Le risque de mourir de Covid-19 dans les hôpitaux britanniques a diminué de moitié depuis le pic de la crise au printemps, selon une étude soumise aux scientifiques du numéro 10.

Le SAGE – le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les situations d’urgence – a appris comment le taux de mortalité est passé de 35% au début d’avril à 15% en août.

Les taux de mortalité ont chuté dans tous les groupes d’âge, les sexes, les ethnies et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Les experts du Consortium de caractérisation clinique du coronavirus (ISARIC4C), qui a mené l’étude, ont déclaré que c’était un signe que les médecins étaient devenus meilleurs dans le traitement du virus.

Un certain nombre de stéroïdes bon marché, y compris la dexaméthasone et l’hydrocortisone, se sont avérés efficaces pour traiter le Covid sévère au cours de l’été et de l’automne.

Les scientifiques disent que les taux élevés initiaux peuvent également avoir été déclenchés parce que davantage de personnes âgées et vulnérables attrapaient la maladie.

Au début de la crise, les masques n’étaient pas obligatoires et les règles de distanciation sociale n’étaient pas en place. Cela a laissé les groupes à risque, à qui on dit maintenant de s’isoler autant que possible, exposés à la maladie.

Ils ont également suggéré que parce que les hôpitaux étaient beaucoup plus occupés au printemps, cela signifiait que les médecins étaient dispersés, alors qu’ils peuvent maintenant consacrer plus de temps et de ressources à traiter chaque patient.

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 63 000 décès liés à Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Ci-dessus, un graphique du taux de mortalité hospitalière par semaine entre avril et août. Il montre une baisse significative tout au long de la première vague de la pandémie

Les hospitalisations ont cependant reculé depuis. Bien qu’il semble que les taux de mortalité n’aient pas augmenté car les admissions augmentent au cours de la deuxième vague

Le groupe ISARIC4C a soumis l’étude au SAGE après avoir examiné 63 972 admissions de patients Covid-19 dans 247 hôpitaux de soins aigus – environ 48% du total – du 15 mars au 2 août.

«La mortalité à l’hôpital dans les 28 jours suivant l’admission a considérablement diminué au cours de la première vague», ont-ils écrit.

« Au pic des admissions fin mars et début avril, la gravité de la maladie lors de plusieurs présentations à l’hôpital était la plus élevée et les patients se sont présentés plus tard dès l’apparition des symptômes.

«Dans l’ensemble, il y a eu une réduction des besoins d’assistance respiratoire; dans ce cadre, l’utilisation de la ventilation invasive a diminué au fil du temps et la ventilation non invasive a augmenté.

Au début de la crise, la grande majorité des patients en soins intensifs ont été mis sous ventilateurs mécaniques pour les aider à respirer.

Mais maintenant, on soupçonne de plus en plus que les machines enflamment encore plus les poumons de certains patients.

Le groupe a ajouté: « À la fin juin / juillet, près de la moitié de tous les patients admis n’avaient pas besoin d’oxygène supplémentaire.

« La réduction de la mortalité hospitalière a été observée dans toutes les données démographiques et n’a pas été entièrement expliquée par la baisse de la gravité de la maladie, les changements dans la composition des cas ou l’utilisation de (stéroïdes) chez les patients recevant de l’oxygène supplémentaire. »

Expliquant la réduction des taux de mortalité dans les hôpitaux, ils ont déclaré: « Au plus fort des admissions, les fiducies du NHS étaient dépassées et la réduction du nombre de cas permettait une dotation en personnel plus sûre », ont-ils écrit.

« Les pratiques communautaires et hospitalières ont changé, en particulier l’utilisation de ventilateurs non invasifs a considérablement augmenté, et de nombreux patients ont été inclus dans des essais de médicaments et d’autres traitements, ce qui peut aider à expliquer la baisse de la mortalité et informer les vagues futures. »

Ils ont suggéré que les taux de mortalité n’avaient pas baissé chez les personnes sous ventilateurs, car une plus grande proportion de patients âgés et de ceux souffrant de maladies sous-jacentes – qui étaient plus à risque du virus – ont reçu les machines après la première vague.

Ils ont ajouté qu’il y avait une utilisation accrue de ventilateurs non invasifs dans les unités de soins intensifs au fil du temps, ce qui pourrait également expliquer pourquoi les niveaux de mortalité sont restés les mêmes.

Le modèle observé au Royaume-Uni reflétait en grande partie celui de New York, selon le journal, alors que les médecins et les infirmières apprenaient mieux à soigner les patients atteints de Covid-19.

La Grande-Bretagne a subi l’un des taux de mortalité dus au virus les plus élevés du monde occidental et d’Europe.