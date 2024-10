Le risque de thromboembolie veineuse liée au COVID-19 est plus élevé chez les patients de sexe masculin

Le risque de thromboembolie veineuse (TEV) était augmenté chez les patients testés positifs au COVID-19 pendant une période allant jusqu’à 6 mois, avec un risque plus élevé chez les patients de sexe masculin, ont rapporté des chercheurs dans l’étude. Annales de l’American Thoracic Society.

L’étude de cohorte rétrospective au niveau de la population a recruté tous les individus de l’Alberta, au Canada, qui ont eu un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) positif pour le COVID-19 entre le 1er avril 2020 et le 15 décembre 2021.

Chaque individu testé positif au COVID-19 a été apparié à 2 individus témoins non exposés avec un test PCR COVID-19 négatif et aucun résultat positif ultérieur au cours de la période d’observation. Les participants ont été appariés en fonction de l’âge (± 2 ans), du sexe et de la résidence rurale ou urbaine.

Un premier événement de TEV était le résultat principal. Les risques relatifs globaux et ventilés par sexe ont été calculés pour la TEV, l’embolie pulmonaire (EP) et la thrombose veineuse profonde (TVP) à 28 jours, 3 mois et 6 mois.

« Dans l’ensemble, cette étude démontre des disparités entre les sexes en termes de risque de TEV à court et à long terme après la COVID-19 et de pires résultats chez les hommes, ce qui peut éclairer les décisions cliniques et les voies de suivi après une infection par la COVID-19.

La cohorte comprenait 255 037 personnes exposées avec un test PCR COVID-19 positif et 509 876 personnes non exposées (254 839 personnes exposées avaient un appariement de contrôle non exposé de 2 : 1, et 198 individus exposés n’avaient qu’un seul individu de contrôle apparié non exposé disponible). Les participants avaient un âge moyen (SD) de 42 (16,8) ans et 49,6 % étaient des hommes.

Au total, 921 (0,4 %) événements de TEV sont survenus après une infection au COVID-19, et 954 (0,2 %) événements de TEV sont survenus dans le groupe non exposé (P. <.001 for="" individuals="" who="" had="" a="" vte="" event="" after="" covid-19="" test="" those="" tested="" positive="" were="" more="" likely="" to="" be="" male="" vs="">P. <.001 and="" were="" younger="" age="" years="" vs="" wp_automatic_readability="17.229234527687">P. <.001 wp_automatic_readability="34.457585644372">

Un risque plus élevé de TEV a été observé à tout moment chez les patients positifs au COVID-19 par rapport à ceux sans résultat positif, avec un risque accru pour les patients de sexe masculin (P.-interaction <.001 at="" all="" time="" points.="" the="" findings="" were="" similar="" when="" pe="" and="" dvt="" analyzed="" separately.="" a="" href="https://www.pulmonologyadvisor.com/news/risk-for-vte-lower-in-patients-with-atopic-dermatitis-vs-other-inflammatory-diseases/">Le diagnostic de TEV était associé à une augmentation du taux de mortalité à 28 jours pour tous les patients positifs au COVID-19 (rapport de cotes ajusté [aOR]8,70, IC à 95 %, 6,41-11,82).

Les patients de sexe masculin ont également présenté un taux accru de visites aux urgences dans les 28 jours suivant le test de dépistage de la COVID-19 (rapport de taux d’incidence ajusté [IRR]1,01 ; IC 95 %, 1,001-1,03) et hospitalisation (IRR, 1,19 ; IC 95 %, 1,16-1,21), après ajustement. La mortalité toutes causes confondues à 28 jours était également augmentée chez les patients de sexe masculin (aOR, 1,57 ; IC à 95 %, 1,48-1,67). Pour tous les patients présentant des événements de TEV (n = 1 875) après un test COVID-19, le risque de mortalité dans les 28 jours n’a pas augmenté pour les individus de sexe masculin (aOR, 1,01 ; IC à 95 %, 0,71-1,45).

Les limites incluent la conception rétrospective et l’utilisation de données administratives.

