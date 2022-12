Le rival de Xiaomi à l’iPhone 14 devrait être lancé ce dimanche

Xiaomi a annoncé jeudi son intention de lancer sa série Xiaomi 13 à la fin de cette semaine, sa dernière série de téléphones phares destinée à rivaliser avec Samsung et Apple.

Dans une série de des postes sur Weibo, Xiaomi a partagé des images du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro qui montraient de grandes bosses d’appareil photo de marque Leica ainsi que le design. Le Xiaomi 13 semble avoir des bords en boîte similaires à ceux de l’iPhone 14, tandis que le Xiaomi 13 Pro présente un bord effilé.

Xiaomi



Xiaomi avait précédemment révélé certaines spécifications de son prochain produit phare. La société a déclaré que le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro seront alimentés par le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 et chacun comportera un téléobjectif capable d’un zoom optique 3,26x. Le modèle Pro recevra un capteur plus grand prenant la forme d’un énorme capteur de 1 pouce pour l’appareil photo principal.

Xiaomi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur un calendrier pour une sortie mondiale. Cependant, sur la base des antécédents de Xiaomi, la gamme phare principale reçoit généralement une sortie internationale plusieurs mois après la sortie en Chine.