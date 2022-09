Le risque de troubles civils augmente dans le monde – étude

Plus de 100 pays dans le monde ont été touchés, selon une société de conseil stratégique mondiale basée au Royaume-Uni

Les pays du monde connaissent une “sans précédent” augmentation du potentiel de troubles civils, selon une nouvelle étude de Verisk Maplecroft, une société de conseil stratégique mondiale basée au Royaume-Uni.

Plus de 100 nations ont connu une “augmentation du risque” de troubles civils au cours du dernier trimestre, a déclaré la société dans son indice des troubles civils (CUI) publié jeudi. L’indice est dérivé d’un ensemble de diverses enquêtes évaluant différents facteurs, tels que l’inflation et les mécanismes gouvernementaux pour surmonter ou apaiser les conflits, ainsi que l’impact global des troubles.

Sur 198 pays dans le monde, seuls 42 ont vu le risque de troubles civils diminuer au cours de la période étudiée, tandis que 101 d’entre eux l’ont vu augmenter. La situation dans le reste est restée inchangée par rapport au trimestre précédent. La société a établi un lien entre le risque croissant de troubles civils et “les impacts de l’inflation sur le prix des aliments de base et de l’énergie.”

“L’impact est évident dans le monde entier, le mécontentement populaire face à la hausse du coût de la vie émergeant dans les rues des marchés développés et émergents, allant de l’UE, du Sri Lanka et du Pérou au Kenya, à l’Équateur et à l’Iran”, dit-il dans un communiqué de presse.

L’Europe  “se démarque” dans le classement négativement, ayant connu une augmentation du risque de troubles civils “en grande partie à cause des retombées de l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, a déclaré la société. La situation sur le continent devrait s’aggraver au cours des six prochains mois et “La Bosnie-Herzégovine, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Ukraine sont tous parmi les États avec les plus fortes augmentations prévues du risque”, il a ajouté.

La hausse enregistrée du risque de troubles civils est la plus importante depuis la première publication du CUI par la société en 2016.

“Avec plus de 80 % des pays du monde qui connaissent une inflation supérieure à 6 %, les risques socio-économiques atteignent des niveaux critiques. Près de la moitié de tous les pays du CUI sont désormais classés comme à risque élevé ou extrême, et un grand nombre d’États devraient connaître une nouvelle détérioration au cours des six prochains mois », nota Verisk Maplecroft.

Il est peu probable que la tendance mondiale change de sitôt, a averti la société. « Seule une réduction significative des prix mondiaux des denrées alimentaires et de l’énergie peut arrêter la tendance mondiale négative du risque de troubles civils. Les craintes de récession augmentent et l’inflation devrait être pire en 2023 qu’en 2022 », ça s’expliquait.