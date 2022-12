Le risque d’erreur de calcul avec les navires de guerre chinois est le plus élevé jamais atteint, avertit un expert | Nouvelles du monde

Le risque d’erreur de calcul entre les navires de guerre occidentaux et chinois en mer de Chine méridionale est le plus élevé jamais atteint, a déclaré un expert.

Avec autant de marines étrangères naviguant dans ce qu’elles considèrent comme des eaux internationales à proximité Chinele risque que la marine de Xi Jinping tire un coup de semonce mal interprété augmente.

Pendant ce temps, la Chine a pour la première fois équipé sa flotte de sous-marins à propulsion nucléaire de missiles JL-3 dont on pense qu’ils ont une portée allant jusqu’à 10 000 km (6 200 miles) – suffisamment pour frapper le continent américain depuis ses propres eaux.

Washington considère les actions de Pékin dans la région comme “le défi le plus complet et le plus sérieux à la sécurité nationale des États-Unis”.

Dans sa dernière stratégie de défense nationale publiée début novembre, le département américain de la Défense a critiqué “l’effort coercitif et de plus en plus agressif de la Chine pour remodeler la région indo-pacifique et le système international en fonction de ses intérêts et de ses préférences autoritaires”.

Pékin a dénoncé le rapport, affirmant qu’il « salit » la Chine et vilipende la croissance militaire normale.

Le porte-parole du ministère, Tan Kefei, cité dans le South China Morning Post, a déclaré : « Les pays qui privilégient obstinément leurs propres intérêts au-dessus de tous les autres et se liguent contre une « dissuasion intégrée » dans la région Asie-Pacifique sont le véritable « défi de rythme » pour le système international et la région.

“Une armée chinoise forte est (…) aussi une force inébranlable pour maintenir la paix et la stabilité mondiales et régionales”, a-t-il ajouté.

Le risque de conflit armé n’a jamais été aussi élevé, selon un analyste

“Je pense que les puissances occidentales, les puissances de l’OTAN, sont de plus en plus préoccupées par ce que fait la Chine dans cette région”, a déclaré Ridzwan Rahmat, analyste principal de la défense pour l’agence de renseignement Janes.

S’adressant à Sky News, il a déclaré que de plus en plus de pays occidentaux déployaient des forces navales en mer de Chine méridionale – le Canada, l’Allemagne, la France et l’Australie en font désormais partie – et que cela augmentait les tensions.

“Cela a créé une forme de poudrière dans cette partie du monde”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il y a de très, très fortes chances d’erreur de calcul de la part de l’une de ces marines.

“C’est donc quelque chose que nous surveillons de très, très près, car à mesure que la Chine se développe, que de plus en plus de ces forces navales sont déployées, les risques d’erreur de calcul augmentent d’année en année.”

Lorsqu’on lui a demandé si ce risque d’erreur de calcul était le plus élevé qu’il ait jamais été, M. Rahmat a répondu oui.

“Changement de position”

Les missiles à longue portée JL-3 actuellement installés sur certains sous-marins chinois peuvent être lancés sous l’eau, ce qui rend les choses encore plus délicates.

“Le problème avec le lancement d’un sous-marin est que vous n’êtes pas en mesure de détecter le sous-marin”, a déclaré M. Rahmat.

Il a poursuivi: “Lorsque vous n’êtes pas en mesure de détecter ce point de lancement, il est beaucoup plus difficile de calculer le point d’impact possible et la dévastation et le type de manœuvres défensives qui peuvent être prises pour le surmonter.”

M. Rahmat a déclaré que cette évolution représente un “changement de posture” en termes de réflexion sur la guerre navale chinoise.