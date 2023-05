Le risque de virus transmis par les chauves-souris augmente à mesure que les gens empiètent sur leurs habitats, selon une étude de Reuters

Une étude menée par l’analyse des données de Reuters a révélé qu’à mesure que de plus en plus de personnes empiètent sur les habitats des chauves-souris, le risque de virus pouvant passer des chauves-souris aux humains devrait augmenter.

Les virus peuvent être transportés des chauves-souris aux humains par le biais d’hôtes intermédiaires, tels que les porcs, ou directement par contact humain avec les excréments, le sang ou la salive des chauves-souris.

Les virus provenant des chauves-souris ont été parmi les épidémies les plus meurtrières de la dernière demi-décennie, comme le coronavirus qui a tué plus de 7 millions de personnes jusqu’à présent.

Pendant des millénaires, les virus des chauves-souris se sont cachés dans les forêts d’Afrique de l’Ouest, d’Inde, d’Amérique du Sud et d’autres parties du monde. Mais, non dérangés, ils représentaient peu de menace pour l’humanité.

Plus maintenant, selon une nouvelle analyse de données de Reuters. Aujourd’hui, alors que de plus en plus de personnes empiètent sur l’habitat des chauves-souris, les agents pathogènes transmis par les chauves-souris constituent un champ de mines épidémiologique dans 113 pays, où le risque est élevé qu’un virus saute d’une espèce à l’autre et infecte les humains.

Les chauves-souris sont liées à bon nombre des épidémies de maladies les plus meurtrières qui se sont produites au cours du dernier demi-siècle, y compris la pandémie de COVID-19, qui a tué au moins 7 millions de personnes et a ses racines dans une famille de coronavirus transmis par les chauves-souris. Bien que les scientifiques essaient toujours de comprendre comment ce virus est venu infecter les humains, des dizaines d’autres épidémies peuvent être attribuées à des incursions humaines dans des zones peuplées de chauves-souris.

Pour examiner où la prochaine pandémie pourrait émerger, Reuters a utilisé deux décennies de données sur les épidémies et l’environnement pour identifier les endroits de la planète les plus vulnérables aux « débordements zoonotiques » – le terme désignant le moment où un virus saute entre les espèces. Les virus passent des chauves-souris aux humains soit par le biais d’un hôte intermédiaire, tel qu’un porc, un chimpanzé ou une civette, soit plus directement par contact humain avec l’urine, les excréments, le sang ou la salive des chauves-souris.

Les journalistes de Reuters se sont entretenus avec des dizaines de scientifiques, ont lu des recherches universitaires approfondies et se sont rendus dans des pays riches en chauves-souris à travers le monde pour apprendre comment la destruction humaine des zones sauvages amplifie le risque de pandémie. Notre analyse de données – la première du genre – a révélé un système économique mondial en collision avec la nature et mettant la santé des personnes en danger, alors que les forêts riches en chauves-souris sont défrichées pour faire place à des fermes, des mines, des routes et d’autres développements.

Voici les principaux points à retenir de notre examen :

* Reuters a découvert plus de 9 millions de kilomètres carrés sur Terre où les conditions en 2020 étaient propices à la propagation d’un virus transmis par les chauves-souris, déclenchant peut-être une autre pandémie. Ces zones, que nous avons surnommées « zones de saut », s’étendent sur le globe, couvrant 6 % de la masse terrestre de la Terre. Ce sont pour la plupart des régions tropicales riches en chauves-souris et en pleine urbanisation.

* Près de 1,8 milliard de personnes – plus d’une personne sur cinq – vivaient dans des zones à haut risque de débordement en 2020. C’est 57% de personnes de plus vivant dans des zones de saut que deux décennies plus tôt, augmentant les chances qu’un virus mortel de chauve-souris puisse déborder. De plus, ces personnes vivent plus près les unes des autres, ce qui accroît les risques qu’une épidémie se transforme en une pandémie mondiale à propagation rapide.

* L’analyse de Reuters a révélé un risque de contagion élevé dans des endroits comme la Chine, où le COVID-19 a fait surface ; le Laos voisin, où les scientifiques ont identifié les espèces sauvages les plus proches du virus responsable de la pandémie actuelle ; l’Inde, où un demi-milliard de personnes vivent dans des zones de saut en expansion rapide, la plupart de toutes les nations ; et le Brésil, qui a le plus de terres à risque de tous les pays, alors que les humains ravagent l’Amazonie.

* Le catalyseur des épidémies n’est pas le comportement des chauves-souris, disent les scientifiques, mais le nôtre. La soif de ressources – minerai de fer, or, cacao et caoutchouc, pour n’en nommer que quelques-unes – entraîne un développement incontrôlé de zones sauvages et augmente le risque de pandémies mondiales grâce à un contact accru avec les animaux, selon les scientifiques. Les jumpzones du monde ont perdu 21% de leur couvert arboré en près de deux décennies, soit le double du taux mondial.

* La pression sur les forêts autrefois éloignées donne aux virus une chance de se propager et de muter lorsqu’ils sautent parmi les espèces animales, et finalement, chez les humains. Au cours des dernières décennies, le virus mortel Nipah s’est propagé des chauves-souris frugivores asiatiques aux porcs et des porcs aux humains. Plus récemment, Nipah s’est avéré capable d’infecter les humains directement par contact avec les fluides corporels des chauves-souris.

* L’humanité détruit des habitats cruciaux avant que les scientifiques n’aient le temps de les étudier. Non seulement le développement rapproche les gens des agents pathogènes qui pourraient avoir un potentiel pandémique ; il élimine également les secrets que la nature peut détenir et qui pourraient être utiles à la science. Par exemple, la capacité des chauves-souris à vivre avec plusieurs virus, sans succomber à de nombreux virus potentiellement mortels pour d’autres mammifères, pourrait apporter des connaissances importantes pour la création de vaccins, de médicaments ou d’autres innovations.

* Les gouvernements et les entreprises font peu pour évaluer les risques. En Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d’Ivoire et au Ghana, riches en chauves-souris – où Reuters a estimé que le risque de pandémie était parmi les plus élevés au monde – les demandes en attente doubleraient le territoire utilisé pour l’exploration et l’extraction minières, pour un total de 400 000 km2 , une zone plus grande que l’Allemagne. Près d’un tiers de cette expansion se ferait dans les zones de saut existantes, où le risque de débordement est déjà élevé. Bien que ces pays exigent des sociétés minières qu’elles évaluent les dommages environnementaux potentiels que de nouvelles concessions pourraient causer, aucun n’exige des sociétés qu’elles évaluent les risques de débordement.