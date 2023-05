Le rival d’Erdogan, Kilicdaroglu, traverse une période difficile alors que l’économie se débat

Des affiches de campagne du 13e candidat à la présidence et président du Parti républicain du peuple (CHP), Kemal Kiliçdaroglu (L) et du président de la République de Turquie et du président du Parti du développement de la justice (AKP), Recep Tayyip Erdogan (R), sont affichées. Tunahan Turhan | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

Le résultat du premier tour de l’élection présidentielle turque a été un coup dur pour l’opposition, qui avait de grands espoirs de renverser le président Recep Tayyip Erdogan après 20 ans au pouvoir. Le concurrent Kemal Kilicdaroglu, un homme de 74 ans à la voix douce et livresque, se présente comme le candidat au changement, jurant une réforme économique, un renversement des politiques d’Erdogan que beaucoup décrivent comme autocratiques et des liens plus étroits avec l’OTAN et l’Occident. Les sondages d’opinion turcs – publiés avant le vote de dimanche – indiquaient une nette avance pour Kilicdaroglu. Mais lundi, après le dépouillement de presque tous les votes, Erdogan, 69 ans, a terminé solidement en tête avec 49,5 % des voix ; Kilicdaroglu avait 44,9 %. Étant donné qu’aucun des candidats n’a remporté plus de 50% des voix, l’élection se terminera par un second tour le 28 mai. La Turquie est un pays d’environ 85 millions d’habitants, situé au carrefour géographique de l’Orient et de l’Occident. Il possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN, abrite 4 millions de réfugiés et joue un rôle central dans la géopolitique avec sa médiation dans la guerre russo-ukrainienne. Les résultats des élections montrent qu’il est plus divisé que jamais. Ils révèlent également que malgré les turbulences économiques actuelles de la Turquie, des dizaines de millions de Turcs considèrent toujours Erdogan comme leur seul dirigeant viable.

Les partisans du président turc Recep Tayyip Erdogan célèbrent dans le jardin du siège du parti AK le 15 mai 2023 à Ankara, en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait face à son plus grand test électoral alors que le pays votait aux élections générales. Bourak Kara | Getty Images Actualités | Getty Images

La Turquie fait face à une crise du coût de la vie, avec une inflation autour de 50% et sa monnaie nationale, la lire en baisse de plus de 75% par rapport au dollar au cours des cinq dernières années – en grande partie grâce à la baisse constante des taux d’intérêt d’Erdogan malgré la montée en flèche de l’inflation et la diminution des réserves de change. Erdogan a été Premier ministre turc de 2003 à 2014 et président à partir de 2014, après s’être fait connaître en tant que maire d’Istanbul dans les années 1990. Il a été célébré au cours de la première décennie du nouveau millénaire pour avoir transformé la Turquie en une puissance économique de marché émergent. Présidant de nombreuses réalisations nationales pour le pays, il a défendu la fierté nationaliste, la sécurité, le respect de la foi islamique et a fréquemment repoussé l’Occident, gagnant le soutien fidèle de nombreux Turcs – ainsi que de non-Turcs – autour de la communauté musulmane. monde.

L’opposition « aurait dû être en mesure de gagner ce truc »

En tête-à-tête avec Erdogan, Kilicdaroglu s’est engagé à revenir aux valeurs démocratiques fondamentales et à l’orthodoxie économique après que la forte influence de son rival sur la Banque centrale turque ait poussé les investisseurs étrangers à se présenter. Lui et ses partisans accusent Erdogan de tirer le pays vers l’autoritarisme, alors que les réformes d’Erdogan au fil des ans ont concentré son pouvoir présidentiel, et que son gouvernement a supervisé de lourdes répressions contre les mouvements de protestation et la fermeture forcée de nombreux médias indépendants. Malgré tout cela, Kilicdaroglu et l’alliance des six partis qu’il représente n’ont pas réussi. Les gens invoquent diverses raisons : ses lacunes en tant que candidat, l’inexactitude des sondeurs, le gouvernement d’Erdogan bloquant une opposition plus viable et la popularité durable d’Erdogan lui-même.

Kemal Kilicdaroglu, le dirigeant de 74 ans du Parti républicain du peuple pro-laïc de centre-gauche, ou CHP, donne une conférence de presse à Ankara le 15 mai 2023. Bulent Kilic | AFP | Getty Images

