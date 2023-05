Le risque d’inondation en Colombie-Britannique entre dans une période de stabilisation, mais une fonte des neiges plus importante est prévue

La situation des inondations en Colombie-Britannique est entrée dans une «période de stabilisation» après que les régions à risque ont reçu moins de pluie que prévu, mais les prévisionnistes affirment que le temps chaud déclenchera probablement de nouvelles menaces plus tard cette semaine.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré lundi que des collectivités comme Grand Forks, à environ 520 kilomètres à l’est de Vancouver, avaient reçu moins de précipitations que prévu initialement pour le week-end.

Le résultat est que le centre provincial de prévision des rivières rétrograde les avertissements d’inondation en avis d’inondation, y compris dans toute la région de la frontière où l’ensachage fonctionne à plein régime depuis des jours.

Pas moins de 41 propriétés de la région étaient sous le coup d’ordres d’évacuation dimanche.

Ma a averti, cependant, que la diminution du risque ne signifie pas l’absence de risque, et les communautés dévastées telles que Cache Creek, à 350 kilomètres au nord-est de Vancouver, restent sous le coup d’avertissements d’inondation.

« Les communautés qui font face à des défis la semaine dernière, comme Cache Creek, la bande indienne d’Okanagan et Grand Forks peuvent s’attendre à une période de stabilisation des rivières tout au long de cette semaine », a déclaré Ma.

« Bien que la météo ait été coopérative, cela ne signifie pas que les conditions se sont entièrement résolues sur le terrain. »

La province estime qu’environ 50 personnes en Colombie-Britannique restent touchées par des ordres d’évacuation déclenchés par des inondations ou des risques d’inondation, tandis que 2 000 autres sont en état d’alerte en cas d’inondation.

Dave Campbell, chef du BC River Forecast Centre, a déclaré lors d’une conférence de presse que les prochains jours verront des conditions météorologiques plus fraîches et instables qui contribuent peu aux risques d’inondation.

Cependant, le pic de température prévu plus tard dans la semaine pourrait créer plus de problèmes, affectant éventuellement les communautés qui n’ont pas été touchées la semaine dernière, a-t-il déclaré.

Campbell a déclaré que les températures supérieures à la saison à la fin avril et au début mai ont brûlé environ un quart de la fonte saisonnière de la Colombie-Britannique, ce qui est beaucoup plus rapide que la normale, cependant, il y a encore plus de neige à des altitudes plus élevées.

« Pour la prochaine période de réchauffement, nous prévoyons une nouvelle série de fonte accélérée des neiges », a déclaré Campbell. «Nous pourrions voir, encore une fois, une autre période de risque d’inondation élevé dans la province et entraîner potentiellement de nouvelles zones qui n’ont pas connu d’inondations jusqu’à présent cette année, en particulier alors que nous commençons à faire fondre la neige à plus haute altitude et à amener le ruissellement dans les grands fleuves.

Environnement Canada prévoit que les températures à Grand Forks atteindront 32 degrés d’ici dimanche.

Ma a également répondu aux informations selon lesquelles les résidents de Cache Creek souhaitaient engager la province « dans une planification globale » afin de limiter la menace d’inondation annuelle.

Le ministre a déclaré que la Colombie-Britannique élabore une stratégie provinciale contre les inondations «qui éclairera… les plans d’atténuation locaux» et fournira un financement substantiel pour la préparation aux situations d’urgence, mais les communautés doivent également prendre des décisions sur ce qu’elles veulent prioriser dans ces plans.

« Beaucoup de ces conversations doivent avoir lieu au niveau communautaire », a déclaré Ma. « Cela n’aide pas nécessairement que la province intervienne avec une approche descendante et autoritaire dans ces conversations. »

—Chuck Chiang, La Presse canadienne

Inondations en Colombie-Britannique 2021Inondations en Colombie-Britannique