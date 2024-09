Le risque psychotique et maniaque à 5 niveaux sous amphétamines à forte dose avec le Dr Lauren Moran

Lauren Moran Crédits : Fondation pour la recherche sur le cerveau et le comportement

Selon une nouvelle étude, les patients prenant de l’amphétamine à forte dose (≥ 30 mg) ont un risque cinq fois plus élevé de développer une psychose ou une manie.1,2 L’étude a particulièrement examiné la dextroamphétamine, et 30 mg de celle-ci équivalent à 40 mg d’Adderall.

À l’heure actuelle, les médicaments stimulants ne comportent pas de limite de dose supérieure sur leurs étiquettes, mais cette étude cas-témoins met en évidence le risque associé à des doses élevées d’amphétamines. L’étude a porté sur des patients âgés de 16 à 35 ans qui ont été hospitalisés à l’hôpital McLean pour une psychose incidente ou une manie entre 2005 et 2019.

L’étude a finalement révélé que les patients sous amphétamine au cours du mois précédent présentaient des risques accrus de psychose et de manie, par rapport aux témoins (rapport de cotes ajusté). [aOR]2,68 ; intervalle de confiance à 95 % [CI]1,90 – 3,77), avec un risque de près de 63 %. Une analyse secondaire a montré que l’utilisation de méthylphénidate au cours du mois précédent n’était pas liée à une augmentation des risques de psychose ou de manie par rapport aux témoins (aOR, 0,91 ; IC à 95 %, 0,51 – 1,55).

Dans une interview avec HCPLive, l’investigatrice principale Lauren Moran, MD, chercheuse en pharmacoépidémiologie à l’hôpital McLean, a expliqué comment les résultats peuvent éclairer la pratique clinique sur le dosage sûr des amphétamines.

HCPLive : Quel serait, selon vous, le principal enseignement à tirer de cette étude ?

Moran : Le point le plus important de l’étude est que des doses élevées d’amphétamines sur ordonnance comme l’Adderall sont associées à une augmentation de plus de 5 fois du risque de nouvelle apparition de psychose ou de manie.

HCPLive : Comment les résultats de votre étude contribuent-ils à la compréhension actuelle du risque psychiatrique associé à la prescription d’amphétamines, en particulier dans le contexte actuel de forte augmentation des prescriptions d’amphétamines ?

Moran : Oui, comme vous l’avez mentionné, il y a eu une accélération de la prescription de ces médicaments. Le risque de psychose ou de manie est un effet secondaire connu des stimulants. Il n’existe pas vraiment de recherche sur la dose. Le but de l’étude était vraiment de voir si certaines doses étaient associées à un risque plus élevé, ce que nous avons constaté. C’est utile car cela peut fournir des directives de dosage aux personnes qui prescrivent des stimulants, vous savez, qui pourraient vouloir éviter d’utiliser des doses supérieures à 30 milligrammes de dextroamphétamine, ce qui équivaut à peu près à 40 milligrammes d’Adderall.

Si le patient a vraiment besoin de ces doses élevées, il faut être prudent et surveiller les éventuels symptômes de psychose ou de manie. Mais c’est un effet secondaire rare. Nous ne voulons pas alarmer les gens, mais c’est simplement quelque chose que les gens devraient prendre en considération.

HCPLive : Cette étude a-t-elle trouvé une dose recommandée ?

Moran : Nous avons constaté qu’il n’y avait pas vraiment d’augmentation dans l’ensemble des données. Il n’y a pas vraiment d’augmentation avec les faibles doses, c’est-à-dire 15 milligrammes ou moins d’équivalents de dextroamphétamine. La dose recommandée à prescrire est de 20 milligrammes. Mais une fois que vous atteignez entre 20 et 30, ce qui équivaut à 40 milligrammes d’Adderall, la dose augmente. Mais c’est plus prononcé lorsque vous dépassez 40 milligrammes d’Adderall.

HCPLive : Quels conseils spécifiques donneriez-vous aux cliniciens concernant les limites de dose pour minimiser le risque de psychose ou de manie ?

Moran : Je dirais vraiment [is] au cas par cas, mais ils voudront peut-être minimiser [the] Il faut utiliser des doses supérieures à 30 milligrammes de dextroamphétamine, ce qui équivaut à 40 milligrammes d’Adderall. Si vous décidez de faire cela, soyez prudent. Je vous conseille de surveiller régulièrement vos patients et de rechercher ces symptômes de psychose ou de manie.

HCPLive : L’étude a révélé que les personnes de plus de 22 ans présentaient un risque plus élevé de psychose ou de manie avec le médicament par rapport aux personnes plus jeunes. Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette différence liée à l’âge ?

