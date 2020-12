Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que son parti soutiendrait un projet de loi visant à dissoudre la Knesset et à envoyer le pays à sa quatrième élection en seulement deux ans, alors qu’une coalition fragile avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu continue de se défaire.

Le ministre et législateur a déclaré mardi que son parti, Kakhol lavan, soutiendrait un projet de loi conçu par l’opposition pour dissoudre le Parlement, accusant Netanyahu de renoncer à un plan budgétaire de deux ans qu’il a accepté dans le cadre d’un accord de gouvernement d’unité conclu plus tôt ce an. Le soutien de Kakhol lavan fournirait les votes nécessaires pour adopter la mesure.

«Kakhol lavan votera demain pour la dissolution de la Knesset. Netanyahu ne m’a pas menti – il vous a menti, « Gantz a dit dans un tweeter, appelant le refus du Premier ministre d’adopter le budget un «Attaque économique impardonnable» sur les Israéliens.

Des millions de citoyens ont le cœur brisé, face à la destruction de leur vie; les familles luttent pour leur existence et à l’heure actuelle, l’État d’Israël n’a pas de budget.

Gantz a également pris pour cible les affaires de corruption en cours du Premier ministre, qui sont toujours en cours de traitement par les tribunaux, affirmant l’impasse politique. «Se produit pour une seule raison… Netanyahu ne travaille que pour se sauver de son procès.» Dans une annonce explosive le mois dernier, Gantz a déclaré qu’il lancerait une enquête sur un ensemble d’allégations impliquant des personnes proches de Netanyahu, un prétendu stratagème de corruption connu sous le nom de « Affaire sous-marine. » Cependant, le ministre de la Défense s’est écarté de l’enquête naissante à la demande du procureur général Avichai Mandelblit, qui a déclaré que l’enquête de Gantz ne devrait intervenir qu’après la fin d’une enquête pénale.

Après plusieurs retards, la prochaine étape du procès pour corruption de Netanyahu devrait commencer en février, ce qui verra les procureurs présenter des preuves contre le Premier ministre, qui a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Il a été accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance dans trois affaires distinctes.

La promesse de Gantz de voter pour la dissolution du Parlement intervient après trois élections successives en Israël au cours des deux dernières années, qui ont finalement obtenu un gouvernement d’unité en mars, dirigé par le Likud de Netanyahu et Kakhol lavan. La coalition a été formée à la condition que le poste de Premier ministre passe de Netanyahu à Gantz après 18 mois, ainsi que des assurances que le Likud soutiendrait le plan budgétaire de deux ans maintenant au cœur du différend parlementaire.

Cependant, le chef de Kakhol lavan a déclaré qu’une nouvelle élection – la quatrième du pays depuis 2019 – pourrait être évitée si Netanyahu acceptait de voter un budget avant la date limite du 23 décembre. S’il reste à voir si les deux parties parviendront à un accord, mardi, le Premier ministre a insisté « Ce n’est pas le moment des élections, » pointant vers «Défis politiques et sécuritaires» Israël est confronté.

«Benny, ce qu’il faut faire maintenant, c’est faire demi-tour de la politique au profit des citoyens d’Israël», il ajouta.

