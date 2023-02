Le rival ChatGPT de Google, Bard, appelé pour une erreur du télescope spatial Webb de la NASA

Après avoir été dévoilé plus tôt cette semainele service d’IA de Google Barde est déjà appelé pour avoir partagé des informations inexactes dans une démonstration destinée à montrer les capacités de l’outil.

Google le lundi partagé un exemple de Bard répondant à la question “De quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb puis-je parler à mon enfant de 9 ans ?” L’outil d’IA répond par trois puces. Le dernier indique à tort que le JWST, qui a été lancé en décembre 2021, a pris les “toutes premières images” d’une exoplanète en dehors de notre système solaire. Le première image d’une exoplanète a été prise par le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral en 2004, selon la NASA.

2/ Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques. Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. Aujourd’hui, nous ouvrons Bard à des testeurs externes de confiance. pic.twitter.com/QPy5BcERd6 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 6 février 2023

L’erreur était appelé par astrophysiciens sur Twitter et rapporté plus tôt mercredi par Nouveau scientifique.

L’erreur met en lumière les préoccupations concernant des problèmes comme la fiabilité alors que Google, Microsoft et d’autres explorent de nouveaux outils et services imprégnés d’intelligence artificielle. Microsoft mardi a annoncé une nouvelle version de la recherche Bing qui utilise la technologie derrière le populaire ChatGPT d’OpenAI. OpenAI a souligné que ChatGPT peut donner des informations erronées, et le PDG Sam Altman a déclaré en décembre que ce serait “une erreur de s’y fier pour quelque chose d’important en ce moment”.

Pour l’instant, Bard est encore une expérience, et Google dit qu’il teste l’outil pour apporter des améliorations.

“Cela souligne l’importance d’un processus de test rigoureux, quelque chose que nous lançons cette semaine avec notre programme Trusted Tester”, a déclaré mercredi un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé par e-mail. “Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel.”

