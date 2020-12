La Pologne pourrait faire face à une troisième vague de Covid-19 entre janvier et février, a averti le ministre de la Santé Adam Niedzielski, affirmant que ce serait «bien pire» que les précédents alors qu’il appelait à une prolongation du verrouillage.

« Afin d’éviter une troisième vague, je recommanderai que les restrictions restent au niveau actuel … Je recommanderai qu’elles soient prolongées au moins jusqu’au 17 janvier » Niedzielski a déclaré aux journalistes après une réunion avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki et le président Andrzej Duda.

Le ministre de la Santé a averti que la Pologne était confrontée à un «risque réel» d’une troisième vague, qui, selon lui, toucherait durement le pays.

«La troisième vague commençant au niveau d’environ 10 000 [daily] cas serait bien pire que le second, qui a commencé au niveau d’environ 1000 cas [a day] et avait son apogée à environ 28000 [cases], « il a écrit dans un message Twitter, en ajoutant que «La baisse du nombre quotidien de cas ralentit.»

La Pologne avait précédemment fermé des écoles, des restaurants et des centres sportifs au milieu d’un nombre record d’infections en novembre. La décision finale sur l’extension des restrictions serait prise par l’équipe gouvernementale de gestion des crises dirigée par le Premier ministre.

Le pays prévoit également de lancer son programme de vaccination au début de l’année prochaine et a déjà acheté plus de 60 millions de vaccins, selon le Premier ministre Morawiecki. Le plan est de vacciner l’ensemble de la population adulte d’environ 30 millions de personnes et les autorités veulent mettre en place quelque 8 000 points de vaccination à travers le pays.

La Pologne n’a été que légèrement touchée par la pandémie de coronavirus au printemps 2020, mais a vu les cas d’infection monter en flèche en octobre. Le pic a été atteint dans la seconde quinzaine de novembre et le nombre de nouveaux cas diminue progressivement depuis.

Les dernières données gouvernementales indiquent 4 896 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le pays a signalé un total de 1140572 cas de coronavirus et 22 960 décès lundi.

