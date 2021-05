Le rival chinois d’Alibaba, JD, lève 12 milliards de dollars via des introductions en bourse

BEIJING – En moins d’un an, le géant chinois du commerce électronique JD.com a levé 12 milliards de dollars grâce à des offres publiques à Hong Kong et à New York.

Les inscriptions concernaient les filiales de JD et sa propre offre d’actions secondaire à Hong Kong. Bank of America était la seule banque d’investissement à participer à chaque cotation, selon les documents publics.

Voici les quatre affiliés JD qui sont devenus publics depuis juin:

1. JD Logistics, l’unité de livraison de la société, a été introduite en bourse à Hong Kong vendredi et a levé environ 3,2 milliards de dollars. Son vaste réseau d’entrepôts et plus de 200 000 livreurs ont donné à la société mère JD.com un avantage dans le commerce électronique par rapport à Alibaba.

Les actions ont clôturé 3,3% plus haut le premier jour de négociation, après avoir bondi de plus de 18% à un moment donné.