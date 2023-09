Le risque de quitter la Russie pourrait être plus élevé que celui de rester

La rivière Moskva à Moscou, en Russie. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Une vague d’entreprises occidentales a quitté la Russie peu après l’invasion de l’Ukraine par Moscou. Mais ceux qui ne l’ont pas fait ont maintenant du mal à partir. Pour les entreprises souhaitant se retirer, au milieu de lourdes pertes de réputation et financières, la perspective de partir devient de plus en plus difficile avec le temps. Nabi Abdullaev, associé chez Control Risks et ancien rédacteur en chef du Moscow Times, a déclaré à CNBC : « Certaines entreprises décident de rester parce que le risque de quitter la Russie, du moins pour le moment, est plus élevé que le risque de rester ». En effet, le gouvernement russe change constamment les règles. pour les entreprises multinationales souhaitant quitter le pays, ce qui rend le processus particulièrement long. Les entreprises qui optent pour une approche de suppression risquent de voir leurs actifs confisqués par l’État et « risquent des poursuites pénales contre le personnel russe », a déclaré Abdullaev, s’adressant à CNBC le mois dernier. En juillet, Carlsberg et Danone Les opérations russes de la société ont été saisies par le président russe Vladimir Poutine et les clés des deux entreprises ont été remises à deux de ses plus proches alliés. Les sociétés envisageaient de vendre leurs actifs russes avant le rachat.

Le marché russe est dangereux pour les entreprises occidentales, et à mesure que la fenêtre de sortie se rétrécit, elles risquent de se retrouver prises entre deux feux géopolitiques. « L’expropriation de Danone et de Carlsberg a été une mesure importante car elle a rendu imprévisibles les actions du gouvernement russe à l’égard des sociétés restantes. Elle a envoyé un signal clair aux sociétés restantes que même les sociétés non stratégiques pouvaient être ciblées », a déclaré Maria Shagina, chercheuse principale. chercheur en sanctions économiques, normes et stratégie à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré à CNBC. Parmi les entreprises toujours actives en Russie figurent Unilever , Se nicher , Philip Morris , UniCrédit Raiffeisen et PepsiCo . La recherche suggère que quelque 500 entreprises occidentales restent dans le pays. Certaines de ces entreprises ont promis de trouver des acheteurs, de partir ou de réduire leurs activités. Pendant leur séjour, ils doivent également payer des impôts au gouvernement russe, ce qui a suscité de vives critiques. Le gouvernement ukrainien, par exemple, a qualifié Unilever, entre autres, un « sponsor international de la guerre ».« Pour sa part, Unilever a déclaré qu’elle n’investira plus de capitaux en Russie et ne profitera pas de sa présence dans le pays.

La lutte de Heineken pour quitter le pays démontre les difficultés rencontrées par des entreprises similaires. L’entreprise de boissons employait 1 800 personnes dans son unité russe et n’a pas été en mesure de se retirer rapidement. Dans une déclaration récente dans laquelle il déterminé à quitter le paysdit-il, « les développements récents en Russie au cours de l’été 2023 [including the nationalization of major Western companies] démontrent qu’il est encore plus difficile pour les entreprises d’obtenir l’approbation de sortie. » Heineken a également déclaré qu’il était « mal à l’aise » à l’idée que l’État russe puisse bénéficier de tout actif commercial potentiellement illégalement approprié. Le 25 août, plus d’un an après avoir annoncé son intention de se retirer, Heineken a trouvé un acheteur dans le groupe russe Arnest, qui a racheté les activités russes de l’entreprise pour un euro. Le chiffre d’affaires de Heineken en Russie en 2022 s’élevait à 613 millions de dollars, selon le École d’économie de Kyiv. Les entreprises qui cherchent à quitter la Russie sont confrontées à des restrictions strictes mises en place par l’État et craignent d’être expropriées à la suite des rachats de Carlsberg et Danone. Les entreprises occidentales qui restent dans le pays peuvent continuer à faire des affaires car, malgré les sanctions, de nombreuses transactions et activités sont toujours autorisées. « Dans le cadre de l’approche de sanctions ‘intelligentes’, les secteurs civils et humanitaires ne sont pas visés, et de nombreuses entreprises occidentales continuent d’opérer dans ces secteurs », a déclaré Shagina à CNBC. En comparaison, les sanctions contre l’Iran et la Corée du Nord constituent un environnement bien plus sévère pour les entreprises occidentales.