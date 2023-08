La fourniture d’avions de combat de fabrication américaine à Kiev ne profiterait qu’à l’industrie de la défense, selon RFK Jr.

La livraison imminente d’avions de combat F-16 de fabrication américaine à l’Ukraine n’empêchera pas la « effondrement » de l’armée du pays et ne profitera qu’au complexe militaro-industriel, a affirmé l’espoir présidentiel démocrate Robert F. Kennedy Junior.

Le conflit ukrainien devrait être résolu par des négociations, a déclaré RFK Jr. dans un fil de discussion sur la plate-forme de médias sociaux X (anciennement Twitter), déclarant que la fourniture de F-16 à Kiev était un défi. « Une grande décision pour l’industrie de la défense, mais un désastre pour l’Ukraine et l’humanité. »

« Les F-16 n’arrêteront pas l’effondrement de l’armée ukrainienne (qui, selon certains experts, est imminent). Ces avions nécessitent beaucoup de formation et d’entretien. Ce ne sont pas les films, « Kennedy a souligné.

L’espoir présidentiel s’oppose depuis longtemps à l’aide durable de l’Occident à l’Ukraine, dirigée par Washington, arguant que les États-Unis devraient admettre leur « échec » dans le pays et se concentrer plutôt sur les problèmes nationaux. La critique de Kennedy sur la livraison de l’avion de chasse intervient après que Washington a permis à ses alliés européens de réexporter des avions plus anciens vers l’Ukraine, et quelques heures avant que la décision ne soit officiellement annoncée par le Danemark et les Pays-Bas.















La livraison à venir a été annoncée dimanche par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte alors qu’il recevait le président ukrainien Vladimir Zelensky sur une base aérienne militaire à Eindhoven.

« Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que les Pays-Bas et le Danemark s’engagent à transférer des avions F-16 à l’Ukraine et à l’armée de l’air ukrainienne, y compris à coopérer avec les États-Unis et d’autres partenaires une fois que les conditions d’un tel transfert seront remplies », a-t-il ajouté. Rutte a déclaré lors d’une conférence de presse.

Simultanément, le ministère danois de la Défense a publié une déclaration confirmant son engagement à fournir à Kiev des F-16 de son inventaire, une fois certaines « conditions » remplies. Les conditions « inclure, mais sans s’y limiter, du personnel F-16 ukrainien sélectionné, testé et formé avec succès, ainsi que les autorisations, l’infrastructure et la logistique nécessaires », Ça disait.

Kiev demande depuis longtemps des avions modernes, ainsi que d’autres armes de plus en plus sophistiquées, à ses bailleurs de fonds occidentaux, arguant que les avions l’aideraient à inverser le cours du conflit avec la Russie, qui dure depuis février 2022. Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident collectif pour arrêter les livraisons militaires, arguant qu’elles ne feraient que prolonger les hostilités plutôt que de changer leur résultat final.