Le risque de maladie de Parkinson est lié à la santé intestinale, selon les chercheurs

Une nouvelle étude a établi un lien entre la santé intestinale et un trouble neurologique courant.

Selon une étude menée par le Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de Boston, les personnes ayant subi des lésions de la paroi supérieure de leur tube digestif ont 76 % plus de risques de développer la maladie de Parkinson.

Les résultats ont été publiés dans JAMA Network Open le 5 septembre.

LES EFFETS DE LA MALADIE DE PARKINSON SUR LE CERVEAU ET LES MOYENS COURANTS PAR LES PERSONNES TOUCHÉES POUR ATTÉNUER LES SYMPTÔMES

L’étude a porté sur 9 350 patients (âgés en moyenne de 52 ans) qui ont subi une endoscopie supérieure — une procédure qui examine l’œsophage, l’estomac et la première partie de l’intestin grêle — entre 2000 et 2005 au sein du système Mass General Brigham.

Les chercheurs ont constaté que les personnes présentant des « lésions des muqueuses » présentaient un risque accru.

La maladie de Parkinson a été diagnostiquée en moyenne 14,2 ans après la détection des dommages, selon l’étude.

La muqueuse, également appelée membrane muqueuse, est le « tissu mou qui tapisse les canaux et les organes du corps dans les systèmes digestif, respiratoire et reproducteur », selon la Cleveland Clinic.

LE RISQUE D’ALZHEIMER ET DE PARKINSON EST PLUS ÉLEVÉ CHEZ LES PERSONNES AYANT DE LA GRAISSE CORPORELLE DANS DEUX ZONES SPÉCIFIQUES

« Lorsqu’on leur pose la question, beaucoup de mes patients atteints de la maladie de Parkinson répondent : « En y réfléchissant bien, oui, j’ai commencé à souffrir de constipation ou de nausées graves, des années avant que quiconque ne me diagnostique la maladie de Parkinson » », a déclaré à Fox News Digital l’auteure principale de l’étude, Trisha Pasricha, docteure en médecine, gastro-entérologue au Massachusetts General Hospital et professeure de médecine à la Harvard Medical School.

« Nous savons maintenant que des symptômes intestinaux comme ceux-ci annoncent un futur diagnostic de la maladie de Parkinson. »

Dr Earnest Lee Murray, un neurologue certifié à l’hôpital général du comté de Jackson-Madison à Jackson, dans le Tennessee, n’a pas participé à l’étude, mais a confirmé que le dysfonctionnement gastro-intestinal est très courant chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.

« Les symptômes moteurs, tels que la raideur, les tremblements et la difficulté à marcher, sont les caractéristiques stéréotypées de la maladie de Parkinson », a déclaré Murray.

UN NOUVEAU MÉDICAMENT CONTRE LA MALADIE DE PARKINSON POURRAIT RALENTIR OU INVERSER LA PROGRESSION DE LA MALADIE, AFFIRMENT LES CHERCHEURS : « UN GRAND PAS EN AVANT »

« Cependant, plusieurs symptômes non moteurs sont souvent observés, le plus courant étant le dysfonctionnement gastro-intestinal, en particulier la constipation et la difficulté à avaler. »

Ces symptômes gastro-intestinaux peuvent apparaître des années avant les symptômes moteurs, a ajouté le neurologue.

« Étant donné l’importance des problèmes gastro-intestinaux précoces dans la maladie de Parkinson, une théorie suggère que la pathologie à l’origine de la maladie de Parkinson peut provenir du tube digestif et se propager au cerveau via le nerf vague », a déclaré Murray.

« Cette étude apporte des preuves supplémentaires à la théorie du « intestin d’abord ».

Causes et prévention des lésions du tractus gastro-intestinal supérieur

De nombreux facteurs peuvent endommager la muqueuse, a déclaré Pasricha.

« Il s’agit notamment de la prise d’AINS comme l’ibuprofène, de la consommation d’alcool, du stress ou de bactéries comme H. pylori », a-t-elle déclaré.

« Notre étude n’a porté que sur les personnes dont les symptômes gastriques étaient si graves qu’elles demandaient une endoscopie supérieure pour en étudier l’étiologie, mais nous subissons tous de petites lésions de la muqueuse intestinale tout au long de notre vie pour diverses raisons. »

On ne sait pas exactement dans quelle mesure ces dommages fréquents et de plus petite taille affectent le risque de maladie de Parkinson, a noté le médecin.

« Néanmoins, je conseille à mes patients, quel que soit leur risque de maladie neurologique, de minimiser les AINS, de réduire le stress et de réduire la consommation d’alcool ne fera qu’aider leur santé intestinale », a-t-elle ajouté.

Comme l’a noté Murray, la maladie de Parkinson est causée par une diminution du neurotransmetteur dopamine – ce qui entraîne un ralentissement des mouvements musculaires, une raideur et des tremblements – et est également impliquée dans l’intégrité du tractus gastro-intestinal.

« Comme le soulignent les auteurs de l’étude, nous ne savons pas si la lésion du tissu gastro-intestinal déclenche une diminution de la dopamine ou si la destruction du tissu gastro-intestinal est le premier signe d’un problème de dopamine qui conduit finalement à des symptômes plus stéréotypés de la maladie de Parkinson », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Limites potentielles de l’étude

Bien que l’étude révèle un « lien fort » entre une lésion du tractus gastro-intestinal supérieur et le développement ultérieur de la maladie de Parkinson, Pasricha a noté que les mécanismes conduisant à cet effet ne sont pas encore connus.

L’étude n’a pas inclus les cas de Parkinson diagnostiqués en dehors du système Mass General Brigham, ont noté les chercheurs.

« La connexion cerveau-intestin est en réalité une voie à double sens. »

En raison de la petite taille des échantillons de l’étude — et du risque de « variables de confusion » qui pourraient introduire un certain biais — l’équipe de recherche a demandé des études supplémentaires pour confirmer l’association.

« La connexion entre le cerveau et l’intestin est vraiment une voie à double sens », a déclaré Pasricha.

« L’intestin peut exercer une énorme influence sur le cerveau d’une manière que nous commençons seulement à comprendre – mais lorsque nous le ferons, nous pourrons peut-être ouvrir de nouvelles voies pour des interventions précoces et des stratégies de traitement pour de nombreuses maladies. »

L’étude a été financée par des subventions du National Institute on Aging, de l’American Gastroenterological Association et de l’Université Harvard.