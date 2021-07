Le risque de maladie ou de décès par Covid est «extrêmement faible» chez les enfants alors que 99,995% des jeunes atteints d’un insecte survivent, révèle une étude

LE risque de maladie grave ou de décès par Covid est « extrêmement faible » chez les enfants puisque 99,995% des jeunes infectés par le virus ont survécu, a révélé une étude.

Alors que la capture de Covid a augmenté la probabilité de maladie grave chez les enfants présentant des problèmes de santé préexistants et des handicaps graves, le risque global est resté faible, selon la recherche.

L’étude a révélé que 61 enfants et jeunes sont décédés avec un test Covid positif Crédit : Getty

L’une des études, dirigée par le registraire pédiatrique de l’Université de Bristol, le Dr Clare Smith, a révélé que 61 enfants et jeunes étaient décédés avec un test Covid positif de mars 2020 à février 2021.

Parmi ceux-ci, environ 40% sont morts de Covid, ce qui signifie que 25 enfants et jeunes sont en fait morts du virus sur environ 469 000 infections.

Le Dr Smith a déclaré aux journalistes lors d’un briefing que cela signifiait que « 99,995% des enfants et des jeunes infectés par Covid en Angleterre ont survécu ».

L’étude a été menée par des chercheurs de l’University College London, de l’Imperial College London et des universités de Bristol, York et Liverpool.

Une autre étude, dirigée par le Dr Joseph Ward de l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, a révélé que 251 jeunes de moins de 18 ans en Angleterre ont été admis en soins intensifs avec Covid au cours de la première année de la pandémie jusqu’à fin février 2021.

L’utilisation du vaccin Pfizer chez les 12-15 ans a été autorisée en juin Crédit : PA

Les chercheurs ont déclaré que cela équivalait à des jeunes de ce groupe d’âge en Angleterre ayant une chance sur environ 50 000 d’être admis en soins intensifs avec Covid pendant cette période.

Russell Viner, professeur de santé des enfants et des adolescents à l’UCL et membre de Sage, a déclaré lors du briefing : « Nous avons constaté que pour certains groupes vulnérables, le risque était plus élevé, et un peu plus élevé, mais il est vraiment important de dire que, pour Par exemple, deux fois un très petit risque est toujours un très, très petit risque.

« Même 10 fois un très, très petit risque est toujours un très, très petit risque. »

Le professeur Viner a déclaré que les facteurs de risque trouvés étaient « assez identiques » à ceux qui pouvaient être identifiés chez les adultes, tels que l’âge avancé, l’origine ethnique non blanche, l’obésité et le fait d’avoir plus d’un problème de santé, en particulier les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Il a également déclaré que les personnes les plus à risque étaient celles qui, pendant quelques années, auraient été exposées à « presque n’importe quel virus hivernal ».

Le comité mixte britannique sur la vaccination et la vaccination, le ministère de la Santé et des Affaires sociales et l’Organisation mondiale de la santé ont reçu les conclusions préliminaires.

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait un « tout petit risque » pour les enfants et les jeunes Crédit : AFP

Le professeur Viner a déclaré: « Je pense qu’il y a un sentiment général parmi les pédiatres que probablement trop d’enfants ont été protégés dans les premiers éléments de la pandémie, et qu’il y a probablement très peu d’enfants qui ont besoin de se protéger, je pense, selon ces données. »

Il a ajouté : « Dans un sens, nous confirmons que le risque est extrêmement faible.

« Cependant, nous montrons pour certains groupes qu’il existe un risque de décès, par exemple le groupe de neurohandicap. »

Mais le Dr Liz Whittaker, conférencière clinique et consultante en maladies infectieuses pédiatriques et en immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que la grande majorité des enfants gagneraient beaucoup plus à être dans la société, à aller à l’école et à faire de l’exercice.

« Ces avantages l’emportent de loin sur tout petit risque potentiel de devenir gravement malade avec Covid », a-t-elle déclaré.

Le JCVI examine les données des essais de vaccins sur les enfants et les jeunes pour décider s’il faut prolonger le déploiement.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer chez les jeunes de 12 à 15 ans en juin.