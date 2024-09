Le rival de Maduro quitte le Venezuela pour l’Espagne — RT World News

Edmundo Gonzalez, accusé de multiples crimes au Venezuela, a obtenu un laissez-passer pour quitter le pays en toute sécurité

L’opposant vénézuélien Edmundo Gonzalez, principal rival du président Nicolas Maduro lors de la récente élection présidentielle, a quitté le pays pour l’Espagne, où il devrait obtenir l’asile politique.

L’homme politique de 75 ans a été évacué du pays par un avion de l’armée de l’air espagnole dimanche. Gonzalez avait déjà demandé l’asile politique dans le pays, et Madrid devrait « évidemment » Accordez-le, a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Caracas a déclaré avoir accepté de laisser le politicien bénéficier d’un passage sûr à l’étranger, bien qu’il soit accusé de plusieurs crimes, pour la « pour la tranquillité et la paix politique du pays », La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a déclaré. Avant que son départ ne soit convenu, l’homme politique avait séjourné pendant une durée indéterminée à l’ambassade d’Espagne en tant que « réfugié volontaire » elle a noté dans un communiqué.

Gonzalez s’est caché peu après l’élection présidentielle de juillet. Selon les chiffres officiels fournis par le Conseil national électoral, Maduro a gagné avec 52% des voix. L’opposition a cependant accusé Caracas d’avoir truqué les élections, affirmant que Gonzalez était en fait le véritable vainqueur, avec 67% des voix.

Le candidat de l’opposition a été soutenu par les États-Unis, ainsi que par l’Union européenne et plusieurs autres pays qui ont refusé de reconnaître la victoire de Maduro. D’autres pays, dont la Chine et la Russie, ont toutefois soutenu le président élu et reconnu le résultat du scrutin.















Début septembre, les autorités vénézuéliennes ont émis un mandat d’arrêt contre l’opposant, accusant Gonzalez de multiples crimes, dont incitation à désobéir aux lois, falsification de documents publics, usurpation de fonctions publiques, conspiration, association de malfaiteurs et sabotage.

Cette nouvelle intervient alors que six opposants vénézuéliens sont toujours retranchés à l’ambassade d’Argentine à Caracas, dont les locaux sont encerclés par les forces de sécurité locales. Le Venezuela et l’Argentine ont rompu leurs relations diplomatiques immédiatement après l’élection présidentielle, Buenos Aires ayant rapidement remis en question son résultat.

Le terrain de l’ambassade était géré par le Brésil, qui a été autorisé à représenter ses intérêts dans le pays. Samedi, cependant, Caracas a révoqué l’autorisation, citant des preuves que l’ambassade était utilisée comme point de départ pour un plan présumé visant à tenter de détruire le Brésil. « magnicide »: un coup porté à Maduro ou à Rodriguez. Caracas n’a pas donné plus de détails sur les preuves obtenues, tandis que le Brésil a déclaré que la décision lui avait été prise par « surprendre » et a renforcé son intention de représenter les intérêts de l’Argentine.

« Le gouvernement brésilien souligne dans ce contexte, en vertu des Conventions de Vienne, l’inviolabilité des installations de la mission diplomatique argentine, qui abrite actuellement six demandeurs d’asile vénézuéliens ainsi que des biens et des archives », ont indiqué les autorités brésiliennes dans un communiqué.