Moran : Oui, en fait, j’étais également curieux à ce sujet. J’ai examiné d’autres caractéristiques du groupe d’âge plus âgé pour voir si elles différaient d’une autre manière. Ce que j’ai découvert, c’est qu’en fait, elles prenaient simplement des doses plus élevées.

Donc, si vous regardez la dose moyenne dans le groupe d’âge plus âgé, ils ont reçu des doses plus élevées que les groupes plus jeunes. Je pense que tout cela est probablement lié à la dose.

HCPLive : L’étude a révélé que les femmes présentaient un risque plus élevé de psychose et de manie. Pouvez-vous expliquer les différences liées au sexe ?

Moran : Dans l’analyse principale, nous n’avons pas trouvé d’effet avec l’âge. Nous avons constaté cela dans l’une des analyses de sensibilité où… nous avons comparé un groupe témoin hospitalisé à des personnes hospitalisées atteintes de manie, puis nous avons fait une analyse de sensibilité où nous les avons comparés à des patients externes recevant des soins de routine. Étant donné que les résultats n’étaient pas cohérents entre les deux analyses, je suis [not] comme convaincu par cela. [If] nous l’avons trouvé dans les deux contextes, il serait plus robuste.

HCPLive : Quelles recherches supplémentaires devront être menées pour évaluer ces différences liées au sexe ?

Moran : C’est ce que nous faisons actuellement. J’aimerais reproduire ces résultats en utilisant un modèle d’étude différent et une source de données différente. Nous menons donc une étude utilisant un modèle de cohorte dans lequel nous suivons des personnes qui commencent à prendre des stimulants et nous examinons ensuite leur risque une fois qu’elles atteignent ces niveaux de dose.

HCPLive : Quelles recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme de la consommation de doses élevées d’amphétamines sur la psychose ?

Moran : Lorsqu’une personne prend de fortes doses, on arrête généralement le stimulant, et elle peut avoir besoin ou non d’un traitement antipsychotique également. D’après mon expérience clinique, les patients se sentent généralement mieux et les symptômes disparaissent. J’ai vu des personnes développer des épisodes ultérieurs de psychose si elles recommençaient à prendre des stimulants ou à utiliser une autre substance pouvant augmenter le risque de psychose, comme le cannabis. C’est simplement mon expérience critique, pas la recherche.

Aux États-Unis, il est difficile de réaliser ces études à long terme. Si vous faites des recherches au Danemark… ou dans un pays doté d’une assurance maladie nationale, vous pouvez suivre les gens tout au long de leur vie, et leur assurance ne change pas. [In the US] Les gens peuvent cesser de recevoir leurs soins dans le cadre de la liberté de Mass General… nous ne pouvons donc pas vraiment suivre tous les patients à long terme. Et puis d’autres sources de données que nous utilisons pour ce type de recherche, comme les demandes d’indemnisation des assurances… les gens changent d’assurance. Il est vraiment difficile de faire une étude pour examiner les effets à long terme, mais cliniquement, je dirais que si [patients] Arrêtez de prendre des stimulants… Nous leur donnons généralement des médicaments antipsychotiques pendant quelques mois, puis les symptômes disparaissent généralement. Ils s’améliorent et, éventuellement, ils peuvent arrêter les antipsychotiques sous la supervision d’un psychiatre.

HCPLive : Quelles stratégies de surveillance spécifiques recommanderiez-vous aux cliniciens prescrivant une amphétamine, en particulier à des doses plus élevées, pour détecter et gérer les symptômes de la psychose ?

Moran : Tout comme le dépistage d’un patient souffrant d’hallucinations auditives, [ask] s’ils [are] Je ne sais pas si je vis des expériences étranges. Personnellement, je trouve utile de demander aux patients de signer une décharge pour un membre de leur famille proche. Parfois, les gens n’ont pas une idée claire de leurs symptômes de psychose ou de manie. Si vous voyez quelque chose qui vous fait sourciller, vous pouvez demander à un membre de la famille s’il a remarqué quelque chose. Cela permet également à un membre de la famille de vous contacter en tant que médecin, pour exprimer ses inquiétudes concernant de nouveaux comportements qui pourraient être compatibles avec une psychose ou une manie. Vous voyez peut-être des gens parler très vite et passer d’un sujet à un autre. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent comprendre simplement en faisant une interview.

HCPLive : Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire sur ce sujet avant de conclure ?

Moran : L’une des conclusions a été que nous n’avons pas constaté de risque accru. [with] méthylphénidate. Donc, [it] il semble que le méthylphénidate pourrait être une alternative plus sûre si vous craignez qu’un patient présente des facteurs de risque de psychose ou de manie.

