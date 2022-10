Le risque des fers à lisser est trop petit pour s’arrêter, disent les médecins et les femmes

“À l’avenir, je ferai cela une fois par an au lieu de deux par an”, dit-elle.

White, l’auteur de l’étude, a déclaré dans une interview que la conclusion pour les consommateurs est que les femmes qui ont déclaré utiliser fréquemment des lisseurs/défrisants et des produits de repassage étaient plus de deux fois plus susceptibles de développer un cancer de l’utérus que les femmes qui n’en ont déclaré aucun. l’utilisation de ces produits au cours de l’année précédente.

“Cependant, le cancer de l’utérus est relativement rare, donc ces augmentations de risques sont faibles”, dit-elle. “L’utilisation moins fréquente de ces produits n’était pas aussi fortement associée au risque, ce qui suggère que la diminution de l’utilisation peut être une option pour réduire l’exposition nocive. Les femmes noires étaient les utilisatrices les plus fréquentes de ces produits et, par conséquent, ces résultats sont plus pertinents pour les femmes noires.

« Nous avons estimé que 1,64 % des femmes qui n’ont jamais utilisé de fer à lisser développeraient un cancer de l’utérus avant l’âge de 70 ans ; mais pour les utilisateurs fréquents, ce risque monte à 4,05 % », déclare White dans un déclaration.

“L’un des objectifs initiaux de l’étude était de mieux comprendre les causes environnementales et génétiques du cancer du sein, mais nous nous intéressons également à l’étude du cancer de l’ovaire, du cancer de l’utérus et de nombreux autres cancers et maladies chroniques”, a déclaré White dans une interview.