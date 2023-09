Le risque d’incendies supplémentaires comme celui d’Hawaï augmente

Tout ce dont un incendie de forêt a besoin, c’est d’oxygène, d’un allumage pour le déclencher et de carburant pour le brûler. Ses braises crépitantes et ses flammes vacillantes ne font pas la différence entre les contreforts californiens, où les habitants sont habitués à faire du feu, et des endroits plus inattendus, comme la côte du New Jersey, la péninsule de Floride ou les pentes des Blue Ridge Mountains. Alors que l’immense destruction causée par l’incendie à Lāhainā, Maui, continue de se dérouler, les experts qui étudient les incendies de forêt affirment que l’incendie s’inscrit dans un schéma inquiétant d’incendies dans l’interface entre les zones sauvages et les zones urbaines, où les personnes et les maisons se mêlent à la végétation brûlable. « Chaque État des États-Unis où nous avons de la végétation, et en particulier là où la végétation se mélange aux communautés, nous avons le potentiel de provoquer des incendies catastrophiques extrêmes », a déclaré Crystal Kolden, une pyrogéographe qui étudie les incendies à travers le temps et l’espace à l’Université de Californie. Mercéd.

Selon des chercheurs et de nombreux outils cartographiant les risques d’incendies de forêt, des centaines de villes et de communautés en dehors de l’Ouest inflammable et aride, connu pour ses incendies de forêt, sont confrontées à un risque tout aussi élevé. Les modèles racontent l’histoire d’un risque d’incendie surprenant pour les maisons situées à proximité de forêts, de zones arbustives, de prairies et de marais côtiers : ils incluent des zones peuplées dans les cantons de Manchester et de Bass River, dans le New Jersey, ainsi que des zones de développement sur toute la côte est, sous le vent de plus un million d’acres de forêts de pins – du carburant mûr pour des incendies rapides. « Ce scénario est catastrophique », a déclaré Greg McLaughlin, chef du service des incendies de forêt du New Jersey. « C’est ce que nous prévoyons. » L’État a déjà connu 13 incendies de forêt majeurs cette année, soit environ le triple de la moyenne.

Les maisons, les villes et les réserves du nord du Minnesota courent également un risque modéré à très élevé. Dans le coin ouest, les graminées des prairies brûlent souvent rapidement; à l’est, des forêts d’épinettes et de conifères inflammables entourent les communautés d’entrée vers la région sauvage de Boundary Waters Canoe Area, comme Ely. Le risque s’étend dans tout l’État jusqu’aux communautés situées juste au nord de Minneapolis-St. Région métropolitaine de Paul.

Parmi les autres zones à risque d’incendie élevé et très élevé figurent le golfe du Mexique, près de la frontière entre le Texas et la Louisiane, qui abrite une végétation côtière inflammable et de vastes étendues de la péninsule de Floride, où les graminées, les quenouilles et les denses everglades peuvent facilement brûler. Les communautés situées du côté est, sous le vent, des Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord et les villes nichées à proximité des montagnes fortement boisées des Appalaches dans le sud du Kentucky sont également entourées d’épaisses forêts et sujettes aux incendies de forêt. Ici, il existe un précédent : des incendies qui ont commencé dans le parc national des Great Smoky Mountains ont balayé sous le vent en 2016 et ont tué 14 personnes à Gatlinburg, Tennessee.

Le risque d’incendie de forêt est modélisé en combinant la probabilité et l’intensité d’un incendie avec l’exposition et la vulnérabilité d’une zone. Les modèles largement utilisés incluent le Wildfire Risk to Communities du US Forest Service, l’indice de risque national de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et Risk Factor, un modèle créé par la First Street Foundation à but non lucratif qui examine les incendies et autres risques climatiques jusqu’au quartier. et au niveau de l’adresse. Certains modèles utilisent les mêmes données mais analysent le risque différemment, en prenant uniquement en compte les unités d’habitation ou également des facteurs tels que la valeur des bâtiments et la population pour déterminer un risque final. Certains modèles peuvent être recherchés par adresse ou par quartier, tandis que d’autres résument les risques au niveau d’un comté ou d’un État.

