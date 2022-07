Le risque extrême d’incendie de forêt déclenche l’interdiction des feux de camp dans l’Okanagan

À compter de 16 h aujourd’hui (vendredi 29 juillet), les feux de camp seront interdits dans la Ville de Vernon. L’interdiction de feu restera en place jusqu’à ce que le public soit avisé autrement.

“Plus tôt dans la journée, la cote de risque d’incendie de Vernon a été portée à l’extrême”, a déclaré le chef des pompiers David Lind. «Les conditions actuelles dans la région devraient se poursuivre au cours des prochains jours et nous avons connu des périodes de foudre sèche dans toute la vallée de l’Okanagan, y compris le nord de l’Okanagan.

« La mise en œuvre d’une interdiction des feux de camp nous permet de réduire le risque d’incendies de forêt d’origine humaine et de protéger la sécurité publique, en particulier à un moment où les facteurs de risque liés aux conditions météorologiques ont augmenté.

“Merci à ceux qui font des efforts pour FireSmart les zones autour de vos maisons et qui gardent à l’esprit les comportements de sécurité incendie.”

Le district régional de Central Okanagan (RDCO) a également lancé une interdiction des feux de camp, qui affecte Westside et Lake Country.

Les activités suivantes sont interdites et s’appliquent à toutes les terres publiques et privées de Vernon et de RDCO :

• Feux de camp

• Jeter les substances brûlantes à proximité de matériaux combustibles

• Combustion à l’air libre

• Feux d’artifice

• Lanternes célestes

• Torches Tiki et torches similaires

• Brûlez des barils ou brûlez des cages

• Cheminées

Le non-respect de l’interdiction de feu peut entraîner des amendes pouvant atteindre 1 000 $ en vertu des règlements municipaux de la ville. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Les interdictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cuisinières homologuées CSA ou ULC qui utilisent du gaz, du propane ou des briquettes, ni aux appareils de feu de camp portatifs qui utilisent des briquettes, du combustible liquide ou gazeux, tant que la hauteur de la flamme est inférieure à 15 centimètres.

La Ville de Vernon tient à remercier le public d’avoir aidé à prévenir les incendies de forêt. Pour signaler un incendie dans la ville, composez immédiatement le 911. Pour signaler un feu de forêt, appelez le BC Wildfire Service au 1 800 663-5555 sans frais ou *5555 sur un téléphone cellulaire.

