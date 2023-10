Les bulletins de santé de cette semaine incluent le stress chronique et ce que votre corps en sait et ce que votre cerveau ignore, ainsi que de nouvelles recherches suggérant que les études sur l’impact de la viande rouge sur la santé se sont peut-être trompées.

La viande rouge vous fera-t-elle mal ?

Une nouvelle étude du Baylor College of Medicine et du Département américain de l’Agriculture publiée dans Le journal américain de nutrition clinique suggère que la peur des effets négatifs sur la santé peut être exagérée.

L’inflammation est un facteur de risque bien connu pour de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, et l’impact de l’alimentation sur l’inflammation est un domaine d’intérêt scientifique croissant, selon Informations d’arrière-plan sur l’étude. Le communiqué souligne que de nombreuses recommandations visant à limiter la consommation de viande rouge sont en fait basées sur des études plus anciennes qui n’ont pas été validées récemment.

“Le rôle de l’alimentation, y compris la viande rouge, sur l’inflammation et le risque de maladie n’a pas été étudié de manière adéquate, ce qui peut conduire à des recommandations de santé publique qui ne sont pas fondées sur des preuves solides”, a déclaré le Dr. Alexis Boisprofesseur agrégé de pédiatrie-nutrition à l’Université Centre de recherche sur la nutrition infantile USDA/ARS au Baylor College of Medicine et au Texas Children’s Hospital, dans le communiqué de presse. “Notre équipe a cherché à examiner de plus près en utilisant les données sur les métabolites présents dans le sang, qui peuvent établir un lien plus direct entre l’alimentation et la santé.”

L’équipe a examiné les données transversales de 4 000 personnes âgées dans le cadre de l’étude multi-ethnique sur l’athérosclérose. Les données transversales proviennent de personnes « vivant librement », qui ne sont assignées à aucun type de mode de vie aux fins de la recherche.

Les scientifiques ont utilisé leur consommation alimentaire autodéclarée et plusieurs biomarqueurs et ont également mesuré certains métabolites sanguins pour suivre la façon dont les aliments sont transformés, digérés et absorbés.

Lorsqu’ils ont ajusté la consommation de masse corporelle, la quantité de viande rouge – bœuf, porc ou agneau – consommée n’était pas directement associée aux marqueurs d’inflammation, ce qui suggère aux chercheurs que le poids d’une personne, et non sa consommation de viande rouge, pourrait entraîner une inflammation systémique accrue. .

Ils n’ont pas non plus trouvé de lien entre la consommation de viande rouge et la protéine C-réactive. Cette protéine est le principal marqueur de risque d’inflammation dans les maladies chroniques.

Wood a déclaré dans le communiqué de presse que l’étude « ne soutient pas les associations de recherches observationnelles antérieures liant la consommation de viande rouge et l’inflammation ».

Ce qu’il faut maintenant, disent les chercheurs, ce sont des essais contrôlés randomisés pour voir si la viande rouge modifie l’inflammation. Ils ont noté que plusieurs d’entre eux ont montré que « le bœuf maigre non transformé peut être apprécié dans le cadre d’un régime alimentaire sain pour le cœur ».

“Nous avons atteint un stade où davantage d’études sont nécessaires avant de pouvoir formuler des recommandations visant à limiter la consommation de viande rouge afin de réduire l’inflammation si nous voulons baser les recommandations alimentaires sur les preuves les plus récentes”, a déclaré Wood. « La viande rouge est populaire, accessible et savoureuse – et sa place dans notre alimentation a de profondes racines culturelles. Dans ces conditions, les recommandations visant à réduire la consommation devraient être étayées par des preuves scientifiques solides, qui n’existent pas encore.»

Ce que votre corps et votre cerveau savent du stress

Votre corps peut distinguer le bon du mauvais stress. Mais le pouvez-vous ? C’est le sujet d’un nouveau Poste de soins de santé de la clinique Mayo sur la surcharge de stress.

Les gens ont besoin d’un peu de stress et des niveaux sains renforcent leur résilience, selon Safia Débar, un expert en gestion du stress chez Clinique de soins de santé Mayo à Londres. Dans une alerte d’expert, elle qualifie le stress de réaction physique et psychologique à une sorte de demande. Il peut s’agir d’un bon stress, appelé eustress, ou d’un mauvais, c’est-à-dire de la détresse. Et certaines choses sont les deux. Son exemple est un mariage qui pourrait créer l’un ou les deux.

La question est de savoir comment votre corps le gère. Debar dit : «Stress chronique Cela aura un impact sur tous les systèmes organiques du corps : vous pourriez ressentir de l’anxiété, de la dépression et des problèmes digestifs, par exemple. »

Si quelqu’un perçoit une menace, le cortisol s’active. Cette personne commence à se concentrer, comme un laser, sur les aspects négatifs. Les réactions de combat ou de fuite impliquent plus que le cerveau : le cœur, les poumons et les muscles jouent le jeu, avec un pouls plus rapide, une pression artérielle plus élevée et une respiration accélérée. Parce que les systèmes digestif et reproducteur ne jouent aucun rôle, leurs activités ralentissent, ajoute-t-elle. Le système immunitaire peut déclencher une tempête de cytokines.

Lorsque vous réalisez que la menace est passée, toutes ces choses reviennent à la normale. Mais avec un stress répété, il devient plus difficile de revenir à une base de référence, dit-elle.

“Le manque de récupération” est le problème, plutôt que le facteur de stress lui-même, selon le post de la Mayo Clinic.

Les signes de surcharge de stress, qui devraient être pris en compte, dit-elle, comprennent :

Sentir que le stress ne finit jamais. Ou cela semble incontrôlable et vous ne pouvez pas vous détendre ou vous êtes en pilote automatique. Vous avez également besoin d’aide si vous ne parvenez pas à réguler vos émotions ou si vous commencez à vous cacher des gens et de la vie en général. Il existe également des symptômes physiques, notamment des maux de tête, des douleurs thoraciques, des maux d’estomac, des problèmes de sommeil ou des nausées plus fréquentes, explique Debar.

« Le stress chronique peut avoir des effets à long terme sur la santé. Les personnes qui ressentent des symptômes physiques persistants ou qui trouvent que changements de style de vie ne semblent pas aider devraient consulter leur équipe soignante », explique Debar.