Même si les cartes de modélisation des risques ne sont pas prédictives, elles peuvent être inquiétantes avec le recul. « Scientifiquement, physiquement, nous savons où se trouvent ces régions à risque », a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles. « Et ils sont partout. » Un modèle indique que Merryville, en Louisiane, où un incendie de forêt a récemment forcé une évacuation à l’échelle de la ville, présente un risque d’incendie de forêt plus élevé que 72 % des communautés du pays ; un autre affirme que la ville présente un risque modéré d’incendies de forêt au cours des 30 prochaines années. Et Lāhainā, par exemple, présentait un risque d’incendie de forêt très élevé, touchant plus de 92 % des communautés du pays. Aujourd’hui, plus de 115 personnes sont mortes et des centaines sont toujours portées disparues. « Il y a beaucoup d’endroits qui sont inflammables, et il y a des endroits qui le deviennent de plus en plus, et puis il y a des endroits qui deviennent de plus en plus inflammables qui n’étaient pas sur notre radar », a déclaré Jennifer Balch, écologiste des incendies à l’Université du Colorado. Rocher.

Une situation dévastatrice, aggravée par le changement climatique

Bien que chaque incendie ait son propre contexte, un schéma ne cesse de se répéter : des incendies rapides qui ravagent les communautés et prennent leurs habitants au dépourvu. Les vents forts sont un fil conducteur entre des incendies comme l’incendie de Marshall, un incendie d’herbe qui a détruit 1 000 maisons dans le Colorado en 2021, l’incendie d’Almeda, qui a brûlé 600 maisons dans le sud de l’Oregon en 2020, et le récent incendie à Maui. Mais le vent doit s’aligner sur un autre facteur de risque d’incendie de forêt – la végétation sèche – pour être dangereux. « Cela n’arrive vraiment pas souvent, voire presque jamais dans certains endroits », a déclaré Swain. « Mais quand c’est le cas, faites attention. »

Les endroits présentant un risque élevé d’incendies de forêt comprennent les zones côtières avec une végétation comme les phragmites, une herbe envahissante des zones humides que l’on trouve sur toute la côte est et ailleurs, ou le cogon et les graminées à scie, trouvées dans les marais de Floride. Les espèces envahissantes sont souvent adaptées pour envahir les paysages rapidement après un incendie, chassant les herbes indigènes et fournissant un tapis de combustible particulièrement inflammable pour le prochain incendie.

De nombreux écosystèmes ont évolué avec le feu comme élément naturel du paysage, a déclaré Allissa Reynolds, superviseur de la prévention des incendies de forêt à la Division des forêts du ministère des Ressources naturelles du Minnesota. Mais les politiques de suppression des incendies et l’étouffement des pratiques de brûlage autochtones ont limité les incendies naturels et d’origine humaine au siècle dernier, provoquant une accumulation d’excès de combustible.

Aujourd’hui, le changement climatique accroît encore davantage le risque d’incendies de forêt, même dans les endroits traditionnellement trop humides pour brûler avec beaucoup de fréquence ou de gravité. Des conditions humides peuvent permettre aux carburants de croître, mais les vagues de chaleur peuvent rapidement les assécher. « Il est de plus en plus facile pour la végétation de sécher jusqu’à atteindre des niveaux critiques », a déclaré Swain. Le risque d’incendies de forêt se concentre alors sur « les périodes sèches les plus sèches et les périodes chaudes les plus chaudes », a-t-il déclaré. Et il n’est pas nécessaire que les facteurs de risque s’alignent souvent pour être dangereux si et quand ils le font.

Cela se produit actuellement au Minnesota, où la majeure partie de l’État connaît un certain niveau de sécheresse. L’État a déjà connu presque sa moyenne annuelle d’incendies, même si la chute, une période historiquement active, reste à venir. Cela se produit dans le New Jersey, où un nombre croissant d’incendies se produisent en dehors de la saison habituelle des incendies, de la mi-mars à la mi-mai. Et cela se produit sur la côte du Golfe pendant la saison des ouragans, où une sécheresse et une chaleur inhabituelles à une période qui devrait être humide alimentent plus de 600 incendies en Louisiane, y compris le plus grand incendie de l’histoire de l’État. « Bien que nous soyons plutôt bons et entraînés en matière d’intervention d’urgence, pas tellement sur les incendies de forêt », a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, à CBS News.