Kilicdaroglu est un « candidat inférieur à la moyenne », a déclaré lundi à CNBC Mike Harris, fondateur de la société de conseil Cribstone Strategic Macro, « mais il aurait quand même dû être en mesure de gagner ce truc, compte tenu de l’ampleur des points négatifs d’Erdogan et de la catastrophe. l’économie. » Harris a déclaré qu’une fois que Kilicdaroglu a été sélectionné comme candidat, et « cette erreur a été commise, ce sont les cartes avec lesquelles nous devons composer. Et il semble que le résultat soit – ça va être serré. » Le parti de Kilicdaroglu, le CHP, aspire au modèle de leadership farouchement laïc établi par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de l’État turc moderne. Il est connu pour être historiquement plus hostile aux musulmans pratiquants, qui forment une part énorme de l’électorat turc, bien que le CHP sous Kilicdaroglu ait assoupli sa position et ait même été rejoint par d’anciens membres du parti islamiste. Les personnes qui critiquent le choix du candidat par l’opposition soulignent le fait que le CHP a perdu à plusieurs reprises les élections au profit du puissant parti conservateur et religieux AK d’Erdogan depuis que Kilicdaroglu est devenu c’est leader en 2010. La plate-forme à six du CHP est également une alliance de partis extrêmement divers, ce qui suscite des inquiétudes quant à son risque de fracture une fois au pouvoir.

Affronter Erdogan : un effort vain ?

Ces dernières années, on espérait que le populaire maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, membre du CHP et critique virulent d’Erdogan, pourrait être le prochain président de la Turquie. Mais fin 2022, Imamoglu a été condamné de manière inattendue à près de trois ans de prison et exclu de la politique pour ce qu’un tribunal a décrit comme une insulte aux juges du Conseil électoral suprême du pays. Imamoglu et ses partisans affirment que les accusations sont politiques, dirigées par Erdogan et son parti pour saboter les ambitions politiques d’Imamoglu, ce que le parti AK nie. Pour de nombreux observateurs, l’histoire est emblématique de l’emprise apparemment inébranlable d’Erdogan sur le pouvoir. En 2018, Selim Sazak, conseiller de l’un des plus petits partis d’opposition turcs, écrit: « S’attaquer à Erdogan a toujours été un effort honorable mais voué à l’échec. Les groupes d’opposition se sont heurtés à des obstacles insurmontables. Erdogan a utilisé tous les avantages de son mandat ; il avait toutes les ressources de l’État à sa disposition et les médias étaient presque entièrement sous son contrôle. »

De nombreux observateurs voient désormais les chances de l’opposition comme sombres. « Je ne pense pas que l’opposition gagnera du terrain le 28 mai », a déclaré à CNBC Arda Tunca, chroniqueuse au site d’information turc PolitikYol. Le parti AK d’Erdogan a également remporté la majorité aux élections législatives turques de dimanche, ce qui signifie qu' »Erdogan a l’avantage de convaincre l’électorat que si le chef de l’opposition est le vainqueur, il sera un président canard boiteux parce que le parlement est formé par le président sortant. gouvernement », a déclaré Tunca. « Donc, le pouvoir est du côté du gouvernement au parlement. » Pourtant, les 44,9% des voix de Kilicdaroglu sont remarquables comme le plus haut niveau jamais obtenu par un candidat de l’opposition, a déclaré Orcun Selcuk, professeur adjoint de sciences politiques au Luther College dans l’Iowa, sur Twitter. « L’opposition n’a clairement pas répondu aux attentes mais ce serait une erreur de jugement de dire que la coordination de l’opposition a échoué. Il y a des gains importants mais ils ne sont pas suffisants. »

49% des Turcs « ont voté pour… une crise économique »

Kilicdaroglu a promis une refonte des politiques économiques, ce que de nombreux investisseurs avaient espéré. Cet espoir s’est toutefois transformé en inquiétude après le résultat de dimanche, avec une chute de 6% de la bourse Borsa Istanbul, une baisse de près de 10% des actions bancaires et la plus forte baisse en pourcentage de la lire par rapport au dollar en six mois. « Malheureusement, il semble [what] jusqu’à 49% des Turcs ont voté pour une crise économique… Les deux prochaines semaines, nous pourrions voir la monnaie s’effondrer », a déclaré Harris. Les outils monétaires que l’administration d’Erdogan a utilisés pour donner à l’économie un semblant de stabilité ne sont pas durables, ont averti les économistes, et après les élections, ils devront s’arrêter, ce qui entraînera probablement une forte volatilité.

« La surperformance significative d’Erdogan au premier tour représente l’un des pires scénarios pour les actifs turcs et la lire », a déclaré Brendan McKenna, économiste des marchés émergents chez Wells Fargo. Il s’attend à ce que la lire, qui se négocie actuellement à 19,75 pour un dollar, connaisse une « vente massive » dans un avenir proche et prévoit qu’elle tombera à 23 pour un billet vert d’ici la fin juin. Beata Javorcik, économiste en chef à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a déclaré à CNBC qu’Erdogan avait « priorisé la croissance par rapport à la stabilité macroéconomique ». « Il y a une limite à la durée pendant laquelle vous pouvez prétendre que les lois fondamentales de l’économie ne s’appliquent pas », a-t-elle déclaré. « Il y aura donc des choix difficiles que le gouvernement en Turquie devra faire, peu importe qui dirige ce gouvernement. »