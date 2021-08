Le risque d’une répétition des émeutes qui ont marqué Londres et d’autres grandes villes il y a dix ans est « plus élevé que jamais », a déclaré le parti travailliste.

Le parti de Sir Keir Starmer a accusé le gouvernement de Boris Johnson de ne pas s’être attaqué aux conditions qui ont conduit à l’éruption de violence dans les rues du pays en 2011.

Un rapport publié par le parti travailliste pour coïncider avec l’anniversaire des émeutes a révélé que le nombre de «familles oubliées» d’où provenaient de nombreux jeunes impliqués avait probablement doublé au cours de la dernière décennie.

Les troubles qui ont commencé dans la capitale le 6 août 2011 avant de s’étendre à 66 autres zones ont suivi la fusillade mortelle de Mark Duggan par la police à Tottenham deux jours auparavant.

Mais le parti travailliste a déclaré que le gouvernement n’avait depuis mis en œuvre que 11 des 63 recommandations formulées par un panel indépendant en 2012. Dans son propre rapport publié jeudi, le parti a déclaré que « les dommages psychologiques aux communautés touchées par les émeutes sont incalculables ».

En lançant le rapport du Labour sur les progrès réalisés depuis les émeutes de jeudi, le secrétaire des communautés fantômes du parti, Steve Reed, devrait déclarer : « Les conclusions de ce rapport sont une sonnette d’alarme que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer.

« Les profondes inégalités sociales se sont creusées après une décennie de coupes dans les services vitaux qui soutiennent les familles en difficulté et une augmentation de la pauvreté. »

M. Reed a déclaré: « Au lieu d’agir pour renforcer le tissu social afin de réduire le risque d’émeutes, au cours de la dernière décennie, les conservateurs ont décimé les forces de police, les services à la jeunesse et le financement du conseil pour le soutien dont les familles les plus à risque ont besoin. »

Le rapport reconnaît qu’il y a eu des améliorations dans la réduction du nombre de jeunes sans éducation, emploi ou formation, et que les ministres ont fait des progrès en rapprochant les services.

Mais il a déclaré qu’il y avait eu une réduction de 70% du financement des services aux jeunes, que la pauvreté au travail et l’incapacité d’accéder aux services de la petite enfance n’avaient pas été améliorées, et qu’il n’y avait eu aucun changement dans le taux de récidive des jeunes entre 2011 et 2021. .

M. Reed a déclaré: « Le gouvernement a choisi d’ignorer les leçons des émeutes, de sorte que les risques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui semblent plus élevés que jamais. »

Ce qui a commencé comme une protestation contre le meurtre de Duggan s’est transformé en une émeute à grande échelle qui s’est propagée à travers le pays pendant cinq jours, impliquant environ 15 000 personnes, et comprenant des pillages, et des entreprises et des véhicules incendiés.

Le Panel Émeutes, Communautés et Victimes, qui a rendu compte des causes des émeutes de 2012, a constaté à l’époque qu’il y avait 500 000 familles dites « oubliées » ayant besoin d’aide mais qui n’ont pas atteint le seuil d’aide en raison du financement coupes dans les budgets des collectivités locales.

En 2019, les dernières données disponibles, le commissaire à l’enfance pour l’Angleterre a déclaré dans une mesure similaire qu’il y avait 829 000 jeunes considérés comme « invisibles » pour les services à l’enfance, avec 761 000 autres connus des autorités mais recevant un niveau de soutien peu clair.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Les événements d’août 2011 ont choqué le pays, et la police et les tribunaux ont pris des mesures remarquablement rapides pour traduire les auteurs en justice.

« Nous renforçons les communautés en multipliant les opportunités et en veillant à ce que les populations locales soient au cœur de la prise de décision, en identifiant ce qui compte pour elles et les meilleurs moyens d’y parvenir.

« Nous avons alloué 12 milliards de livres sterling aux conseils depuis le début de la pandémie, avec plus de 6 milliards de livres sterling non cantonnés en reconnaissance du fait que les conseils sont les mieux placés pour décider des besoins locaux. »