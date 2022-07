Le risque d’une récession en 2022 augmente avec l’inflation

Alors que l’inflation continue d’augmenter, la probabilité d’une récession augmente également, selon plusieurs prévisions économiques récentes. Cela signifie que plus de licenciements, moins d’emplois et des taux d’intérêt plus élevés pourraient bientôt se profiler à l’horizon.

La probabilité médiane d’une récession au cours des 12 prochains mois est de 47,5 %, contre 30 % en juin, selon un Enquête Bloomberg auprès des économistes terminée la semaine dernière.

Les récessions sont officiellement déclarées par le Bureau national de la recherche économique, qui les définit comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois”.

Une récession semble imminente en grande partie à cause de l’inflation, qui montre peu de signes de ralentissement. Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine dernière a révélé une inflation d’une année sur l’autre atteignant 9,1 %, le taux le plus élevé depuis 1981.

Les banques, dont Citigroup, Deloitte et PNC Financial Services, avaient précédemment prédit un ralentissement en 2023, mais des prévisions récentes indiquent qu’une récession pourrait survenir en 2022 ou plus tôt en 2023 que prévu.

La semaine dernière, Bank of America a suivi une prévision antérieure de la banque d’investissement japonaise Nomura, prédisant une récession “légère” au cours des mois restants de 2022. Les perspectives sont une révision des prévisions précédentes qui ne prévoyaient qu’un ralentissement de la croissance économique.

De même, Wells Fargo a a changé sa vision d’un « atterrissage en douceur » économique à une « légère récession » au premier trimestre 2023.

Un facteur clé dans ces perspectives révisées est les données d’inflation de mai et juin provenant de diverses sources, y compris le rapport mensuel sur l’IPC, a déclaré Jay Bryson, économiste en chef de Wells Fargo. Il qualifie les chiffres de l’IPC de juin de “laids”, ajoutant que l’inflation “devient plus enracinée et plus répandue”.

Pour les consommateurs, “cela érode le revenu disponible réel”.

En fait, la baisse des dépenses de consommation est un autre signe d’une récession imminente. Les prévisions de Wells Fargo prévoient qu’en septembre, il y aura une “diminution pure et simple” des dépenses de consommation alors que davantage de personnes puiseront dans leur épargne pour couvrir les coûts croissants des biens et services.

“Les consommateurs ont assez bien tenu la ligne en termes de dépenses”, a déclaré Bryson. “Mais ils ont fait baisser leur taux d’épargne et ils ont augmenté leur dette de carte de crédit. Ces choses ne sont pas viables à long terme.”

L’inflation persistante s’accompagne de hausses des taux d’intérêt, ce que la Réserve fédérale est presque certaine de faire lorsqu’elle se réunira à la fin du mois. La seule question est de savoir s’il s’agira d’une hausse des taux d’intérêt de 0,75 %, ce qui la plupart des prévisions prévoient – ou une hausse des taux d’intérêt de 1%, qui, selon le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, est “en jeu”.

Les hausses de taux peuvent réduire l’inflation en rendant plus coûteux pour les entreprises et les consommateurs d’emprunter de l’argent. Mais cela décourage également la demande de biens et de services, ce qui peut freiner la croissance économique.

Pour les consommateurs, des taux d’intérêt plus élevés signifient des coûts supplémentaires sur les dettes à taux variable comme les prêts et les cartes de crédit, des coûts de financement automobile plus élevés et des coûts hypothécaires potentiellement plus élevés. Une hausse de 1 % rendrait ces augmentations encore plus marquées qu’une augmentation moindre.

“Nous devons contrôler l’inflation”, déclare l’économiste Aleksandar Tomic, doyen associé au Boston College. C’est d’autant plus nécessaire que la croissance des salaires est actuellement dépassé par le taux d’inflation.

“La question à un billion de dollars est de savoir si nous serons capables de le faire sans faire chuter l’économie”, dit-il.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Voici combien d’argent il faut pour être considéré comme riche dans 12 grandes villes américaines