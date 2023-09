Le risque de suicide chez les jeunes en raison d’une surdose augmente pendant l’année scolaire – Shaw Local

CHICAGO – Le suicide est l’une des principales causes de décès aux États-Unis et la troisième cause de décès chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans dans l’Illinois.

Septembre est le mois de la sensibilisation à la prévention du suicide. Alors que l’année scolaire est en cours, l’Illinois Poison Center offre des conseils aux enseignants, aux parents et aux tuteurs pour les aider à prévenir les tentatives de suicide.

« Les tentatives de suicide par surdose augmentent pendant la rentrée scolaire et tout au long de l’année scolaire », a déclaré le directeur médical de l’IPC, Michael Wahl. « Pour certains élèves, le retour à l’école semble déclencher du stress et de l’anxiété, ce qui rend encore plus important que les enseignants, les parents et les tuteurs soient à l’affût de changements de comportement. »

Selon les dernières données du ministère de la Santé publique de l’Illinois, 186 jeunes et jeunes adultes de l’Illinois se sont suicidés en 2022, dont plus de 9 % par auto-empoisonnement intentionnel.

Une étude de 2023 publiée dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des Centers for Disease Prevention and Control a examiné les tendances des tentatives de suicide présumées par auto-empoisonnement chez les personnes âgées de 10 à 19 ans avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Les données ont montré que le taux de tentatives de suicide suspectées par auto-empoisonnement chez les personnes âgées de 10 à 19 ans a augmenté de 30 % en 2021, par rapport aux taux pré-pandémiques en 2019, avec une augmentation de 73 % chez les enfants âgés de 10 à 12 ans.

Environ 49 % concernaient des adolescents âgés de 13 à 15 ans et 37 % étaient des femmes.

Le collège et les deux premières années du lycée ont enregistré les plus fortes augmentations de tentatives de suicide signalées aux centres antipoison. Des études montrent également que les tentatives de surdose suicidaire chez les enfants et les adolescents augmentent pendant les périodes scolaires.

Une étude publiée dans Clinical Toxicology a conclu qu’il y avait une augmentation significative du nombre de tentatives de suicide par auto-empoisonnement dans les tranches d’âge de 10 à 18 ans au cours des mois scolaires traditionnels de septembre à mai, par rapport à juin à août.

« La rentrée scolaire est une période passionnante pour de nombreux élèves, mais la pression des pairs, l’intimidation et les attentes académiques peuvent entraîner des symptômes de dépression ou d’anxiété », a déclaré Carol DesLauriers, vice-présidente adjointe du CIPVP. « IPC est là pour vous aider et vous encourage à accéder aux ressources disponibles pour garder les proches de votre vie heureux et en bonne santé. »

Alors que le suicide continue d’être un problème de santé publique croissant, le CIPVP partage les ressources suivantes pour aider à prévenir le suicide et apprendre à rechercher les signes avant-coureurs :