurs produits de base.

Google fait partie des principaux investisseurs du dernier cycle de financement d’Anthropic, aux côtés de Force de vente Entreprises, Zoom Ventures et Spark Capital. L’annonce intervient deux mois après qu’Anthropic a levé 300 millions de dollars de financement pour une valorisation de 4,1 milliards de dollars.

Un mois auparavant, Google avait investi 300 millions de dollars dans l’entreprise, en prenant une 10% du capital. Notamment, le bailleur de fonds est répertorié comme Google et non comme l’une des branches d’investissement d’Alphabet, GV ou CapitalG.

Anthropic est la société derrière Claude, un chatbot rival de ChatGPT d’OpenAI. Il a été fondé par Dario Amodei, ancien vice-président de la recherche d’OpenAI, et sa sœur Daniela Amodei, qui était vice-présidente de la sécurité et des politiques d’OpenAI. Plusieurs autres anciens chercheurs d’OpenAI faisaient également partie de l’équipe fondatrice d’Anthropic.

« C’est définitivement un gros problème dans l’espace de l’IA générative », a déclaré Ali Javaheri, analyste de recherche associé chez PitchBook. Cela « montre qu’OpenAI n’est pas le seul acteur du jeu, que c’est toujours un espace très compétitif », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Anthropic était l’une des quatre entreprises invitées à une réunion à la Maison Blanche pour discuter du développement responsable de l’IA avec le vice-président Kamala Harris. Google parent Alphabet, Microsoft et OpenAI étaient les autres noms technologiques.

Et en mars, Anthropic a annoncé que Claude serait disponible dans Slack via une application chatbot. Les premiers clients de Claude incluent Notion, DuckDuckGo et Quora.

La société a refusé de nommer des clients supplémentaires en plus de Slack.

Sandy Banerjee, un représentant d’Anthropic, a déclaré à CNBC que le financement sera utilisé « pour continuer à former des modèles plus sûrs, y compris les futures versions de Claude ».

« Notre équipe se concentre sur les techniques d’alignement de l’IA qui permettent aux systèmes d’IA de mieux gérer les conversations contradictoires, de suivre des instructions précises et d’être généralement plus transparents sur leurs comportements et leurs limites », a déclaré le blog d’Anthropic.

