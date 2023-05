Le risque d’incendie de forêt augmentera en Alberta, en Colombie-Britannique avec la vague de chaleur

L’Ouest canadien se prépare à une vague de chaleur et à une période de sécheresse inhabituelles qui augmenteront le risque d’incendies de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique au cours des prochains jours.

Le météorologue d’Environnement Canada, John Cragg, dit qu’il y a peu ou pas de précipitations à l’horizon, à l’exception d’un potentiel d’orages dans certaines parties de l’Alberta avant que les températures ne se réchauffent avant le week-end.

Cragg dit que la chaleur provient d’un « modèle de blocage », lorsque la fluctuation normale des basses et hautes pressions s’arrête et que l’air chaud s’écoule dans une zone sans le soulagement qui provient généralement d’un afflux d’air nordique plus frais.

Alors que la chaleur devrait culminer dimanche ou lundi, Cragg dit qu’il est possible que le schéma de blocage de l’augmentation de la température revienne plus tard la semaine prochaine.

Le bureau météorologique prévoit que les températures atteindront 30 ° C et plus dans certaines parties de l’Alberta qui sont déjà aux prises avec des incendies de forêt en début de saison.

Le gouvernement de l’Alberta a déclaré l’état d’urgence provincial en réponse aux incendies qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Le tableau de bord des feux de forêt de l’Alberta montre 76 incendies actifs aujourd’hui, la plupart des 23 incendies classés comme brûlant hors de contrôle étant regroupés dans la moitié ouest de la province.

Des avis spéciaux sur la qualité de l’air ont été émis en réponse à la fumée des feux de forêt pour la majeure partie de l’Alberta, ainsi que pour le centre et le nord-est de la Colombie-Britannique.

La température devrait atteindre 31 °C à Edmonton lundi, 30 °C à Peace River et 29 °C à Grand Prairie.

La chaleur devrait s’installer vendredi et s’intensifier au cours du week-end en Colombie-Britannique, où il y a eu plus de 40 incendies de forêt mercredi.

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré que les responsables ne prévoyaient pas actuellement un dôme chauffant comme celui qui a tué des centaines de personnes en 2021.

Mais elle dit que le gouvernement surveillera de près les conditions dans toute la province, car les températures élevées peuvent encore affecter les personnes vulnérables.

Ma dit que les dômes de chaleur sont un phénomène météorologique spécifique caractérisé par une haute pression persistante qui limite la chaleur sur une zone pendant une période prolongée.

Un dôme chauffant maintient généralement les températures élevées pendant la nuit, ce qui n’est pas prévu pendant la prochaine vague de chaleur, a-t-elle déclaré aux médias à l’Assemblée législative.

Environnement Canada indique que le mercure atteindra 28 °C dimanche et 30 °C lundi à Fort St. John, où un feu de forêt de 29 kilomètres carrés brûle à proximité.

Le district régional de Peace River a émis un ordre d’évacuation pour plusieurs dizaines de propriétés au nord-ouest de Fort St. John, tandis que d’autres sont en état d’alerte.

Il y a deux autres incendies de forêt notables dans la province, ce qui signifie qu’ils sont soit très visibles, soit qu’ils constituent une menace potentielle pour la sécurité publique.

Le BC Wildfire Service a mesuré l’un de ces incendies sur 59 kilomètres carrés, couvrant la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.

L’autre est un incendie de 11 kilomètres carrés à l’est du village de McBride, au sud-est de Prince George, où la température devrait atteindre 33 ° C dimanche.

Le bureau météorologique indique que les températures devraient être inférieures de quelques degrés près de la côte, atteignant 26 ° C à Vancouver ce jour-là et 28 ° C à Victoria.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 mai 2023.