Le rival de Twitter, Threads, gagne 5 millions d’utilisateurs dans les premières heures

Threads, le nouveau rival de Meta sur Twitter, a gagné plus de 5 millions d’utilisateurs au cours de ses premières heures de disponibilité, selon le PDG Mark Zuckerberg, alors que la plate-forme cherche à cloner Twitter, qui est devenu de plus en plus détesté par ses utilisateurs suite à la prise de contrôle turbulente d’Elon Musk sur le plate-forme l’année dernière.

Fils, qui est maintenant disponible sur l’App Storese concentre sur les conversations textuelles, les utilisateurs pouvant aimer, partager et commenter les publications d’autres utilisateurs, transférer directement les abonnés Instagram et les listes suivantes, et utiliser leur nom d’utilisateur Instagram existant sur l’application.