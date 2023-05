Le rival d’Erdogan lance un avertissement aux Russes — RT World News

Le candidat présidentiel turc Kemal Kilicdaroglu a accusé Moscou de propager des « complots »

Kemal Kilicdaroglu, le chef du principal parti d’opposition de Türkiye, a mis en garde la Russie contre toute ingérence dans les affaires du pays quelques jours avant les élections présidentielles et parlementaires qui se tiendront le 14 mai.

« Chers amis russes », Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple (CHP), a écrit sur Twitter en turc et en russe jeudi. « Vous êtes derrière les montages, les conspirations, les contrefaçons profondes et les bandes qui ont été exposées dans ce pays hier », affirma-t-il sans donner plus de détails.

« Si vous voulez notre amitié après le 15 mai, lâchez l’État turc », a mis en garde le politicien, ajoutant qu’il était « toujours en faveur de la coopération et de l’amitié » avec la Russie.

Kilicdaroglu est actuellement en tête du scrutin devant le président sortant Recep Tayyip Erdogan, qui dirige le pays depuis 2014 et a été Premier ministre pendant 11 ans auparavant.















La déclaration du chef de l’opposition intervient après qu’un autre candidat à la présidence, le chef du Parti de la patrie Muharrem Ince, s’est retiré de la course jeudi, affirmant qu’un « campagne de diffamation » avait été menée contre lui. Selon les médias turcs, Ince a annoncé sa décision après la diffusion en ligne d’une vidéo qui le montrerait avoir une liaison extraconjugale et rouler dans des voitures chères.

« C’est le travail du Guleniste Terror Group », Ince a déclaré, faisant référence aux partisans du religieux exilé Fethullah Gulen, qui réside aux États-Unis.

Interrogé sur les prochaines élections en Turquie le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou « ne s’immisce jamais dans les affaires intérieures » des autres pays. Ankara est un acheteur de gaz et d’armes russes, ainsi qu’un lieu de villégiature populaire parmi les touristes russes. Les deux pays entretiennent des liens économiques étroits et ont plusieurs projets communs, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire.