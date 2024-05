Le risque de suicide est accru chez les femmes souffrant de troubles prémenstruels, selon une étude : ScienceAlert

Les menstruations peuvent souvent s’accompagner d’un certain inconfort lorsque l’utérus se prépare à muer. Pour certains, les effets peuvent être épouvantables.

On estime que certains 5 à 8 pour cent des femmes présentent des symptômes modérés à graves qui ont un impact sensiblement négatif sur leur vie, leur santé mentale et leur capacité à fonctionner normalement. Ces troubles prémenstruels, ou PMD, touchent des millions de femmes dans le monde, mais nous savons étonnamment peu de choses sur leurs conséquences à long terme.

Aujourd’hui, une nouvelle étude observationnelle nationale menée en Suède a montré que les femmes atteintes de PMD courent un risque accru de suicide. En fait, elles sont deux fois plus susceptibles de se suicider que les femmes sans PMD. C’est un chiffre qui donne à réfléchir, qui suggère fortement que davantage de travail doit être fait pour comprendre les PMD et aider les personnes qui en souffrent.

« Les résultats de cette étude de cohorte appariée suggèrent que les femmes atteintes de PMD ne courent globalement pas un risque accru de décès prématuré », écrire une équipe dirigé par l’épidémiologiste en santé mentale des femmes Marion Opatowski de l’Institut Karolinska en Suède.

« Cependant, le risque était élevé chez les jeunes femmes et de décès par suicide. Cela confirme l’importance d’un suivi attentif des jeunes patients et met en évidence la nécessité de développer des stratégies de prévention du suicide pour toutes les femmes atteintes de PMD. »

En moyenne, les personnes qui ont leurs règles auront environ 480 périodes au cours de leur vie, selon un cycle qui dure généralement entre 23 et 38 jours. La période prémenstruelle dure environ une semaine avant le début des règles, ce qui représente environ un quart du cycle entier. Cela équivaut à beaucoup de temps à ressentir des symptômes prémenstruels, en particulier pour les personnes souffrant de troubles. Le plus grave d’entre eux, le trouble dysphorique prémenstruel, comprend une dépression sévère, de l’anxiété, de la colère et des sautes d’humeur.

Des études antérieures ont montré que les femmes qui souffrent de ces troubles sont dans une situation difficile. risque accru de blessures dues à un accidentainsi qu’une augmentation présentation de comportements suicidaires. Opatowski et ses collègues ont cherché à mieux comprendre en étudiant le lien entre les PMD et la mortalité en menant une étude de cohorte.

Il s’agit d’un type d’étude qui suit un groupe spécifique de personnes sur une période donnée pour observer les changements au sein de cette population. Ils ont utilisé plusieurs registres de la population suédoise pour retracer les résultats de la mortalité de 67 748 femmes diagnostiquées avec une PMD entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2018, en faisant correspondre au hasard chaque patiente à cinq femmes n’ayant pas reçu de diagnostic de PMD, pour un total de 406 488 femmes.

Ensuite, ils ont étudié les taux de mortalité de ces groupes, ainsi que les causes de décès. Il y a eu 367 décès observés chez les femmes atteintes de PMD, soit 8,4 décès pour 10 000 années-personnes; et 1 958 décès observés chez les femmes sans PMD, soit 9,1 décès pour 10 000 années-personnes.

Cela signifie que, dans l’ensemble, les femmes ayant reçu un diagnostic de PMD ne présentaient pas un risque de mortalité plus élevé. Mais il existe un risque plus élevé de décès dus à des causes non naturelles, comme les accidents, mais surtout le suicide. L’incidence du suicide chez les femmes atteintes de PMD était de 2,3 décès pour 10 000 années-personnes, contre 1,06 décès pour 10 000 années-personnes pour les femmes sans PMD.

Des recherches antérieures ont révélé que les PMD sont fortement comorbides avec les troubles psychiatriques, qui tendent à être associés à des taux de mortalité plus élevés. Mais même en tenant compte de cela, le risque élevé demeure.

L’étude n’explique pas pourquoi ce lien existe – l’objectif principal était de déterminer s’il existait un lien pour une cause de décès.

Il est intéressant de noter que les femmes atteintes de PMD présentaient un risque plus faible de décès associé à des causes cardiovasculaires. Cela pourrait être dû au fait que ces femmes entretiennent des contacts plus étroits avec leurs prestataires de soins de santé. Ou cela peut avoir quelque chose à voir avec les médicaments ; les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine souvent prescrits pour les PMD peuvent conférer une protection contre certaines maladies cardiovasculairesUn scanner la thérapie de remplacement d’hormone.

Il semble désormais clair qu’un lien existe. Une enquête plus approfondie aidera à déterminer pourquoi – et, espérons-le, à trouver des moyens de l’éviter.

La recherche a été publiée dans Réseau JAMA ouvert.

Si cette histoire a soulevé des inquiétudes ou si vous avez besoin de parler à quelqu’un, veuillez consulter cette liste pour trouver une hotline de crise 24h/24 et 7j/7 dans votre pays et demander de l’aide.