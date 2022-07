Le risque extrême d’incendie de forêt déclenche l’interdiction des feux de camp dans l’Okanagan

À compter de 16 h aujourd’hui (vendredi 29 juillet), les feux de camp seront interdits dans le district régional de Central Okanagan. L’interdiction de feu restera en place jusqu’à ce que le public soit avisé autrement.

Il englobe la ville de West Kelowna, le district de Lake Country, le district de Peachland, la Première Nation de Westbank et les zones de service d’incendie d’Ellison, Joe Rich, North Westside et Wilson’s Landing dans les zones électorales du centre de l’Okanagan est et ouest.

Les feux de camp ne sont jamais autorisés dans la ville de Kelowna.

La Ville de Vernon a également mis en place une interdiction de feu, en vigueur à la même date et heure.

Les activités suivantes sont interdites et s’appliquent à toutes les terres publiques et privées de Vernon et de RDCO :

• Feux de camp

• Jeter les substances brûlantes à proximité de matériaux combustibles

• Combustion à l’air libre

• Feux d’artifice

• Lanternes célestes

• Torches Tiki et torches similaires

• Brûlez des barils ou brûlez des cages

• Cheminées

Le non-respect de l’interdiction de feu peut entraîner des amendes pouvant atteindre 1 000 $ en vertu des règlements municipaux de la ville. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Les interdictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cuisinières homologuées CSA ou ULC qui utilisent du gaz, du propane ou des briquettes, ni aux appareils de feu de camp portatifs qui utilisent des briquettes, du combustible liquide ou gazeux, tant que la hauteur de la flamme est inférieure à 15 centimètres.

Pour signaler un incendie dans la ville, composez immédiatement le 911. Pour signaler un feu de forêt, appelez le BC Wildfire Service au 1 800 663-5555 sans frais ou *5555 sur un téléphone cellulaire.