Quand les flammes rencontrent les maisons



Entre 1992 et 2015, un million de foyers se trouvaient dans le périmètre d’un incendie de forêt et près de 59 millions de plus se trouvaient dans un rayon d’environ 800 mètres, selon une étude. Bien qu’il y ait eu un développement croissant dans l’interface urbaine sauvage ces dernières années – à hauteur de plus de 32 millions de maisons résidentielles – les nouvelles maisons ne représentent pas toute l’histoire. « Il s’agit d’une large généralisation qui, à mon avis, ne rend pas suffisamment compte de l’ampleur des risques que nous observons », a déclaré Kimiko Barrett, analyste de recherche et de politique chez Headwaters Economics, un organisme de recherche du Montana.

L’économie joue également un rôle ici : la hausse des coûts du logement signifie qu’un plus grand nombre de populations éloignées des zones urbaines trouvent des logements plus abordables dans les arbustes et les forêts voisines qui présentent davantage de risques d’incendies de forêt. « Suggérer que les gens ne devraient tout simplement pas continuer à construire là-bas est un point de vue vraiment privilégié qui ignore les raisons pour lesquelles les gens s’installent en marge de ces zones », a déclaré Kolden. De plus, de nombreux établissements autochtones seraient aujourd’hui considérés comme se trouvant à l’interface urbaine et sauvage, selon les définitions modernes. « Les gens vivent depuis longtemps à des densités modérées dans des endroits sujets aux incendies », a déclaré Chris Roos, archéologue environnemental. Les tribus utilisaient et continuent d’utiliser le feu pour gérer et gérer les terres, allumant souvent de nombreux petits incendies pour améliorer les possibilités de chasse et de cueillette et réduire les risques d’incendies de forêt.

Mais les incendies de forêt qui continuent d’incendier les communautés soulèvent des questions non seulement sur l’endroit où nous vivons, mais aussi sur la manière dont nous nous préparons. « Il est tragique que nous ne disposions pas actuellement d’une éducation plus large sur ce qu’il faut faire en cas d’évacuation sans préavis, que faire si vous êtes pris par un incendie de forêt », a déclaré Kolden. Les zones sujettes aux incendies s’efforcent déjà d’atténuer leurs risques et d’élaborer des plans d’évacuation pour le pire des cas. Des membres du Service forestier, des agences de gestion des terres, des services d’incendie locaux et des responsables des urgences du comté se réunissent dans tout le Minnesota et le reste du pays pour créer des plans communautaires de protection contre les incendies de forêt ; le processus ouvre la porte à un financement fédéral qui peut financer des choses comme la création de coupe-feu et la transformation des déchets de jardinage en copeaux de bois. Le brûlage dirigé ciblant les zones présentant une accumulation de végétation est une priorité dans le New Jersey, et un projet d’éclaircie de près de 1 400 acres dans la forêt domaniale de Bass River devrait démarrer en septembre, dans le but d’éliminer l’excès de carburant.

Il faudra également investir dans les environnements urbains – comme la rénovation de vieilles maisons avec des matériaux de construction résistants au feu et la création de codes de construction pour les nouveaux développements – pour freiner la crise des incendies de forêt et réduire les risques, a déclaré Barrett. « L’inertie du système politique et nous, en tant que société, continuons de croire que nous pouvons surmonter cette crise des incendies de forêt si nous nous concentrons uniquement sur la forêt et les terres sauvages », a-t-elle déclaré. Les incendies de forêt ne sont pas seulement un problème occidental, ni un problème forestier ou un problème rural. Avec la bonne combinaison de facteurs, des incendies de forêt peuvent se produire là où on s’y attend le moins : en banlieue ou dans l’ancienne capitale du royaume hawaïen.