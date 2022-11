Le rival de Lauren Boebert, Adam Frisch, concède la Colorado House Race

Dans l’une des courses à la Chambre les plus proches du pays, Adam Frisch, un démocrate défiant la représentante Lauren Boebert du Colorado, un bandit armé d’extrême droite connu pour ses provocations à Capitol Hill, a concédé vendredi alors que Mme Boebert semblait de plus en plus susceptible de remporter un deuxième mandat. L’Associated Press n’a pas appelé la course.

M. Frisch, un homme d’affaires démocrate et ancien conseiller municipal d’Aspen, Colorado, avait lancé un défi féroce à Mme Boebert, 35 ans, qui était considérée comme une grande favorite entrant dans la course dans le troisième district du Congrès à tendance républicaine du Colorado.

Jeudi soir, selon l’AP, Mme Boebert n’était en tête que de 0,16 point de pourcentage – soit 551 votes sur près de 327 000 comptés à ce jour. Presque tous les votes ont été comptés, selon l’AP. La marge se qualifie pour un recomptage automatique en vertu de la loi de l’État, ce qui retarderait davantage un appel officiel à la course.

M. Frisch avait cherché à faire de Mme Boebert un lance-flammes dans un Congrès de plus en plus polarisé, qui, selon lui, se concentrait davantage sur l’apaisement de l’aile d’extrême droite Trump du Parti républicain que sur la réduction de l’inflation et la création d’emplois.