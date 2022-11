Le rival chinois de Tesla, Nio, et Tencent s’associent pour travailler sur la technologie de conduite autonome

Il vient après la société de commerce électronique Alibaba et Nio rival Xpeng en août a ouvert un centre de calcul pour former des logiciels pour les voitures sans conducteur.

Le partenariat pourrait permettre à Tencent de le faire, tout en donnant à Nio le soutien technologique de l’une des plus grandes entreprises chinoises. Tencent est déjà un investisseur majeur dans Nio, qui s’efforce de se différencier d’une mer de start-ups de voitures électriques.

Tencent – un titan du jeu, des médias sociaux et du cloud computing – a signé un accord de coopération avec Nio, l’un des de Tesla rivaux en Chine, alors que les entreprises cherchent à tirer profit de l’accent mis par Pékin sur les soi-disant voitures à énergie nouvelle.

Constructeur chinois de véhicules électriques Nio et géant de la technologie Tencent ont convenu de travailler ensemble sur des domaines tels que la conduite autonome et la cartographie haute définition.

Nio et Tencent ont déclaré lundi qu’ils travailleraient ensemble sur des systèmes de cartographie de haute précision pour les conducteurs. Nio utilisera également l’infrastructure de cloud computing de Tencent pour le stockage des données et la formation à la conduite autonome. Les voitures sans conducteur nécessitent le traitement d’énormes quantités de données en temps réel afin de former des algorithmes.

Le partenariat de Tencent avec Nio donne à la société une autre opportunité de se lancer dans de nouveaux domaines d’activité alors que son activité principale de jeux vidéo, qui a été battue par une réglementation nationale stricte, continue de faire face à des vents contraires.

Pendant ce temps, Nio est confronté à ses propres défis, notamment l’augmentation des pertes et la pression sur les marges en raison de la hausse des coûts des matériaux et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Pourtant, la société a livré 31 607 véhicules au troisième trimestre, marquant un record de livraison trimestriel pour la start-up.

Cependant, les start-up chinoises de véhicules électriques autrefois de haut vol ont vu le cours de leurs actions marteler cette année alors que les investisseurs se détournaient des actions de croissance et que l’économie chinoise était confrontée à une multitude de problèmes.